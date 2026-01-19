Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Ισπανία: «Προβληματική» η γραμμή όπου συνέβη το δυστύχημα

Το τμήμα όπου συνέβη η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία αντιμετώπιζε προβλήματα στα συστήματα σηματοδότησης μετά την ανακαίνισή του. Το θέμα ήταν γνωστό και είχε οδηγήσει μέλη του Λαϊκού Κόμματος να θέσουν σχετικό ερώτημα στη Γερουσία, γράφει η El Mundo

Newsbomb

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Ισπανία: «Προβληματική» η γραμμή όπου συνέβη το δυστύχημα
Guardia Civil
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο εκτροχιασμός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Aνταμούζ (Κόρδοβα) της Ισπανίας το απόγευμα της Κυριακής είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από τους τραυματίες, 43 παραμένουν νοσηλευόμενοι, 12 εκ των οποίων σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται ήδη στον τόπο του δυστυχήματος, αφού ακύρωσε το πρόγραμμά του, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού του στο Παγκόσμιo Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και της συνάντησής του με τον ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχού.

Σχεδόν 500 άτομα ταξίδευαν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό: 300 στο τρένο της σιδηροδρομικής εταιρείας Iryo (Μάλαγα-Μαδρίτη) και 184 στο τρένο Alvia (Μαδρίτη-Ουέλβα) Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι οι έρευνες για τα αίτια δυστύχημα συνεχίζονται και ότι η διαδικασία ταυτοποίησης θα είναι «εντατική, δύσκολη και περίπλοκη». Οι ισπανικές αρχές έχουν δημιουργήσει γραφεία στη Μαδρίτη, τη Σεβίλλη, την Κόρδοβα, την Ουέλβα και τη Μάλαγα για τη συλλογή δειγμάτων DNA και την επιτάχυνση της ταυτοποίησης των θυμάτων.

Το τμήμα όπου συνέβη το δυστύχημα αντιμετώπιζε προβλήματα

Όπως αποκάλυψε ο ισπανικός Τύπος, το τμήμα της γραμμής στο Ανταμούζ όπου συνέβη το σιδηροδρομικό ατύχημα αντιμετώπιζε θέματα με τα συστήματα ασφαλείας του μετά την ανακαίνισή του. Προβλήματα με κρίσιμα στοιχεία των συστημάτων σηματοδότησης στο επίμαχο σημείο, προκάλεσαν πολλές φορές καθυστερήσεις μετά την ανακαίνισή του και οδήγησαν τη Λαϊκή ομάδα στη Γερουσία να ζητήσει από την κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα.

Το τμήμα μεταξύ Ανταμούζ και Βιλανουέβα ντε Κόρδοβα του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας , όπου ένα τρένο της Renfe Alvia που ταξίδευε νότια συγκρούστηκε με ένα τρένο Iryo που είχε εκτροχιαστεί 20 δευτερόλεπτα νωρίτερα, είναι ένα προβληματικό τμήμα που έχει συσσωρεύσει περιστατικά από τότε που ανακαινίστηκε τον περασμένο Μάιο.

Οι συνεχιζόμενες έρευνες θα προσδιορίσουν τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου: εάν επρόκειτο δηλαδή για βλάβη του τρένου, πρόβλημα υποδομής, λάθος του οδηγού ή συνδυασμός παραγόντων. Όλες οι πηγές που μίλησαν για την τραγωδία συμφωνούν ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία, αν και αυτό το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής έχει ιστορικό τεχνικών συμβάντων. Τον Ιούνιο, τα τρένα υψηλής ταχύτητας στον πλέον κλειστό διάδρομο αντιμετώπισαν καθυστερήσεις λόγω παρόμοιων συμβάντων που αναφέρθηκαν από τον διαχειριστή υποδομής, Adif . Ενώ τα συμβάντα είναι συνηθισμένα σε ένα δίκτυο 4.000 χιλιομέτρων, αυτά που αναγκάζουν τον διαχειριστή να διατάξει μείωση της ταχύτητας ή, σε ακραίες περιπτώσεις, πλήρη διακοπή λειτουργίας είναι λιγότερο συχνά.

Στην περίπτωση του πολύνεκρου δυστυχήματος, σημειώθηκε ένα περιστατικό στα συστήματα σηματοδότησης, τα οποία είναι στοιχεία που εγγυώνται την ασφάλεια της κυκλοφορίας των τρένων στην υποδομή. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν οδήγησαν την Ομάδα του Λαϊκού Κόμματος στη Γερουσία να υποβάλει ερωτήσεις στο Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τις βλάβες σε αυτό το τμήμα.

Η γερουσιαστής Κριστίνα Καζανουέβα έλαβε την απάντηση ότι «μία από τις νέες πλάκες που εγκαταστάθηκαν στους αρμούς διαστολής της γέφυρας El Valle, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των κραδασμών από την σιδηροδρομική κυκλοφορία, ήρθε σε επαφή με τη σιδηροτροχιά. Ως μέτρο ασφαλείας, το σύστημα σηματοδότησης ανίχνευσε αυτήν την ασυνήθιστη κατάσταση και κατέλαβε αυτόματα το επηρεαζόμενο κύκλωμα, διακόπτοντας την κανονική λειτουργία του. Το περιστατικό αυτό αντιμετωπίστηκε και επιλύθηκε οριστικά από το εξειδικευμένο προσωπικό της ομάδας εκτροπής της γραμμής κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου προγράμματος συντήρησης ».

Επιπλέον, η Adif, η ισπανική κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται σιδηροδρομικές υποδομές ανέφερε ότι εντοπίστηκε σφάλμα σε ένα ρελέ, ένα θεμελιώδες στοιχείο για την ορθή λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης. Στο σύστημα, το ρελέ λειτουργεί ως διακόπτης που ελέγχει τα ηλεκτρικά κυκλώματα για να διασφαλίσει τη λειτουργία του τρένου και της υποδομής. Μπορεί να ανιχνεύσει σφάλματα, να καταγράψει κρίσιμες λειτουργίες και να ενεργοποιήσει ειδοποιήσεις σε επικίνδυνες καταστάσεις.

«Το ρελέ που επηρεάστηκε αντικαταστάθηκε με ένα νέο, αποκαθιστώντας έτσι τη λειτουργικότητα του συστήματος. Αυτή η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε επίσης στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συντήρησης. Και οι δύο ενέργειες επέτρεψαν την αποκατάσταση της κανονικότητας της υπηρεσίας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ελαχιστοποιώντας τις διαταραχές στην σιδηροδρομική κυκλοφορία και εγγυώμενες ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας ανά πάσα στιγμή », απάντησε η κυβέρνηση στην Καζανουέβα . Ανεξάρτητα από την επίλυση αυτών των προβλημάτων, τα περιστατικά στο τμήμα Ανταμούζ συνέχισαν να συμβαίνουν τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, προκαλώντας καθυστερήσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έρωτας στο Πιάνο: Τα αθάνατα τραγούδια του Julio Iglesias με τον Κώστα Τσαγγαρίδη

15:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

15:42ΥΓΕΙΑ

Φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων: Ποιος είναι ο ειδικός για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση;

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Άνω Πόλη

15:40ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Novo Nordisk αμφισβητεί τον μύθο της «θέλησης», καθώς νέα έρευνα αποκαλύπτει μια ευρέως διαδεδομένη παρανόηση για την παχυσαρκία

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τρεις επιθέσεις καρχαριών στο Σίδνεϊ σε 2 ημέρες με δύο τραυματίες

15:36ΚΟΣΜΟΣ

20 εκατ. προβολές: Το viral hack μιας content creator για τα αεροπορικά ταξίδια που δεν είχε σκεφτεί

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Ζιακόπουλου: Έρχεται «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!» - Καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ένα μικρό χωριό στην Αρκτική έγινε ο μεγαλύτερος φόβος του Τραμπ

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί: Νέα 48ωρη κινητοποίηση από την Τρίτη στις 06:00

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Έκρηξη στην Καμπούλ - Αρκετοί νεκροί και τραυματίες

15:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόπα Άφρικα: Τα ball boys προσπαθούσαν να κλέψουν τις πετσέτες του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα

15:12LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε μετά από ενάμιση χρόνο γάμου

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ισραήλ: Μαζική δηλητηρίαση σε παιδικό σταθμό της Ιερουσαλήμ - Νεκρά δύο νήπια, 55 με αναπνευστικά

15:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK – Παναθηναϊκός: Το standing ovation στον Γιόβιτς κι η αγκαλιά με τον Ηλιόπουλο (βίντεο)

14:56LIFESTYLE

Survivor spoiler: Παρεξηγήσεις, εντάσεις και η ομάδα που κερδίζει τη δεύτερη ασυλία

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα πληρώνει το βαρύ τίμημα της πολιτικής του «ενός παιδιού» - Απρόθυμοι οι νέοι σε παροχές και προξενιά

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Από εμπρησμό η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών - Ο ύποπτος έχει συλληφθεί 30 φορές για διάφορα αδικήματα - Βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: O Πούτιν μπήκε σε τρύπα πάγου για τα Θεοφάνια

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Ισπανία: Ήταν γνωστό ότι η γραμμή όπου συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα ήταν «προβληματικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό»

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Ζιακόπουλου: Έρχεται «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!» - Καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών - Παρών ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

15:12LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε μετά από ενάμιση χρόνο γάμου

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου ενώ οι αγρότες τον είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση: «Με φοβήθηκαν»

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία:- Το τρένο που εκτροχιάστηκε έτρεχε με 220 χλμ/ώρα και το δεύτερο με 193 χλμ! - «Ο μηχανοδηγός εκσφενδονίστηκε», λένε οι τεχνικοί

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

13:34LIFESTYLE

Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας»: Γιατί η Ρέιτσελ Γουόρντ απάντησε στα τρολ «μην φοβάσαι τα γηρατειά»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τρικυμία στο Μαξίμου, ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού, Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ, το μπλέξιμο της Euronext, η σφαλιάρα σε Jumbo και η ουσία και το ράλι του χαλκού και η Βιοχάλκο

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στους αγρότες: Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης για την κοινωνία

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

20:09WHAT THE FACT

Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών - «Καλό Παράδεισο»

10:21ΥΓΕΙΑ

«Συναγερμός» Παγώνη για γρίπη: Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα - Να εμβολιαστούμε οπωσδήποτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ