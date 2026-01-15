Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με Μητσοτάκη και Μίραν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Η εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια ήταν το αντικείμενο συνάντησης της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠ

Newsbomb

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με Μητσοτάκη και Μίραν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Στηβ Μίραν / Πηγή: Χ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Στιβ Μίραν είχε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αντικείμενο την εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Δείτε την ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

Στίβεν Μιρά : Δεν είναι σωστό να παρεμβαίνουν οι κεντρικοί τραπεζίτες σε θέματα πολιτικής

Ένα σαφές μήνυμα προς τους κεντρικούς τραπεζίτες να παραμείνουν εντός του θεσμικού τους ρόλου και να μην εμπλέκονται σε πολιτικές ή δικαστικές αντιπαραθέσεις έστειλε από την Αθήνα ο Στίβεν Μιράν, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Federal Reserve και πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν νομίζω ότι είναι σωστό για τους κεντρικούς τραπεζίτες να εμπλέκονται σε μη νομισματική πολιτική, σε ζητήματα μη νομισματικής πολιτικής στη χώρα τους, και νομίζω ότι είναι ακόμη λιγότερο σωστό να εμπλέκονται σε θέματα μη νομισματικής πολιτικής σε άλλες χώρες. Όμως δεν θα ανησυχούσα, ξέρετε, γιατί αυτοί είναι μερικοί από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την επιστολή των διεθνών τραπεζιτών, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας, που εξέφραζε στήριξη στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μετά την είδηση της δικαστικής του δίωξης από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Την ίδια στιγμή, επιχείρησε να κατευνάσει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, διαβεβαιώνοντας ότι «οι θεσμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ, πολύ ισχυροί» και ότι αυτό που έχει τελικά σημασία είναι η κατεύθυνση της πολιτικής.

«Ελλάδα και ΕΚΤ άνοιξαν το δρόμο»

Ο Στίβεν Μιράν χρησιμοποίησε την ελληνική εμπειρία ως παράδειγμα του πώς η νομισματική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, υποστήριξε ότι η χαλαρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους ήταν κρίσιμη για να αποδώσουν οι μεταρρυθμίσεις, κυρίως στον τομέα της απελευθέρωσης των αγορών και της άρσης των ρυθμιστικών εμποδίων.

Όπως είπε, η άρση περιορισμών, η απελευθέρωση επαγγελμάτων και το άνοιγμα των αγορών στην Ελλάδα θα είχαν πολύ πιο περιορισμένο αποτέλεσμα, αν δεν είχαν συνοδευτεί από εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και άφθονη ρευστότητα από την ΕΚΤ.

«Εάν η ΕΚΤ δεν είχε εφαρμόσει εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική και δεν είχε προσαρμόσει αποτελεσματικά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας, το αποτέλεσμα για την Ελλάδα θα ήταν αρκετά διαφορετικό. Το αποτέλεσμα για την Ευρωζώνη θα ήταν αρκετά διαφορετικό. Πιστεύω ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις της ρύθμισης στην παραγωγικότητα, την παραγωγή και τις τιμές...Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα και η ΕΚΤ “σήκωσαν την κάνουλα” και μας έχουν δείξει τον δρόμο» τόνισε.

Ο Στ. Μιράν χαρακτήρισε την ελληνική πορεία «τεράστια ιστορία επιτυχίας», σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι σήμερα ιδιαίτερα δυναμική σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

«Να μειωθούν τα αμερικανικά επιτόκια»

Αναφερόμενος στα αμερικανικά επιτόκια, ο Στ. Μιράν επανέλαβε την θέση του ότι θεωρεί αναγκαία τη μείωση των αμερικανικών επιτοκίων κατά περίπου 150 μονάδες βάσης τους επόμενους μήνες, υποστηρίζοντας ότι η απορρύθμιση που προωθείται στις ΗΠΑ αυξάνει τη δυνητική ανάπτυξη χωρίς να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και άρα δικαιολογεί χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, εκτίμησε ότι βρίσκεται σε τροχιά αποκλιμάκωσης και «είναι στο σωστό δρόμο», αν και παραδέχθηκε ότι ο πληθωρισμός στα αγαθά ενδέχεται να παραμείνει υψηλός για μεγαλύτερο διάστημα. Για το φαινόμενο αυτό ανέφερε ότι δεν υπάρχει μία μόνο εξήγηση, παραπέμποντας σε παράγοντες όπως οι μετα-πανδημικές διαταραχές, οι περιορισμοί στις εξαγωγές κρίσιμων υλικών και οι βαθύτερες αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο.

Τέλος, απέρριψε την άποψη ότι οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ αποτελούν τον βασικό παράγοντα πίσω από τις πληθωριστικές πιέσεις, υποστηρίζοντας ότι η επίδρασή τους στο γενικό επίπεδο τιμών είναι περιορισμένη.

Τέλος, ο Στ. Μιράν είχε ένα ισχυρό μήνυμα για όσους αμφισβητούν την κυρίαρχη θέση του δολαρίου στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα: Αυτές οι εκτιμήσεις είναι «θόρυβος» είπε, τονίζοντας ότι τα κεφάλαια ακολουθούν την ανάπτυξη, τα εισοδήματα και τις αποδόσεις και ότι αυτά τα τρία θα συνεχίσουν να αυξάνονται στις ΗΠΑ.

«Στο τέλος της ημέρας, οι θεσμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ, πολύ ισχυροί. Και αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι πού οι πολιτικές αρχίζουν να λειτουργούν. Και οι ροές κεφαλαίων τελικά ακολουθούν την οικονομική ανάπτυξη, τις αποδόσεις. Αν οι αποδόσεις του κεφαλαίου συνεχίσουν να είναι καλές, επειδή η οικονομική ανάπτυξη είναι καλή, επειδή η πολιτική είναι καλή, νομίζω ότι αυτές οι εικασίες θα αποδειχθούν παραμύθια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός και ο Ρογκαβόπουλος

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου μετά την καθίζηση του οδοστρώματος

19:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στον δρόμο για ένα ακόμα διπλό με τον κόσμο δίπλα του (vids)

19:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με Μητσοτάκη και Μίραν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε ο πρώην υφυπουργός Εργασίας της Ρωσίας - «Η γυναίκα μου φταίει για όλα»

18:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Οι 4 φρεγάτες θα είναι οι ισχυρότερες στον πλανήτη - Τι είπε για τον πύραυλο ELSA

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Νέο Κόσμο

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Την τελευταία στιγμή ο Τραμπ ακύρωσε την επίθεση στο Ιράν; - Αμερικανικό αεροπλανοφόρο έβαλε ρότα για τη Μέση Ανατολή

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Η αγρότισσα που συνομίλησε με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου στο Newsbomb.gr - «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα παρατήσουν τους αγρότες»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο την ημέρα που η Ελλάδα υποδεχόταν την φρεγάτα «Κίμων» - Ενοχλημένα και τα τουρκικά ΜΜΕ

18:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πρόστιμο στον Εργκίν Αταμάν για δηλώσεις του μετά το ντέρμπι

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τρυφερό βίντεο με τον 18χρονο Μάριο μετά την μεταμόσχευση ήπατος - «Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», λέει η μητέρα του

18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: «Η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση απασχόλησης στον ΟΟΣΑ»

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μείναμε δύο αντί για τρεις εξαιτίας τους» - Τι λέει η αδελφή του 17χρονου

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Οι πολίτες ζητούν ασφάλεια, αξιοπιστία και σοβαρότητα»

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα των ημιτελικών – Στις 11 Φεβρουαρίου προκύπτει ζευγάρι τελικού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: Η παραγγελία που έγινε viral - «Χτύπα μία φορά αν... πεινάς»

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η σχέση της Λόρα με τον πατέρα της, η ψυχολογική βία και η φιλοξενία σε δομή

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα κρίσιμα σημεία στις απολογίες των δύο 22χρονων - «Μου την έχουν στημένη»

18:12LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάκη - Πέθανε η αγαπημένη του μητέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» λέει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας σε ελληνο-αμερικανό δημοσιογράφο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο την ημέρα που η Ελλάδα υποδεχόταν την φρεγάτα «Κίμων» - Ενοχλημένα και τα τουρκικά ΜΜΕ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Η αγρότισσα που συνομίλησε με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου στο Newsbomb.gr - «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα παρατήσουν τους αγρότες»

12:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

18:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Οι 4 φρεγάτες θα είναι οι ισχυρότερες στον πλανήτη - Τι είπε για τον πύραυλο ELSA

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η σχέση της Λόρα με τον πατέρα της, η ψυχολογική βία και η φιλοξενία σε δομή

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη πυρκαγιά στην Ουτρέχτη μετά από δύο εκρήξεις - 4 τραυματίες, άγνωστο αν υπάρχουν αγνοούμενοι

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Νέο Κόσμο

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Έρχεται νέο ψυχρό μέτωπο από την Ουκρανία

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μείναμε δύο αντί για τρεις εξαιτίας τους» - Τι λέει η αδελφή του 17χρονου

13:54ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: Γινόμαστε ξανά κράτος «μέγα το της θαλάσσης» - Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο, ο ναύαρχος Μαρτζούκος εξηγεί

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε ο πρώην υφυπουργός Εργασίας της Ρωσίας - «Η γυναίκα μου φταίει για όλα»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ σκάνδαλο στην Αυστραλία: Αστέρας ποδοσφαίρου «στα πράσα» με την παντρεμένη κολλητή της γυναίκας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ