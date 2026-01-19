Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 40 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Οι μηχανοδηγοί είχαν προειδοποιήσει για ζημιά στις σιδηρογραμμές - Εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 40 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Το σημείο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Adamuz, στη νότια Ισπανία, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. 

AP/Manu Fernandez
Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απόλογισμό που ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.

Το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 39 νεκρούς.

Τριήμερο πένθος στη χώρα

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στην πόλη Ανταμούς της Ανδαλουσίας, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο σημείο της τραγωδίας, ο δήμαρχος της Ανταμούς, Ραφαέλ Άνχελ Μορένο Ρέγιες, ευχαρίστησε τους κατοίκους για τη «βοήθεια που προσέφεραν», επισημαίνοντας ότι πολλοί έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος με κουβέρτες και τρόφιμα.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, χαρακτήρισε το συμβάν «πρωτοφανή τραγωδία». Όπως ανέφερε, 48 άνθρωποι παραμένουν νοσηλευόμενοι, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης των θυμάτων. «Έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες σκληρής δουλειάς», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ εξέφρασε τη θλίψη του για την «πολύ δύσκολη μέρα για όλους στην Ισπανία» και ανακοίνωσε ότι το εθνικό πένθος θα ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως θα αναζητηθούν απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος και ευχαρίστησε τους δημόσιους υπαλλήλους και τα σωστικά συνεργεία για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους «σε μια στιγμή τόσο μεγάλου πόνου και τραγωδίας».

Βίντεο μέσα από το τρένο

Βίντεο που κατέγραψε επιβάτης μέσα σε ένα από τα τρένα δείχνει μέλος του προσωπικού να ζητά από τους επιβάτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και στις θέσεις τους, τονίζοντας ότι «είναι ασφαλέστερο να μείνουμε μέσα στο τρένο προς το παρόν, καθώς δεν γνωρίζουμε την κατάσταση της γραμμής». Το υλικό ανέβασε την Κυριακή το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επιβάτης Άντρι Βέλες, ο οποίος ανέφερε ότι οι επιβάτες στο δικό του βαγόνι ήταν ασφαλείς, αλλά δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί στους υπόλοιπους. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε πυκνός καπνός μέσα στο βαγόνι και ακούγονταν φωνές που καλούσαν για βοήθεια γιατρού.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αν και η υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας επεσήμανε ότι ο αριθμός των θυμάτων «δεν είναι ακόμη οριστικός». Συνολικά 122 άτομα δέχθηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ 48, μεταξύ των οποίων και πέντε παιδιά, εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Ο Πέδρο Σάντσεθ εξήρε το έργο όλων των δημοσίων υπαλλήλων και μελών των σωστικών συνεργείων, από τους γιατρούς και το προσωπικό των δήμων έως την κεντρική κυβέρνηση, επισημαίνοντας το «θάρρος, την επαγγελματική συνέπεια και την ανθρωπιά» τους. «Είναι φυσικό να αναρωτιόμαστε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία», ανέφερε, προσθέτοντας πως «με τον χρόνο και τη δουλειά των ειδικών θα βρεθούν οι απαντήσεις».

Προειδοποιήσεις από τους μηχανοδηγούς

Συνδικάτο μηχανοδηγών στην Ισπανία είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του προς τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους.

Ακόμα οι μηχανοδηγοί ζητούσαν τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας σε αυτές τις γραμμές με όριο τα 250 χλμ./ώρα έως ότου το δίκτυο προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Τεχνικοί που επιθεώρησαν το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία εντόπισαν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή με γνώση της έρευνας. που επικαλείται το Reuters.

Συγκεκριμένα, εντόπισαν έναν φθαρμένο αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη ή fishplate) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και ο οποίος σύμφωνα με τους τεχνικούς, έδειχνε ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και καιρό, ανέφερε η πηγή.

Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της σιδηροτροχιάς, το οποίο μεγάλωνε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τη γραμμή.

