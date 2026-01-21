Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη – Ένας νεκρός και 15 τραυματίες

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε την Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μηχανοδηγός και αρκετοί επιβάτες να τραυματιστούν, όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων (EFE) επικαλούμενο πηγές από στην αστυνομία της Καταλονίας.

Νωρίτερα, η περιφερειακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις – συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού – σοβαρά.

Το δυστύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα.

Οι αρχικές υποθέσεις σχετικά με τα αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες αποσταθεροποίησαν τον τοίχο.

Το νέο δυστύχημα έγινε την ώρα που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν το απόγευμα της Τρίτης ακόμη έναν νεκρό στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής κοντά στην Αδαμούθ, ανεβάζοντας σε 42 τον αριθμό των θυμάτων, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές δεν είναι ακόμα ο τελικός απολογισμός της τραγωδίας, την ώρα που παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος.