Ισπανία: Αντιδράσεις για τον διπλασιασμό του τουριστικού φόρου - Τα έσοδα θα πάνε για το στεγαστικό

Οι επισκέπτες ξενοδοχείων πέντε αστέρων θα μπορούσαν να χρεωθούν έως και 15 ευρώ τη βραδιά και οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων θα συνεχίσουν να πληρώνουν περίπου 6 ευρώ.

Σε μια δραστική κίνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και τον περιορισμό του υπερτουρισμού η Βαρκελώνη ανακοίνωσε τον (σχεδόν) διπλασιασμό του τουριστικού φόρου, ο οποίος για τα ξενοδοχεία πολυτελείας θα αγγίζει πλέον τα 15 ευρώ τη βραδιά. Ενώ οι αρχές ευελπιστούν ότι τα νέα έσοδα θα ανακουφίσουν τους μόνιμους κατοίκους που πλήττονται από τις υψηλές τιμές των ακινήτων, ο κλάδος της φιλοξενίας εκφράζει φόβους για μαζική απομάκρυνση των επισκεπτών από έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως.

Οι αρχές στην Καταλονία έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ολοένα και εντονότερες διαμαρτυρίες από κατοίκους σχετικά με τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό τουριστών που, όπως λένε, ωθεί στα ύψη τις τιμές των κατοικιών και αυξάνουν τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις διακοπών.

Το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονίας ενέκρινε έναν νόμο που προβλέπει τον διπλασιασμό του φόρου για τους επισκέπτες που ενοικιάζουν καταλύματα για διακοπές σε ένα μέγιστο ποσό 12,5 ευρώ τη βραδιά, από τα 6,25 ευρώ, ενόψει ενός σχεδίου που έχει ήδη ανακοινωθεί για την απαγόρευση όλων των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων καταλυμάτων έως το 2028.

Οι πελάτες ξενοδοχείων θα πληρώνουν ένα μέγιστο ποσό μεταξύ 10-15 ευρώ τη βραδιά από τον Απρίλιο, από τα 5-7,5 ευρώ που ισχύουν σήμερα, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου.

Μια διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για ένα ζευγάρι σε ένα από τα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων, που αποτελούν σχεδόν το 50% όλων των ξενοδοχείων στη Βαρκελώνη, θα μπορούσε τώρα να κοστίζει επιπλέον 45,60 ευρώ,, καθώς η τοπική αρχή θα μπορούσε να χρεώσει έως και 11,4 ευρώ τη βραδιά ανά άτομο.

Το 25% των εσόδων που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν στη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης της πόλης, σύμφωνα με το κείμενο του νόμου.

Η Ιρένε Βεράτσο, μια 33χρονη νοσηλεύτρια από την Ιταλία, δήλωσε πως η Βαρκελώνη είναι ήδη πολύ ακριβή και αμφιβάλλει αν η ίδια θα επιστρέψει εκεί: «Δεν πιστεύω πως αυτό το επιπλέον κόστος είναι δίκαιο. Ήδη βγάζουν χρήματα από τουρίστες που ξοδεύουν σε καταστήματα, επισκέψεις μνημείων κ.ά.», υποστήριξε.

Ο υψηλότερος φόρος είναι απίθανο να επιλύσει τη στεγαστική κρίση, όμως η αύξηση μοιάζει λογική, είπε από την πλευρά του ο 21χρονος φοιτητής Ιβάν Λιου και κάτοικος της πόλης.

Πριν από την αύξηση του φόρου, η Βαρκελώνη κατατασσόταν στην 11η θέση στον κατάλογο της πλατφόρμας διακοπών Holidu's 2025, πίσω από το Άμστερνταμ, όπου οι τουρίστες πληρώνουν τα περισσότερα στην Ευρώπη με 18,45 ευρώ την ημέρα.

Ιδιοκτήτες ξενοδοχείων εκφράζουν ανησυχία ότι η αύξηση του φόρου θα μπορούσε να απομακρύνει πάρα πολλούς από τους περίπου 15,8 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται τη Βαρκελώνη κάθε χρόνο. Η πόλη βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων τεσσάρων παγκοσμίως για συνέδρια, σύμφωνα με την τοπική τουριστική ένωση, και οι συμμετέχοντες δεν θα εξαιρεθούν από τον φόρο.

Ο Μανέλ Kασάλς, γενικός διευθυντής της ένωσης ξενοδόχων της Βαρκελώνης, δήλωσε πως οι προτάσεις για σταδιακή αύξηση του φόρου προκειμένου να καταγραφούν οι επιπτώσεις του αγνοήθηκαν.

«Κάποια μέρα θα σκοτώσουν τη χήνα που κάνει τα χρυσά αυγά», υπογράμμισε.

