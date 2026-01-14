Συνάντηση Πιερρακάκη με τον οικονομικό σύμβουλο του Τραμπ, Στίβεν Μιράν

Με τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των Ηνωμένων Πολιτειών και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Στίβεν Μιράν.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με ανάρτησή της στο Χ δημοσίευσε μία φωτογραφία της μαζί με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Στίβεν Μιράν και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ορόσημο στις οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας.

«Καλωσορίζω στην Ελλάδα τον φίλο μου, Δρ. Στίβεν Μιράν, έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού συστήματος», είπε η πρέσβης των ΗΠΑ.

I’m delighted to welcome to Greece my friend Dr. Stephen Miran, a leading voice on America’s monetary policy and financial system. This marks the first time a sitting member of the Federal Reserve’s Board of Governors has come to Greece for an official visit — a milestone for our… pic.twitter.com/UfrQruI2u1 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 14, 2026

«Είναι η πρώτη φορά που ένα εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα — ένα ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική μας συνεργασία», τόνισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Στίβεν Μιράν μίλησε σε εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών στην Εθνική Πινακοθήκη.

