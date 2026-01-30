Υπουργείο Εσωτερικών: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τους απόδημους

Στη δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος

Newsbomb

Υπουργείο Εσωτερικών: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τους απόδημους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θέτει από σήμερα, Παρασκευή, το υπουργείο Εσωτερικών το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ορισμός εκλογικής Περιφέρειεας απόδημου ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, διατυπώνοντας προτάσεις για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:00.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Στο τέλος κάναμε ντροπιαστικά λάθη»

00:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ανέβηκε στις 15 νίκες ο Παναθηναϊκός AKTOR – Ήττα σοκ η Μονακό

00:25ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ανανεώθηκε η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης για την Κύπρο - Απείχαν Πακιστάν και Σομαλία

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν - Παναθηναϊκό AKTOR 78-79: Διπλό... αρχηγού παρόντος και με τάσεις αυτοκτονίας

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Μπαρμπά Γιάννης: Ο Ρεθυμνιώτης βιοπαλαιστής που πουλάει χόρτα για το μεροκάματο εδώ και 55χρόνια

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος Μπιλ Γκέιτς: Παράλογοι και απολύτως ψευδείς οι ισχυρισμοί του Επστάιν

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Τριώδιο 2026: Πότε ανοίγει - Τι συμβολίζει για την Εκκλησία

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έδωσα τελεσίγραφο στο Ιράν - Πιστεύω ότι θέλουν συμφωνία»

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Το ”καερέτι” στο Ρέθυμνο – Μια ζωντανή μαρτυρία του 1960′

23:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 15χρονος που ξυλοκόπησε 13χρονο στο Αίγιο

23:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εσωτερικών: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τους απόδημους

23:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

22:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Συγκίνηση πριν το τζάμπολ του Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR

22:53LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Αντιμετώπισα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητά μου»

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 31 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Πως είναι μια τυπική μέρα για έναν επαγγελματία οδηγό στο Ρέθυμνο

22:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Με ελληνική «καλησπέρα» ξεκίνησε την ομιλία της στο συνέδριο του Economist

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο ζωής στην Άρτα από ασθενή που έχασε την μάχη

22:08LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Με αυτές τις υποθέσεις θα ασχοληθεί απόψε η Αγγελική Νικολούλη

21:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Κερδίζει τους αναποφάσιστους η Καρυστιανού - 33% δίνει την ψήφο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα – Είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα δεδομένα με τον Πολικό Στρόβιλο - Τι θα φέρει στην Ελλάδα

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έδωσα τελεσίγραφο στο Ιράν - Πιστεύω ότι θέλουν συμφωνία»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Μπαρμπά Γιάννης: Ο Ρεθυμνιώτης βιοπαλαιστής που πουλάει χόρτα για το μεροκάματο εδώ και 55χρόνια

21:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 30/01/26: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

21:42LIFESTYLE

Ο Κέβιν του «Home Alone» αποχαιρετά τη «μαμά» του - «Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο, είχα τόσα πολλά να πω»

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν - Παναθηναϊκό AKTOR 78-79: Διπλό... αρχηγού παρόντος και με τάσεις αυτοκτονίας

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Γράφει σε email ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε αφροδίσιο νόσημα από Ρωσίδες και ήθελε να δώσει κρυφά αντιβίωση στη σύζυγό του

17:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «σοβαρή κακοκαιρία» - Πότε έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

21:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Κερδίζει τους αναποφάσιστους η Καρυστιανού - 33% δίνει την ψήφο του

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Σπίτι της επέστρεψε η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί από το Αιγάλεω - Το μήνυμά της στην Λόρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ