Γκίλφοϊλ: Με ελληνική «καλησπέρα» ξεκίνησε την ομιλία της στο συνέδριο του Economist

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο συνέδριο του Economist η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και εστίασε στον στρατηγικό ρόλο που παίζει ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος θα μεταφέρει αμερικανικό LNG.

Η τοποθέτηση της Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ στο συνέδριο του Economist, με τίτλο The World Ahead 2026, έγινε στον απόηχο της είδησης για τις υπογραφές του πρώτου φορτίου του αμερικανικού LNG με τελικό προορισμό την Ουκρανία από την Atlantic Sea LNG, με πρώτο σταθμό τον τερματικό στη Ρεβυθούσα. Η πρέσβειρα των ΗΠΑ ξεκίνησε την ομιλία της στα ελληνικά, χρησιμοποιώντας τη λέξη «Καλησπέρα».

Στον απολογισμό της, για το 2025, υπογράμμισε ότι ήταν μια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας ενισχύθηκαν σημαντικά οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ειδικά στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της οικονομικής ασφάλειας. Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε σε μια φράση, που συχνά επαναλαμβάνει ο πρόεδρος Τραμπ: «Η οικονομική ασφάλεια είναι η εθνική ασφάλεια και ο κινητήρας της είναι η ενέργεια».

Η Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ έδωσε μάλιστα και ως παράδειγμα αυτό που συνέβη με τη Ρωσία. «Αρκεί να κοιτάξουμε προς τον Βορρά. Η στρατηγική της Ρωσίας είναι να παγιδευτεί η Ευρώπη στο φθηνό φυσικό αέριο, χάνοντας έτσι την ανεξαρτησία της» επεσήμανε. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ έρχονται να αλλάξουν αυτήν τη συνθήκη, με όχημα την Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, εστιάζοντας στις κοινές αξίες και στον αμοιβαίο σεβασμό, η αμερικανική δέσμευση είναι να βοηθήσει την Ευρώπη να βάλει τέλος στην ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία, ώστε τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να έχουν άμεσα και σίγουρα φθηνή ενέργεια. Και αυτό θα γίνει, όπως είπε, με το αμερικανικό LNG, το οποίο θα μετασχηματίσει τον χάρτη της Ευρώπης.

Το μήνυμα Γκίλφοϊλ προς την Ευρώπη για το αμερικανικό LNG

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της εστίασε σε δύο βασικές δεσμεύσεις, που οι ΗΠΑ περιμένουν από την Ευρώπη να τις κάνει πράξη:

Το Φθινόπωρο του 2027 να σταματήσουν όλες οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία και

Η Ευρώπη να προχωρήσει σε αγορές αμερικανικού LNG, αξίας 700 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, ανέφερε ρητά ότι «περιμένουμε τη ρυθμιστική υποστήριξη από την Ευρώπη για ένα προβλέψιμο περιβάλλον, ώστε οι διασυνοριακές ροές αμερικανικού φυσικού αερίου να ευημερίσουν». Να περάσουν, δηλαδή, στις χαμηλότερες δυνατές τιμές, όπως είπε, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κορυφαίος παίκτης στην ενέργεια η Ελλάδα

Η Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας σε αυτήν την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «η Ελλάδα δεν είναι στο περιθώριο όσον αφορά το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, είναι κορυφαίος παίκτης, καθώς αποτελεί το σημείο αφετηρίας του Κάθετου Διαδρόμου».

