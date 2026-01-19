Γκιλφόιλ: «Θέλουμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία με την Τουρκία»

Την αναγκαιότητα του διαλόγου με την Τουρκία και της διατήρησης της σταθερότητας στην περιοχή υπογράμμισε η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ με φόντο τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που προγραμματίζεται τον επόμενο μήνα στην Άγκυρα.

«Όσον αφορά τη Τουρκία προφανώς θέλουμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία. Τα καλά νέα είναι ότι έχω στενή προσωπική σχέση με τον πρέσβη που έχει ορίσει ο πρόεδρος στη Τουρκία, τον Τομ Μπάρακ», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Και πρόσθεσε: «Επικοινωνούμε τακτικά και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ ωφέλιμο για τα συμφέροντα όλων των χωρών μας. Έχουμε αυτή τη σχέση. Έχουμε συνεργαστεί μαζί για χρόνια. Γνωριζόμαστε. Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και πιστεύω ότι αυτό μόνο ωφελεί την Ελλάδα και την Τουρκία να υπάρχει αυτή η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να μπορεί να διευκολύνεται ο ανοιχτός διάλογος και γενικότερα η σταθερότητα στην περιοχή, που είναι εξαιρετικά σημαντικό».

