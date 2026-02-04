Μυστήριο στο Λας Βέγκας: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο γεμάτο... ιούς - Από Covid έως Έμπολα!

Ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκάλυψαν αυτό που χαρακτηρίζουν ως παράνομο βιολογικό εργαστήριο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε μέσα σε κατοικία στο Λας Βέγκας, ιδιοκτησίας Κινέζου υπηκόου.

Νεότερο οπτικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας δείχνει μια εκτεταμένη επιχείρηση με στολές προστασίας, καθώς πράκτορες απομάκρυναν σακούλες με ιατρικούς σωλήνες, φιαλίδια και δοχεία γεμάτα άγνωστα υγρά από το προάστιο όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Εικόνες χάους και υλικά άγνωστης προέλευσης

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο σερίφης της LVMPD, Κέβιν ΜακΜαχίλ, αποκάλυψε ότι οι ερευνητές εντόπισαν «σημαντικό όγκο υλικών» αποθηκευμένων σε ψυγεία και καταψύκτες σε όλο το σπίτι. Μεταξύ αυτών υπήρχαν φιαλίδια και δοχεία με υγρά διαφορετικών χρωμάτων και σύστασης, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν δοχεία με ετικέτες παθογόνων όπως «πυρετός δάγκειος», «HIV» και «ελονοσία». Σύμφωνα με αναφορές, υπήρχαν επίσης επισημάνσεις που έγραφαν «COVID» και «Ebola».

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν περίπου 1.000 ποντίκια μέσα στο ακίνητο, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εργαστηριακή δραστηριότητα βιοϊατρικού χαρακτήρα.

Περισσότερα από 1.000 δείγματα συλλέχθηκαν και εστάλησαν για εργαστηριακές αναλύσεις, όπως δήλωσε ο Κρίστοφερ Ντελζότο, ειδικός πράκτορας και επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Λας Βέγκας. Κατά την αρχική έρευνα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, βιοασφαλής θάλαμος εργασίας, σήμανση βιοασφάλειας, φυγόκεντρος, πολλαπλά ψυγεία και δοχεία μεγάλου μεγέθους γεμάτα με κοκκινοκαφέ υγρά, καθώς και ψυχόμενα φιαλίδια με άγνωστες ουσίες.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου Όρι Σόλομον, ο οποίος φέρεται να ήταν διαχειριστής του σπιτιού στην οδό Sugar Springs Drive, αλλά και ενός δεύτερου ακινήτου στην περιοχή Temple View, τα οποία ερευνήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύνδεση με προηγούμενη υπόθεση στην Καλιφόρνια

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το σπίτι ανήκει στον Τζία Μπέι Ζου, το ίδιο πρόσωπο που είχε συνδεθεί με την υπόθεση ενός φερόμενου παράνομου βιολογικού εργαστηρίου που αποκαλύφθηκε το 2023 στο Ρίντλεϊ της Καλιφόρνιας. Ο Ζου παραμένει υπό κράτηση από τότε, ενώ η υπόθεση εκείνη είχε προκαλέσει ακόμη και έρευνα στο Κογκρέσο.

Η κοινοβουλευτική έρευνα είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το εργαστήριο στην Καλιφόρνια φέρεται να χρηματοδοτούνταν από κινεζικές τράπεζες και να αποθήκευε χιλιάδες βιολογικά δείγματα με ετικέτες δυνητικά επικίνδυνων παθογόνων, όπως HIV, ελονοσία, φυματίωση, COVID-19 και ακόμη και Ebola.

Ο Ζου αναμένεται να δικαστεί για την υπόθεση του 2023 τον Απρίλιο. Ο δικηγόρος του, Άντονι Καπότσι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πελάτης του βρίσκεται σε ομοσπονδιακή κράτηση εδώ και τρία χρόνια και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με το ακίνητο στο Λας Βέγκας. «Δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε βιολογικό εργαστήριο σε κατοικία στο Λας Βέγκας. Τι συνέβαινε σε αυτό το σπίτι, δεν το γνωρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιχείρηση υψηλού κινδύνου

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σπίτι κοντά στη διασταύρωση Washington Avenue και Hollywood Boulevard το Σάββατο, εκτελώντας ένταλμα έρευνας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Χρησιμοποιήθηκε ρομπότ για την αρχική εκκαθάριση του χώρου, ενώ ελήφθησαν πολλαπλά δείγματα αέρα, σύμφωνα με τον ΜακΜαχίλ.

Τρεις άνθρωποι που νοίκιαζαν δωμάτια στο ακίνητο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και, όπως διευκρίνισαν οι αρχές, δεν συνδέονται με το φερόμενο εργαστήριο ούτε με την έρευνα. Το μεγαλύτερο μέρος της ύποπτης δραστηριότητας φαίνεται να περιοριζόταν σε ένα κλειδωμένο γκαράζ εντός της κατοικίας.

Ο σερίφης παραδέχθηκε ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στον σκοπό των βιολογικών υλικών. «Δεν γνωρίζουμε γιατί αποθηκεύονταν εκεί ούτε πώς χρησιμοποιούνταν», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης φάσης της έρευνας.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Καλιφόρνιας Κέβιν Κάιλι ζήτησε τη διεξαγωγή ακρόασης για νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην αποτροπή λειτουργίας παράνομων εργαστηρίων. «Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται», δήλωσε. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για να σταματήσει επικίνδυνες εγκαταστάσεις να λειτουργούν μέσα στις κοινότητές μας».

Ο Κάιλι πρόσθεσε ότι το εργαστήριο της Καλιφόρνιας φέρεται να λειτουργούσε από Κινέζο υπήκοο, καταζητούμενο στον Καναδά, ο οποίος αντιμετωπίζει απόφαση ύψους 330 εκατομμυρίων δολαρίων για κλοπή αμερικανικής πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο για ανώτατο στέλεχος κρατικά ελεγχόμενης κινεζικής εταιρείας με διασυνδέσεις σε προγράμματα στρατιωτικο-πολιτικής σύμπραξης.

Στο εργαστήριο της Καλιφόρνιας είχε εντοπιστεί καταψύκτης με την ένδειξη «Ebola», ο οποίος περιείχε σφραγισμένες ασημένιες σακούλες, αντίστοιχες με αποθήκευση υλικών υψηλού βιολογικού κινδύνου. Ο ιός Ebola θεωρείται επιλεγμένος βιολογικός παράγοντας, με ποσοστά θνησιμότητας που εκτιμώνται μεταξύ 25% και 90%.

Η ίδια υπόθεση είχε αποκαλύψει και σχεδόν 1.000 γενετικά τροποποιημένα ποντίκια, σχεδιασμένα να μιμούνται το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Εργαζόμενοι είχαν δηλώσει στις αρχές ότι τα ζώα είχαν δημιουργηθεί «για να μολύνονται και να μεταφέρουν τον ιό COVID-19».

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ μιας υπόθεσης που προκαλεί έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία και την εθνική ασφάλεια.