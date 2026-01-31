«Νευρική κρίση» στο ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός για την αποδοκιμασία της κεντρικής στρατηγικής μηνών

Προβληματισμό προκαλεί στη Χαριλάου Τρικούπη η δημοσκόπηση της Opinion που αφορά συγκεκριμένα τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και η οποία καταγράφει μια ηχηρή αποδοκιμασία της στρατηγικής που ακολουθούσε μέχρι πρότινος το κόμμα σε σχέση με τις συνεργασίες με τις όμορες δυνάμεις της κεντροαριστεράς.

Η δημοσκόπηση μεταξύ άλλων καταγράφει ότι παρά τις συνεχείς κατηγορηματικά αντίθετες δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνολικά της ηγεσίας του περί μη συνεργασίας μετεκλογικά με την Ν.Δ, το 29.6% θεωρεί ότι θα συμβεί το αντίθετο και ότι θα υπάρχει μια συνεργασία Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά, αν η Ν.Δ δεν αναδειχθεί αυτοδύναμη. Το 66.7% βέβαια θεωρεί ότι δεν θα υπάρχει συνεργασία.

Παράλληλα, το συντριπτικό 69% τίθεται υπέρ της έναρξης διαλόγου μεταξύ των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, ενώ το 29% διαφωνεί.

Το συγκεκριμένο εύρημα είναι ενδεχομένως και το πιο σημαντικό, το οποίο μάλιστα προκαλεί και τον βαθύ προβληματισμό στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ουσιαστικά αμφισβητεί τη στρατηγική που ακολουθούσε το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ. Στελέχη μάλιστα αναρωτιούνται αν ευθύνεται το κόμμα για το γεγονός ότι φαίνεται να μην είχε διαβλέψει εγκαίρως τη συγκεκριμένη τάση των υποστηρικτών του, υπέρ μιας γραμμής συνεργασιών και συνεννόησης.

Κρίσιμο είναι επίσης το στοιχείο ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δείχνουν να συμφωνούν με τις δύο βασικές προτάσεις που κάνει ο Χάρης Δούκας για το επερχόμενο Συνέδριο και τις οποίες δείχνει να απορρίπτει προς ώρας η ηγεσία του κόμματος: τη συνεδριακή απόφαση για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ και τις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψήφιων βουλευτών.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με το να υπάρξει συνεδριακή απόφαση που να αποκλείει κάθε πιθανότητα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, συμφωνεί το 60%, ενώ διαφωνεί το 36%. Με τις προκριματικές εκλογές συμφωνεί το 63%, ενώ διαφωνεί το 30%.

Συνολικά, φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να πορεύεται διατηρώντας σε όλα τα σημαντικά θέματα μια βαθιά διαιρετική τομή ανάμεσα στα 2/3 του κόμματος και το υπόλοιπο 1/3.

Αναλυτές τοποθετούν σχηματικά αυτό 30% στη σφαίρα επιρροής της Άννας Διαμαντοπούλου και τα άλλα δύο τρίτα στη σφαίρα επιρροής του Χάρη Δούκα, ωστόσο αυτό το σχήμα δε φαίνεται να λαμβάνει υπόψη και τον πολύ κρίσιμο παράγοντα του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και του Παύλου Γερουλάνου.

Σε ό,τι αφορά τον κ. Ανδρουλάκη εκτιμάται ότι θα καταφέρει τελικά να διαμορφώσει τους συνεδριακούς συσχετισμούς ώστε να επικρατήσουν οι δικές του θέσεις στο Συνέδριο.

Ωστόσο, η δημοσκόπηση αποτυπώνει ότι μια τέτοια επικράτηση ενδεχομένως να έχει πολύ μικρότερη αξία, εάν δεν τυγχάνει της έγκρισης και των ψηφοφόρων του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα επιχειρεί μια στροφή προς μια κατεύθυνση θετικής αντιμετώπισης των υπαρχόντων πολιτικών δυνάμεων (κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ), την οποία δεν επεδείκνυε τους προηγούμενους μήνες.

Η «στροφή» προς τις συνεργασίες δεν έχει ανακοινωθεί με μεγάλη ένταση από τη Χαριλάου Τρικούπη, σε μια προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην προαναφερόμενη διαιρετική τομή των 2/3, καθώς σε αυτή την πολιτικά ευαίσθητη στιγμή, το να κοπούν οι δεσμοί του κόμματος είτε με την πλειοψηφία των ψηφοφόρων, είτε με την ισχυρή μειοψηφία του 30%, θεωρείται ότι θα μπορούσε να αποβεί καταστροφικό.

Σε κάθε περίπτωση, η δημοσκόπηση, η οποία τις τελευταίες ώρες συζητιέται πολύ έντονα μεταξύ των στελεχών του κόμματος, φαίνεται να ενισχύει τις θέσεις που έχει εκφράσει ο Χάρης Δούκας, κάτι που θέτει νέα δεδομένα στο εσωκομματικό πεδίο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήδη «βράζει» ενόψει του Συνεδρίου και των επικείμενων εθνικών εκλογών.

Διαβάστε επίσης