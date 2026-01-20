Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Οι συγκλονιστικές ιστορίες των θυμάτων

Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία, που σημειώθηκε την Κυριακή στην πόλη Ανταμούς της Ανδαλουσίας.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα άφησε ένα μικρό κορίτσι χωρίς γονείς, αδελφό και ξάδελφο. Το εξάχρονο κορίτσι είναι η μόνη επιζώσα της οικογένειάς της, αφού επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των τεσσάρων αγαπημένων της προσώπων στο δυστύχημα που συνέβη το απόγευμα της Κυριακής.

? Así quedaron los dos trenes accidentados en Adamuz, Córdoba https://t.co/PSiiWXcf0X pic.twitter.com/5hfjbynaEL

— EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026



Η οικογένεια Ζαμοράνο-Άλβαρεζ, η οποία έχει καταγωγή από την Πούντα Ουμπρία και κατοικούσε στο Αλχαράκε, επέστρεφε στο σπίτι της με το τραίνο από την Μαδρίτη στην Ουέλβα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, όπου είχε πάει για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λεβάντε, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο El Mundo.

Μετά τη σύγκρουση των τρένων, χάθηκε κάθε επαφή μαζί τους, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στην οικογένεια και τους φίλους τους, οι οποίοι κάνουν έκκληση στα social media για να εντοπιστούν.

?‼️siguen sin aparecer una Familia de 4 de Huelva, sus nombres son:

-Felix Zamorano

- Pepe zamorano

-Cristina Alvarez

- Pepe zamorano (hijo)

Porfavor mínima cosa que sepais sería de gran ayuda, personas que fuesen en el tren o viesen a estas personas un momento.#Adamuz #alvia pic.twitter.com/fHcMyMC3ia

— Lucia Morales Blanco (@luuciamb12) January 19, 2026



Η 6χρονη που επέζησε και το τριήμερο πένθος για την οικογένειά της

Το 6χρονο κορίτσι διασώθηκε από αξιωματικούς της Πολιτικής Φρουράς στο σημείο της σύγκρουσης. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Reina Sofía της Κόρδοβα με ένα τραύμα στο κεφάλι, που χρειάστηκε τρία ράμματα, παρέμεινε υπό αστυνομική επιτήρηση για αρκετές ώρες μέχρι να μπορέσει να επανενωθεί με την οικογένειά της. Τώρα, βρίσκεται με τη γιαγιά της σε ένα ξενοδοχείο της Κόρδοβα.

Την ίδια στιγμή, το δημαρχείο της Πούντα Ουμπρία επιβεβαίωσε την ανακάλυψη των σορών της οικογένειας της 6χρονης, του Φέλιξ Ζαμοράνο, της Κριστίνα Άλβαρεζ, του 12χρονου Πέπε Ζαμοράνο και ενός ανιψιού της οικογένειας.

Ο 12χρονος Πέπε Ζαμοράνο και ο ξάδερφός του Φέλιξ Ζαμοράνο

Ο δήμαρχος της πόλης, Χοσέ Κάρλος Χερνάντεζ Κανσίνο, ταξίδεψε προσωπικά στο σημείο της τραγωδίας για να προσφέρει υποστήριξη στην οικογένεια.

«Δεν ήθελα να το κάνω, γιατί μου φαινόταν υπερβολικό, αλλά αφού επιβεβαίωσα την ανακάλυψη των πτωμάτων των μελών της οικογένειας Ζαμοράνο-Άλβαρεζ, που είχαν χαθεί από χθες το βράδυ λόγω του σιδηροδρομικού ατυχήματος, κήρυξα τριήμερο επίσημο πένθος», δήλωσε ο Κανσίνο σε ανάρτησή του στα social media.

Και συνέχισε: «Ζούμε αυτές τις στιγμές με βαθιά θλίψη και πόνο. Ωστόσο, παραμένουμε αισιόδοξοι ότι οι δύο κάτοικοι της Πούντα Ουμπρία που εξακολουθούν να αγνοούνται θα βρεθούν ζωντανοί και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την πρόοδο των προσπαθειών αναζήτησης. Μοιράζομαι τη θλίψη όλων των οικογενειών που έχουν πληγεί και τους μεταφέρω την υποστήριξη, το σεβασμό και την αλληλεγγύη ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των πολιτών. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στα δημοτικά κτίρια και όλες οι προγραμματισμένες θεσμικές εκδηλώσεις θα ανασταλούν ως ένδειξη σεβασμού και πένθους».

Η Κριστίνα Άλβαρεζ

Δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ ανάμεσα στους νεκρούς - Μετέφεραν δώρο για τον Βασιλιά Φελίπε

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και η φωτορεπόρτερ Μαρία Κλάους και ο σύντροφός της και δημοσιογράφος Όσκαρ Τόρο, οι οποίοι επέστρεφαν στο σπίτι τους στην Ουέλβα μεταφέροντας ένα δώρο που θα έδιναν στον βασιλιά Φελίπε με αφορμή προγραμματισμένη επίσκεψή του, αυτή την Πέμπτη στην πόλη.

«Ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί και σεβαστοί μεταξύ των συναδέλφων τους», ανέφερε σε δήλωσή της η Ένωση Τύπου της Ουέλβα.

Η φωτορεπόρτερ Μαρία Κλάους και ο σύντροφός της και δημοσιογράφος Όσκαρ Τόρο El Mundo

Οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών πριν το μοιραίο δυστύχημα

Συνδικάτο μηχανοδηγών στην Ισπανία είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του προς τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούστηκαν χθες, Κυριακή σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

#EXCLUSIVA | Un comunicado de los maquinistas en agosto alertó a Adif de los “baches” y “garrotes” de la línea de Adamuz pero Transportes lo ignoró.



Los trabajadores hablaban de “degradación profunda y acelerada del material” y pedían actuar de inmediato.



Es una negligencia… pic.twitter.com/cHklxiNIFY

— Vito Quiles (@vitoquiles) January 19, 2026



Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του «X» και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους.

Ακόμα, οι μηχανοδηγοί ζητούσαν τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας σε αυτές τις γραμμές με όριο τα 250 χλμ./ώρα έως ότου το δίκτυο προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Τεχνικοί που επιθεώρησαν το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία εντόπισαν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή με γνώση της έρευνας. που επικαλείται το Reuters.

Συγκεκριμένα, εντόπισαν έναν φθαρμένο αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη ή fishplate) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και ο οποίος σύμφωνα με τους τεχνικούς, έδειχνε ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και καιρό, ανέφερε η πηγή.

Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της σιδηροτροχιάς, το οποίο μεγάλωνε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τη γραμμή.

Βίντεο μέσα από το τρένο

Βίντεο που κατέγραψε επιβάτης μέσα σε ένα από τα τρένα δείχνει μέλος του προσωπικού να ζητά από τους επιβάτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και στις θέσεις τους, τονίζοντας ότι «είναι ασφαλέστερο να μείνουμε μέσα στο τρένο προς το παρόν, καθώς δεν γνωρίζουμε την κατάσταση της γραμμής».

Το υλικό ανέβασε την Κυριακή το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επιβάτης Άντρι Βέλες, ο οποίος ανέφερε ότι οι επιβάτες στο δικό του βαγόνι ήταν ασφαλείς, αλλά δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί στους υπόλοιπους. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε πυκνός καπνός μέσα στο βαγόνι και ακούγονταν φωνές που καλούσαν για βοήθεια γιατρού.

Estáis compartiendo mucho este vídeo, y con razón. En ese momento grababa y subía las cosas sin ser muy consciente de nada, pero ahora con calma quiero darle las gracias a los trabajadores de @iryo_eu, que han sido súper profesionales a pesar de todo ❤️ pic.twitter.com/CEUbHe7q62

— Adri Vélez ??? (@ibuprofeno600mg) January 19, 2026



