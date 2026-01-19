Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Ισπανία: «Προβληματική» η γραμμή όπου συνέβη το δυστύχημα

Ο εκτροχιασμός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Aνταμούζ (Κόρδοβα) της Ισπανίας το απόγευμα της Κυριακής είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από τους τραυματίες, 43 παραμένουν νοσηλευόμενοι, 12 εκ των οποίων σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται ήδη στον τόπο του δυστυχήματος, αφού ακύρωσε το πρόγραμμά του, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού του στο Παγκόσμιo Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και της συνάντησής του με τον ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχού.

Σχεδόν 500 άτομα ταξίδευαν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό: 300 στο τρένο της σιδηροδρομικής εταιρείας Iryo (Μάλαγα-Μαδρίτη) και 184 στο τρένο Alvia (Μαδρίτη-Ουέλβα) Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι οι έρευνες για τα αίτια δυστύχημα συνεχίζονται και ότι η διαδικασία ταυτοποίησης θα είναι «εντατική, δύσκολη και περίπλοκη». Οι ισπανικές αρχές έχουν δημιουργήσει γραφεία στη Μαδρίτη, τη Σεβίλλη, την Κόρδοβα, την Ουέλβα και τη Μάλαγα για τη συλλογή δειγμάτων DNA και την επιτάχυνση της ταυτοποίησης των θυμάτων.

Το τμήμα όπου συνέβη το δυστύχημα αντιμετώπιζε προβλήματα

Όπως αποκάλυψε ο ισπανικός Τύπος, το τμήμα της γραμμής στο Ανταμούζ όπου συνέβη το σιδηροδρομικό ατύχημα αντιμετώπιζε θέματα με τα συστήματα ασφαλείας του μετά την ανακαίνισή του. Προβλήματα με κρίσιμα στοιχεία των συστημάτων σηματοδότησης στο επίμαχο σημείο, προκάλεσαν πολλές φορές καθυστερήσεις μετά την ανακαίνισή του και οδήγησαν τη Λαϊκή ομάδα στη Γερουσία να ζητήσει από την κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα.

Το τμήμα μεταξύ Ανταμούζ και Βιλανουέβα ντε Κόρδοβα του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας , όπου ένα τρένο της Renfe Alvia που ταξίδευε νότια συγκρούστηκε με ένα τρένο Iryo που είχε εκτροχιαστεί 20 δευτερόλεπτα νωρίτερα, είναι ένα προβληματικό τμήμα που έχει συσσωρεύσει περιστατικά από τότε που ανακαινίστηκε τον περασμένο Μάιο.

Οι συνεχιζόμενες έρευνες θα προσδιορίσουν τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου: εάν επρόκειτο δηλαδή για βλάβη του τρένου, πρόβλημα υποδομής, λάθος του οδηγού ή συνδυασμός παραγόντων. Όλες οι πηγές που μίλησαν για την τραγωδία συμφωνούν ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία, αν και αυτό το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής έχει ιστορικό τεχνικών συμβάντων. Τον Ιούνιο, τα τρένα υψηλής ταχύτητας στον πλέον κλειστό διάδρομο αντιμετώπισαν καθυστερήσεις λόγω παρόμοιων συμβάντων που αναφέρθηκαν από τον διαχειριστή υποδομής, Adif . Ενώ τα συμβάντα είναι συνηθισμένα σε ένα δίκτυο 4.000 χιλιομέτρων, αυτά που αναγκάζουν τον διαχειριστή να διατάξει μείωση της ταχύτητας ή, σε ακραίες περιπτώσεις, πλήρη διακοπή λειτουργίας είναι λιγότερο συχνά.

Στην περίπτωση του πολύνεκρου δυστυχήματος, σημειώθηκε ένα περιστατικό στα συστήματα σηματοδότησης, τα οποία είναι στοιχεία που εγγυώνται την ασφάλεια της κυκλοφορίας των τρένων στην υποδομή. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν οδήγησαν την Ομάδα του Λαϊκού Κόμματος στη Γερουσία να υποβάλει ερωτήσεις στο Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τις βλάβες σε αυτό το τμήμα.

Η γερουσιαστής Κριστίνα Καζανουέβα έλαβε την απάντηση ότι «μία από τις νέες πλάκες που εγκαταστάθηκαν στους αρμούς διαστολής της γέφυρας El Valle, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των κραδασμών από την σιδηροδρομική κυκλοφορία, ήρθε σε επαφή με τη σιδηροτροχιά. Ως μέτρο ασφαλείας, το σύστημα σηματοδότησης ανίχνευσε αυτήν την ασυνήθιστη κατάσταση και κατέλαβε αυτόματα το επηρεαζόμενο κύκλωμα, διακόπτοντας την κανονική λειτουργία του. Το περιστατικό αυτό αντιμετωπίστηκε και επιλύθηκε οριστικά από το εξειδικευμένο προσωπικό της ομάδας εκτροπής της γραμμής κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου προγράμματος συντήρησης ».

Επιπλέον, η Adif, η ισπανική κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται σιδηροδρομικές υποδομές ανέφερε ότι εντοπίστηκε σφάλμα σε ένα ρελέ, ένα θεμελιώδες στοιχείο για την ορθή λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης. Στο σύστημα, το ρελέ λειτουργεί ως διακόπτης που ελέγχει τα ηλεκτρικά κυκλώματα για να διασφαλίσει τη λειτουργία του τρένου και της υποδομής. Μπορεί να ανιχνεύσει σφάλματα, να καταγράψει κρίσιμες λειτουργίες και να ενεργοποιήσει ειδοποιήσεις σε επικίνδυνες καταστάσεις.

«Το ρελέ που επηρεάστηκε αντικαταστάθηκε με ένα νέο, αποκαθιστώντας έτσι τη λειτουργικότητα του συστήματος. Αυτή η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε επίσης στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συντήρησης. Και οι δύο ενέργειες επέτρεψαν την αποκατάσταση της κανονικότητας της υπηρεσίας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ελαχιστοποιώντας τις διαταραχές στην σιδηροδρομική κυκλοφορία και εγγυώμενες ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας ανά πάσα στιγμή », απάντησε η κυβέρνηση στην Καζανουέβα . Ανεξάρτητα από την επίλυση αυτών των προβλημάτων, τα περιστατικά στο τμήμα Ανταμούζ συνέχισαν να συμβαίνουν τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, προκαλώντας καθυστερήσεις.

Διαβάστε επίσης