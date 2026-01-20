Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο - Ένας νεκρός, 15 τραυματίες

Δύο νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα σημειώθηκαν στην Ισπανία το βράδυ της Τρίτης.

Στην πρώτη περίπτωση, τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει στις σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο μηχανοδηγός και να τραυματιστούν 15 άτομα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais. Το ατύχημα σημειώθηκε μεταξύ των σταθμών Sant Sadurní d'Anoia και Gelida (Βαρκελώνη).

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τέσσερα έως έξι άτομα με σοβαρά τραύματα, ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι υπόλοιποι έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα», δήλωσε ο δήμαρχος της Gelida, Lluís Valls, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Catalunya Ràdio.

Στο σημείο έχουν σπεύσει μονάδες έκτακτης βοήθειας και της Πυροσβεστικής, ενώ διακόπηκε η λειτουργία της γραμμής.

Οι αρχικές υποθέσεις σχετικά με τα αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες αποσταθεροποίησαν τον τοίχο.

Εκτροχιάστηκε τρένο λόγω βράχων που έπεσαν στις ράγες

Στην δεύτερη περίπτωση, ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή R1, μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet, εκτροχιάστηκε, χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί τραυματίες.

Το ατύχημα, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο, προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας που έπληξε την πόλη Ζιρόνα την Τρίτη. Η λειτουργία της γραμμής αυτής έχει επίσης ανασταλεί.

