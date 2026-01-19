Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – Τουλάχιστον 21 νεκροί από σύγκρουση δύο τρένων

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο συρμοί υψηλής ταχύτητας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους την Κυριακή, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν η χωροφυλακή και το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Χουάνμα Μορένο, πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, δήλωσε πως 75 τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, εκ ‘των οποίων οι 15 σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και ότι υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα. Διευκρίνισε πως 30 από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δύο τρένα διαλυμένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, την ώρα που σωστικά συνεργεία έδιναν μάχη για να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

Σύμφωνα με τον Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία, με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Μάλαγας. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, με προορισμό την Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δύο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια ώστε «τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών, τονίζοντας ότι «η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να διασωθούν θύματα».

Η χωροφυλακή ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 21. Οι αρχές της Ανδαλουσίας ανέφεραν τουλάχιστον 73 τραυματίες, έξι εκ των οποίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση, κάνοντας λόγο για «νύχτα που προμηνύεται πολύ δύσκολη».

«Νύχτα βαθιάς οδύνης»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης».

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

Λίγο νωρίτερα, ο Πέδρο Σάντσεθ, είχε δηλώσει ότι «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη των γεγονότων και διαβεβαίωσε πως η κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη «συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές» που επιχειρούν επιτόπου.

Από την πλευρά της, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».

Απομακρύνθηκαν όλοι από τα βαγόνια

Ο απολογισμός θεωρείται πιθανό να γίνει βαρύτερος, καθώς νωρίτερα οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν λόγο για ανθρώπους παγιδευμένους στους συρμούς.

Αργότερα, πάντως, ο υπουργός Μεταφορών διαβεβαίωσε πως «όλοι» όσοι χρειάζονταν ιατρική βοήθεια «απομακρύνθηκαν» από τα δύο τρένα.

«Το μέταλλο των βαγονιών έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό», δήλωσε ο Φρανθίσκο Κάρμονα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, στη δημόσια τηλεόραση TVE. «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς», πρόσθεσε.

«Χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να μπορέσουμε να φθάσουμε σε επιζήσαντες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δραματικές οι περιγραφές της τραγωδίας

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, μιλώντας στο δίκτυο La Sexta. «Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», πρόεσθεσε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Όπως αφηγήθηκε, επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας, Renfe.

Στον μεγάλο σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης «αναπτύχθηκαν ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες» των θυμάτων, ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Εξαιτίας του δυστυχήματος, «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας διακόπτεται τουλάχιστον για τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανακοίνωσε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου, Adif.

Συλλυπητήρια από Μακρόν και Φον ντερ Λάιεν

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

«Σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Σκεφτόμαστε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας μέσω X, στα ισπανικά και στα γαλλικά, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έγραψε στον λογαριασμό της στο X: «Λαμβάνω τα τρομερά νέα από την Κόρδοβα. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και στον ισπανικό λαό. Εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Απόψε είστε στις σκέψεις μου.»

Να σημειωθεί πως τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου εκατό τραυματίστηκαν στο χθεσινό δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας οι οποίοι εκτροχιάστηκαν.

