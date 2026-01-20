Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί - Δύο τα βασικά σενάρια που εξετάζονται

Η έρευνα για τα αίτια του συμβάντος μόλις ξεκίνησε και ότι «όλες οι εκδοχές παραμένουν ανοιχτές».

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί - Δύο τα βασικά σενάρια που εξετάζονται
View of the site of a train collision in Adamuz, southern Spain, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
AP
Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν σήμερα το απόγευμα τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε 42, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτηματικά για το τι οδήγησε σε αυτήν την καταστροφή.

Ο απολογισμός δεν είναι ακόμη οριστικός, σχεδόν 48 ώρες μετά το δυστύχημα. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλοι νεκροί.

«Άλλο ένα θύμα βρέθηκε σε ένα από τα βαγόνια Άλβια (σ.σ. στο τρένο της Renfe) σήμερα το απόγευμα», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος επικεντρώνεται σε έναν σπασμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Adamuz της Κόρδοβα (4.100 κάτοικοι).

Τη Δευτέρα, τόσο ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε όσο και ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας Χουάνμα Μορένο προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. «Υπάρχουν ακόμη σημεία που παραμένουν απροσπέλαστες μετά τον έλεγχο των πυροσβεστών. Παραπέρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς βαριά μηχανήματα», δήλωσε ο Μορένο.

Για τον λόγο αυτό, δύο γερανοί εργάζονται για την ανύψωση των βαγονιών που ανατράπηκαν πάνω στις γραμμές και έπεσαν σε παρακείμενο πρανές. Ο ένας έχει δυνατότητα ανύψωσης έως 300 τόνους και ο άλλος έως 400. Όπως εξηγεί ο Ραφαέλ Μαρίν, υπεύθυνος της εταιρείας Grúas Alhambra που έχει αναλάβει την επιχείρηση, «θα δουλέψουμε σε όλα τα βαγόνια».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, βαριά μηχανήματα σταθεροποίησαν το έδαφος και υποστηρίχθηκαν τα βαγόνια του τρένου Iryo.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση θυμάτων. Το απόγευμα της Τρίτης ανασύρθηκαν τρεις σοροί από βαγόνι του Alvia, ενώ αργότερα εντοπίστηκε ακόμη ένα θύμα, ανεβάζοντας τον τελικό απολογισμό στους 42 νεκρούς.

Ένα δεύτερο μέτωπο αφορά τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο βαγόνι 6 του τρένου Iryo, το πρώτο που εκτροχιάστηκε. Κατόπιν αιτήματος της Πολιτοφυλακής, το βαγόνι αυτό δεν έχει ακόμη ανυψωθεί για να συνεχιστεί η συλλογή στοιχείων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, το τρένο είχε ελεγχθεί την προηγούμενη Πέμπτη και το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής είχε περάσει διπλό έλεγχο ασφαλείας πριν από δύο μήνες.

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταλήξει σε κάποιο από τα δύο βασικά σενάρια: πρόβλημα στη γραμμή ή μηχανική βλάβη του τρένου. Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και ότι «όλες οι υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές».

Ο υπουργός Μεταφορών, από την πλευρά του, αποσύνδεσε το δυστύχημα από πιθανή έλλειψη επενδύσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο, επισημαίνοντας ότι το τμήμα της γραμμής είχε ανακαινιστεί τον Μάιο και ότι οι εικασίες περί θραύσης της γραμμής είναι πρόωρες.

Η δικαστική έρευνα θα διεξαχθεί υπό τη δικαστή Κριστίνα Πάστορ Ρεκοβέρ, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει καταθέσεις μαρτύρων, επιβατών και εργαζομένων των τρένων. Παράλληλα, ο διαχειριστής υποδομών Adif αποφάσισε προσωρινή μείωση του ορίου ταχύτητας στα 160 χλμ./ώρα σε σημαντικό τμήμα της γραμμής Μαδρίτη–Βαρκελώνη.

Η νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τις οικογένειες των θυμάτων, πολλές από τις οποίες αγωνιούν ακόμη για την τύχη των αγαπημένων τους. Συγκλονιστικές είναι και οι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τους αριθμούς, όπως εκείνη μιας εξάχρονης που βρέθηκε μόνη της στα συντρίμμια και ήταν η μοναδική επιζήσασα της οικογένειάς της.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας, δηλώνοντας ότι «είναι ημέρα πόνου για όλη την Ισπανία» και δεσμεύθηκε για πλήρη διαφάνεια. Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα επισκέφθηκαν την περιοχή και τα νοσοκομεία, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες.

Η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Μαδρίτης–Ανδαλουσίας αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Στο μεταξύ, η Renfe έχει θέσει σε εφαρμογή εναλλακτικό σχέδιο μεταφορών, ενώ αεροπορικές εταιρείες ενισχύουν τα δρομολόγια. Παράλληλα, καταγράφονται αυξήσεις τιμών σε εισιτήρια και καταλύματα, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

