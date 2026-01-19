Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το τρένο μετά τη σύγκρουση

Βίντεο που τραβήχτηκε από επιβάτη μέσα σε ένα από τα τρένα που εμπλέκονταν στο χθεσινό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία δείχνει μέλος του προσωπικού να δίνει οδηγίες στους επιβάτες να παραμείνουν μέσα στο βαγόνι, προτρέποντάς τους να μείνουν μαζί και να προσέχουν ο ένας τον άλλον.

Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής από τον επιβάτη Adri Vélez, ο οποίος έγραψε στο X ότι οι επιβάτες του βαγονιού ήταν ασφαλείς, αλλά ότι δεν ήταν σίγουροι για την κατάσταση των άλλων.

Ο Vélez πρόσθεσε ότι υπήρχε καπνός μέσα στο τρένο και ότι οι επιβάτες φώναζαν για γιατρό.

Τουλάχιστον 39 άτομα σκοτώθηκαν μετά τον εκτροχιασμό του τρένου με προορισμό τη Μαδρίτη και τη σύγκρουσή του με τρένο που κινούνταν σε αντίθετη πορεία, αν και ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας προειδοποίησε ότι ο αριθμός αυτός «δεν είναι ακόμη τελικός».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι 122 άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη για τραυματισμούς και 48, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Estáis compartiendo mucho este vídeo, y con razón. En ese momento grababa y subía las cosas sin ser muy consciente de nada, pero ahora con calma quiero darle las gracias a los trabajadores de @iryo_eu, que han sido súper profesionales a pesar de todo ❤️ pic.twitter.com/CEUbHe7q62 — Adri Vélez ??? (@ibuprofeno600mg) January 19, 2026

Στο βίντεο, ο υπάλληλος ζητά από τους επιβάτες να παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ όσοι στέκονται όρθιοι καλούνται να μετακινηθούν προς τα μπροστινά βαγόνια, όπου υπάρχουν κενές θέσεις.

«Είναι ασφαλέστερο να παραμείνετε μέσα στο τρένο προς το παρόν, επειδή δεν γνωρίζουμε την κατάσταση των σιδηροτροχιών», λέει.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση στο X, ο Vélez έγραψε: «Εκείνη τη στιγμή, ηχογραφούσα και δημοσίευα χωρίς να έχω πραγματικά συνειδητοποιήσει πολλά. Τώρα, έχοντας χρόνο να το σκεφτώ, θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό της @iryo_eu, που ήταν απίστευτα επαγγελματικό παρά τα πάντα».

