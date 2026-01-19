Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία - Μαρτυρίες: «Ήταν σαν σεισμός, χάος από συντρίμμια»

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία κοντά στην Adamuz (Κόρδοβα) της Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με την Guardia Civil, το ατύχημα προκάλεσε τουλάχιστον 21 θανάτους και πάνω από εκατό τραυματισμούς. Αρχικά, πολλοί επιβάτες είχαν παγιδευτεί στα εμπλεκόμενα βαγόνια.

Δημοσιογράφος-μάρτυρας: «Ήταν σαν σεισμός»

Ένας δημοσιογράφος του ισπανικού εθνικού ραδιοφώνου, RNE, ο Σαλβαδόρ Χομένες, ο οποίος ταξίδευε με το τρένο από τη Μάλαγα, μετέδωσε ζωντανά το περιστατικό, αναφέροντας ότι τα δύο τελευταία βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ότι το ένα από αυτά ανατράπηκε ολοσχερώς . «Είχαμε φύγει από τη Μάλαγα για τη Μαδρίτη στην ώρα μας στις 6:40 μ.μ. και εγώ βρισκόμουν στο πρώτο βαγόνι. Σε κάποιο σημείο, ήταν σαν σεισμός», είπε, προσθέτοντας ότι το προσωπικό του τρένου κάλεσε ιατρική βοήθεια για να βοηθήσει τους τραυματίες και χρησιμοποίησε σφυριά για να σπάσει τα παράθυρα πριν τους εκκενώσει.

Σύμφωνα με μάρτυρες, υπήρχαν επιβάτες παγιδευμένοι στο αναποδογυρισμένο βαγόνι.

Οι επιζώντες περιγράφουν χάος μέσα στα βαγόνια, κραυγές, σπασμένα γυαλιά, ανθρώπους παγιδευμένους καθώς το τρένο βγήκε από τις γραμμές στο Adamuz της Κόρδοβα, προκαλώντας τη δεύτερη σύγκρουση.

«Ένα χάος από συντρίμμια»: Αναφορές αυτόπτων μαρτύρων

«Νιώσαμε την πρώτη δόνηση και, σε κλάσματα δευτερολέπτου, μια άλλη πολύ ισχυρή», δήλωσε η Bianca Birleanu, 23 ετών, από την Ουέλβα, η οποία ταξίδευε με το τρένο Alvia από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα, στην ισπανική εφημερίδα El Pais.

«Το τραπέζι μπροστά από το κάθισμά μας έπεσε πάνω μας, τα φώτα έσβησαν και η οροφή του βαγονιού κατέρρευσε».

«Το βαγόνι νούμερο δύο ήταν γεμάτο ερείπια, ένα κατεστραμμένο χάος. Και το άλλο ήταν επίσης σοβαρά κατεστραμμένο, όλα είχαν καταστραφεί», είπε ο σύντροφός της, Jorge Garcia, επίσης 23 ετών.

Ένας επιβάτης του δεύτερου τρένου, ο οποίος δεν ταυτοποιήθηκε, είπε στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TVE: «Υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν, οι αποσκευές τους έπεσαν από τα ράφια. Ταξίδευα προς την Ουέλβα στο τέταρτο βαγόνι, το τελευταίο, ευτυχώς».

