Συνάντηση Πιερρακάκη με τον οικονομικό σύμβουλο του Τραμπ, Στίβεν Μιράν
Σε εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών μίλησε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας.
Με τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των Ηνωμένων Πολιτειών και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Στίβεν Μιράν.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με ανάρτησή της στο Χ δημοσίευσε μία φωτογραφία της μαζί με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Στίβεν Μιράν και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ορόσημο στις οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας.
«Καλωσορίζω στην Ελλάδα τον φίλο μου, Δρ. Στίβεν Μιράν, έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού συστήματος», είπε η πρέσβης των ΗΠΑ.
«Είναι η πρώτη φορά που ένα εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα — ένα ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική μας συνεργασία», τόνισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Ο Στίβεν Μιράν μίλησε σε εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών στην Εθνική Πινακοθήκη.