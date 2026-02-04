Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe με νέα τιμή
Με νέα τιμή εκκίνησης τις 29.990 ευρώ το Jeep Avenger 4xe επαναπροσδιορίζει την έννοια της προσιτής τετρακίνησης στη δημοφιλή κατηγορία των B-SUV, φέρνοντας την αυθεντική τεχνογνωσία της Jeep πιο κοντά στο ευρύ κοινό.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η συγκεκριμένη τιμή αφορά το επίπεδο εξοπλισμού Upland και μειώνει ουσιαστικά το κόστος εισόδου στον κόσμο των τετρακίνητων Jeep, σε μια αγορά όπου οι αντίστοιχες επιλογές παραμένουν περιορισμένες.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe με νέα τιμή
10:46 ∙ WHAT THE FACT
Το μυστήριο της «ανωμαλίας» στη Βαλτική: Τι λέει πραγματικά η επιστήμη
10:46 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Άδεια: Πώς υπολογίζονται σε χρήματα οι μέρες που δεν πήρατε
10:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη
09:25 ∙ LIFESTYLE