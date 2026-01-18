Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία: Απελπισμένοι επιβάτες, άνοιγαν με σφυριά πόρτες και παράθυρα

Συγκλονιστικές σκηνές από τις προσπάθειες των επιβατών των δύο τρένων που εκτροχιάστηκαν να σωθούν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία: Απελπισμένοι επιβάτες, άνοιγαν με σφυριά πόρτες και παράθυρα
Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Ισπανία, στην περιοχή της Ανδαλουσίας με 10 ανθρώπους μέχρι στιγμής ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Αρκετοί επιβάτες τραυματίστηκαν, ενώ γίνονται έρευνες και προσπάθειες απεγκλωβισμών, καθώς στο ένα από τα τρένα που εκτροχιάστηκε επέβαιναν 300 άνθρωποι.

Ο Σαλβαδόρ Χιμένεθ, δημοσιογράφος του RTVE που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα, αφηγήθηκε πώς κάτι που έμοιαζε με «σεισμό» ταρακούνησε το βαγόνι.

Από εκείνη τη στιγμή πήραν τα σφυριά για να μπορέσουν να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα και άρχισαν να φεύγουν από τη συνοδεία.

trenoispania.jpg

Ο δημοσιογράφος έχει περιγράψει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι έχουν περάσει ώρες «πολλής αβεβαιότητας» και ότι, αυτή τη στιγμή, περιμένουν να μάθουν πώς θα μεταγραφούν στα πούλμαν.

Ο δήμαρχος του Ανταμούζ, Ραφαέλ Μορένο, ήταν ο πρώτος που έφτασε στον τόπο του ατυχήματος μαζί με την τοπική αστυνομία και είδε τουλάχιστον ένα διαμελισμένο πτώμα αρκετά μέτρα από το σημείο της συντριβής. «Είδα έναν επιβάτη παραμορφωμένο σε σημείο που δεν αναγνωρίζεται. Ήμασταν οι πρώτοι που φτάσαμε και υπήρχε ένα πτώμα κομμένο στη μέση. Αλλά δεν υπήρχε φως. Ήταν νύχτα. Το θέαμα είναι φρικτό», δήλωσε ο δήμαρχος στην EL PAÍS.

Ο Μορένο πιστεύει ότι η σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων δεν ήταν μετωπική, «αλλά μάλλον πλευρική», επειδή δεν είδε κανένα συνθλιμμένο βαγόνι. «Νομίζω ότι δεν ήταν στην ίδια γραμμή, αλλά δεν είναι σαφές. Τώρα, οι δήμαρχοι και οι κάτοικοι της περιοχής επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους επιβάτες. Λεωφορεία πρόκειται να φτάσουν για να τους μεταφέρουν στο δημοτικό καταφύγιο», λέει συγκλονισμένος.

Νέα βίντεο από το έδαφος δείχνουν απελπισμένους επιβάτες να σκαρφαλώνουν από τα παράθυρα του εκτροχιασμένου τρένου υψηλής ταχύτητας Iryo στο Adamuz της Κόρδοβα, με τα πόδια να κρέμονται, ανθρώπους να βοηθούν ο ένας τον άλλον να ξεφύγουν μέσα στη μαύρη νύχτα καθώς τα φώτα έκτακτης ανάγκης αναβοσβήνουν.

Βίντεο από τον τόπο της τραγωδία βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν πλάνα από το εσωτερικό των συρμών, τη στιγμή που οι επιβάτες ετοιμάζονται να το εκκενώσουν.

