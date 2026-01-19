Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία : Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία, που άφησε πίσω του 39 νεκρούς και 152 τραυματίες, με τον αριθμό των θυμάτων πάντως να μην είναι ο οριστικός, σύμφωνα με τις Αρχές.

Λόγω του δυστυχήματος ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες, ακυρώνει την παρουσία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ενώ ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια θα μεταβούν αύριο στην Κόρδοβα για να επισκεφθούν τα θύματα του σιδηροδρομικού ατυχήματος. Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια θα συντομεύσουν το ταξίδι τους στην Αθήνα για την κηδεία και την ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Ο πρόεδρος της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο το σιδηροδρομικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Αντάμουζ να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, επειδή το σύστημα διορθώνει λανθασμένες αποφάσεις, και επεσήμανε «κάποιο πρόβλημα με το τροχαίο υλικό του Iryo ή την υποδομή».

Σε συνέντευξή του στο «RNE», ο πρόεδρος της Renfe (η εθνική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ισπανίας) συμφώνησε με τον υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ότι επρόκειτο για ένα παράξενο ατύχημα και εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε να οφείλεται σε πρόβλημα ταχύτητας, επειδή τα αρχεία των δύο τρένων δείχνουν ότι έτρεχαν «με χαμηλότερη ταχύτητα από αυτήν που είχε ανατεθεί στο τμήμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο το ατύχημα ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστο, επειδή συνέβη σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, με ενεργά συστήματα ασφαλείας.

Νωρίτερα, σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Πουέντε εμφανίστηκε προβληματισμένος, τονίζοντας πως τα αίτια του εκτροχιασμού παραμένουν δυσεξήγητα. «Είναι σπάνιο, πολύ σπάνιο. Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθούν εξηγήσεις», δήλωσε, προσθέτοντας πως όλοι οι εμπειρογνώμονες με τους οποίους επικοινώνησε δηλώνουν εξίσου έκπληκτοι από τις συνθήκες του συμβάντος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Juanma Moreno , επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων θα είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της αιτίας του ατυχήματος.

Η Πολιτοφυλακή θα συλλέξει δείγματα DNA από συγγενείς των θυμάτων στην Κόρδοβα. Η Πολιτοφυλακή άνοιξε γραφείο στο Αρχηγείο Διοίκησης στην Κόρδοβα, ώστε οι άμεσοι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού ατυχήματος να μπορούν να υποβάλουν καταγγελία και να παράσχουν δείγματα DNA για να συγκριθούν με τους νεκρούς και να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή τους, αναφέρει το Efe.

Τα σοβαρότερα σιδηροδρομικό δυστυχήματα στην Ισπανία

Ο εκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στον δήμο Ανταμούζ (Κόρδοβα) την Κυριακή, κατά τον οποίο τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους είναι ένα από τα σοβαρότερα σιδηροδρομικά δυστύχηματα, που έχει καταγραφεί στην Ισπανία.

Το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία συνέβη στις 3 Ιανουαρίου 1944, στην έξοδο του σταθμού Λεόν του Τόρε ντελ Μπιέρθο, όταν το ταχυδρομικό τρένο 421 της γραμμής Μαδρίτης-Γαλικίας, γεμάτο επιβάτες, συγκρούστηκε με ατμομηχανή κατά τη διάρκεια ελιγμών.

Η δεύτερη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία συνέβη στις 24 Ιουλίου 2013 με τον εκτροχιασμό στο Ανγκρουά (Α Κορούνια) ενός τρένου υψηλής ταχύτητας της Alvia που εκτελούσε τη διαδρομή Μαδρίτη-Φερόλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι και να τραυματιστούν 143.

