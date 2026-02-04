Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe με νέα τιμή

Η συγκεκριμένη τιμή αφορά το επίπεδο εξοπλισμού Upland και μειώνει ουσιαστικά το κόστος εισόδου στον κόσμο των τετρακίνητων Jeep, σε μια αγορά όπου οι αντίστοιχες επιλογές παραμένουν περιορισμένες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας