Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Η γερμανική εταιρεία Herrenknecht επιβεβαίωσε ότι το τούνελ που θα συνδέει Ισπανία και Μαρόκο δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.
Το μεγα-τούνελ το οποίο θα συνδέει την Ισπανία και το Μαρόκο είναι μια υποδομή με τεράστια γεωστρατηγική και αμυντική αξία, ικανή να μεταμορφώσει τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.
