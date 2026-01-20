Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο - Ένας νεκρός, 15 τραυματίες

Δύο νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα σημειώθηκαν στην Ισπανία το βράδυ της Τρίτης

Newsbomb

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο - Ένας νεκρός, 15 τραυματίες
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα σημειώθηκαν στην Ισπανία το βράδυ της Τρίτης.

Στην πρώτη περίπτωση, τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει στις σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο μηχανοδηγός και να τραυματιστούν 15 άτομα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais. Το ατύχημα σημειώθηκε μεταξύ των σταθμών Sant Sadurní d'Anoia και Gelida (Βαρκελώνη).

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τέσσερα έως έξι άτομα με σοβαρά τραύματα, ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι υπόλοιποι έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα», δήλωσε ο δήμαρχος της Gelida, Lluís Valls, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Catalunya Ràdio.

Στο σημείο έχουν σπεύσει μονάδες έκτακτης βοήθειας και της Πυροσβεστικής, ενώ διακόπηκε η λειτουργία της γραμμής.

Οι αρχικές υποθέσεις σχετικά με τα αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες αποσταθεροποίησαν τον τοίχο.

Εκτροχιάστηκε τρένο λόγω βράχων που έπεσαν στις ράγες

Στην δεύτερη περίπτωση, ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή R1, μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet, εκτροχιάστηκε, χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί τραυματίες.

Το ατύχημα, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο, προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας που έπληξε την πόλη Ζιρόνα την Τρίτη. Η λειτουργία της γραμμής αυτής έχει επίσης ανασταλεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Κυνικός και παίζει τα... ρέστα του για πρόκριση στο Άμστερνταμ

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Άρσεναλ δίχως… φρένα και στο Μιλάνο, έκανε το «7 στα 7» - Όλα τα αποτελέσματα!

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: HΠΑ και ΝΑΤΟ θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη Γροιλανδία που θα ικανοποιεί και τους δύο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον Μπράλο και την Αταλάντη

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έφτασαν τις 14 νίκες!

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης... προβάτων από την 3η ΕΜΑΚ - Εγκλωβίστηκαν σε γκρεμό

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Στα Μάλγαρα παραμένουν τα τρακτέρ, χωρίς να κλείνουν δρόμους

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει - Νεκρός ο μηχανοδηγός - 15 τραυματίες

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρεις συλλήψεις για διαρρήξεις σπιτιών στη βορειανατολική Αττική

23:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Βανς περιμένει το τέταρτο παιδί της - Η πρώτη «δεύτερη κυρία» έγκυος

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλασκ – Άρης 107-113: «Όρθιος» στη δεύτερη παράταση κι ελπίζει σε πρόκριση στο Eurocup

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

23:14ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσο εύκολο είναι για την Ευρώπη να κοιτάξει προς την Κίνα

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 93-74: Ο Τολιόπουλος είναι εδώ και «καθάρισε» τους Βάσκους

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74 (τελικό)

22:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο κόσμος θα μάθει σύντομα που μπορώ να φτάσω για να αποκτήσω την Γροιλανδία»

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση Τολιόπουλου στο ΟΑΚΑ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει - Νεκρός ο μηχανοδηγός - 15 τραυματίες

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Επισημάνσεις Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία- Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, πού θα χιονίσει

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναστροπή στην υπόθεση θανάτου του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή - Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα για 36 ώρες: Καταιγίδες, σφοδρές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 93-74: Ο Τολιόπουλος είναι εδώ και «καθάρισε» τους Βάσκους

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα έχω «σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση Τολιόπουλου στο ΟΑΚΑ!

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Πιθανή «εμπλοκή» της Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλείνει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα - Αναβάλλονται οι εξετάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ