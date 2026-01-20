Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το μεγα-τούνελ το οποίο θα συνδέει την Ισπανία και το Μαρόκο είναι μια υποδομή με τεράστια γεωστρατηγική και αμυντική αξία, ικανή να μεταμορφώσει τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας