Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 41 οι νεκροί - Ψάχνουν κάτω από τα συντρίμμια

Συγκλονισμένη συνεχίζει να είναι η Ισπανία μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην πόλη Ανταμούζ της Ανδαλουσίας, της οποίας ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 41.

Την ίδια ώρα, δύο ημέρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή, οι υπηρεσίες διάσωσης και έκτακτης ανάγκης αναμένουν πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς σοροί μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων βαγονιών του τρένου Alvia 2384 που ταξίδευε από τη Μαδρίτη στην Ουέλβα.

Οι εργασίες και οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας συνεχίζουν με αμείωτη ένταση, ενώ βασικό μέλημα των αρχών τώρα είναι η αναγνώριση των νεκρών και η εύρεση των 43 ανθρώπων που έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι.

Το πρωί της Τρίτης, μετέβησαν στο σημείο δύο γερανοί για να συνδράμουν στις έρευνες, ανυψώνοντας τα βαγόνια που ανατράπηκαν και ήδη από τις εργασίες αυτές εντοπίστηκε η σορός επιβάτη που ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε 41.

Διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, ενώ στο «μικροσκόπιό» τους βρίσκεται το βαγόνι 6 του τρένου Iryo, που είναι και το πρώτο που εκτροχιάστηκε. Για τον λόγο αυτό και κατόπιν αιτήματος της Πολιτοφυλακής, το βαγόνι δεν έχει απομακρυνθεί για να επιτραπεί η διεξαγωγή περαιτέρω δειγματοληψίας.

Ο Υπουργός Μεταφορών, από πλευράς του, δήλωσε ότι το ατύχημα δεν σχετίζεται με την έλλειψη επενδύσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Onda Cero, ο Όσκαρ Πουέντε, επεσήμανε ότι το τμήμα της γραμμής όπου σημειώθηκε το ατύχημα ανακαινίστηκε τον Μάιο και απέρριψε ως «απλή εικασία» την ιδέα ότι το ατύχημα προκλήθηκε από βλάβη στη γραμμή. Αν και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν τέτοιες βλάβες, υποστήριξε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί εάν ήταν η αιτία του εκτροχιασμού ή η συνέπεια αυτού. «Το θέμα απέχει πολύ από το να επιλυθεί σε λιγότερο από 24 ώρες. Οι ίδιοι οι τεχνικοί που διεξάγουν την έρευνα λένε ότι βρίσκονται στην αρχική φάση. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά πριν εξαχθούν συμπεράσματα, επομένως, όλα αυτά είναι εικασίες», επέμεινε.

Με πληροφορίες από El Pais

