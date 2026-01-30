Υπουργείο Εσωτερικών: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τους απόδημους
Στη δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θέτει από σήμερα, Παρασκευή, το υπουργείο Εσωτερικών το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ορισμός εκλογικής Περιφέρειεας απόδημου ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, διατυπώνοντας προτάσεις για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:00.
Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ
