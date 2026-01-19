Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία: Θρήνος στην Ισπανία - 39 νεκροί, 152 τραυματίες

H τελευταία επιθεώρηση του ενός τρένου έγινε πριν από τέσσερις μέρες - Live εικόνα από το σημείο του δυστυχήματος 

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις σχετικά με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία.

Ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, θα μεταβεί σήμερα το πρωί στην περιοχή του σιδηροδρομικού ατυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή στην Ανταμούζ (Κόρδοβα), για να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για την κατάσταση.

Ο υπουργός Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας, Όσκαρ Πουέντε, εξέφρασε τη λύπη του για τον αριθμό των νεκρών από το σιδηροδρομικό ατύχημα στην Αντάμουζ (Κόρδοβα), ο οποίος έχει πλέον αυξηθεί σε 39, αν και προειδοποίησε ότι «δεν είναι οριστικός». «Είμαι ήδη στην Κόρδοβα, καθ' οδόν προς τον τόπο του ατυχήματος. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 39 και δεν είναι ακόμη οριστικός», τόνισε ο Πουέντε σε μήνυμά του στο X, όπως ανέφερε το Europa Press.

Στο σιδηροδρομικό ατύχημα στο Ανταμούζ, εκτός από τους 39 θανάτους, 152 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Πέντε τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά, 24 σοβαρά —όλοι τους νοσηλεύτηκαν— και 123 βρίσκονταν σε διάφορες άλλες καταστάσεις, αναφέρει το Europa Press.

Μέχρι στιγμής, στην περιοχή του ατυχήματος έχουν αναπτυχθεί τέσσερις μονάδες της Ομάδας Εντατικής Θεραπείας και Επειγόντων Περιστατικών (DCCU), έξι κινητές ΜΕΘ, δύο ΜΕΘ κρίσιμων μεταφορών, δύο οχήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης, τρία συμβατικά ασθενοφόρα, πέντε ασθενοφόρα προγραμματισμένων μεταφορών και δύο ασθενοφόρα του Ερυθρού Σταυρού.

Η Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης (UME) έχει κινητοποιήσει 40 άτομα προσωπικό και 15 οχήματα για να βοηθήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έχουν αναπτυχθεί στην Adamuz (Κόρδοβα) μετά το ατύχημα.

Υπό διερεύνηση τα αίτια του δυστυχήματος

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Juanma Moreno , επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων θα είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της αιτίας του ατυχήματος. Ανακοίνωσε επίσης ότι το Ινστιτούτο Νομικής Ιατρικής στην Κόρδοβα θα είναι το κεντρικό κέντρο για την ταυτοποίηση των σορών.

Σε αυτό το σημείο είναι ακόμα «πολύ νωρίς» για να γνωρίζουμε τι προκάλεσε την εκτροχίαση, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αλβάρο Φερνάντες Ερέδια, πρόεδρος της ισπανικής εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe. Μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ισπανίας, είπε ότι το ατύχημα ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστο, επειδή συνέβη σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, με ενεργά συστήματα ασφαλείας.
«Γνωρίζουμε ήδη από τα αρχεία ταχύτητας ότι τα τρένα ταξίδευαν με ταχύτητα χαμηλότερη από την καθορισμένη για το τμήμα αυτό», είπε.
Ως εκ τούτου, υποθέτει ότι η αιτία μπορεί να σχετίζεται «με κάποιο πρόβλημα στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή».
Η γραμμή που επηρεάστηκε αναμένεται να παραμείνει κλειστή για αρκετές ημέρες, αλλά η εταιρεία προετοιμάζεται να διαθέσει εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς.

H τελευταία επιθεώρηση του τρένου

Η τελευταία επιθεώρηση της μιας αμαξοστοιχίας του τραγικού δυστυχήματος, του τρένου Iryo, στην Adamuz πραγματοποιήθηκε πριν από τέσσερις ημέρες. Το τρένο Iryo που εκτροχιάστηκε χθες στο Adamuz είχε επιθεωρηθεί στις 15 Ιανουαρίου, μόλις πριν από τέσσερις ημέρες, και κατασκευάστηκε το 2022, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας, αναφέρει το Efe.

Η εταιρεία Iryo εξήγησε σε δήλωσή της ότι διατηρεί συνεχή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα -- το υπουργείο Μεταφορών, το ADIF, την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία, την Junta de Andalucía και τα Δημοτικά Συμβούλια της Adamuz και της Κόρδοβα - και τους ευχαρίστησε για την αλληλεγγύη τους, την ταχεία ανταπόκρισή τους και τους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που παρείχαν από την αρχή.

Δήλωσε επίσης ότι είναι πλήρως διαθέσιμη στην Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την διερεύνηση του ατυχήματος και θα συνεργαστεί πλήρως, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Η ισπανική εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών Adif εξέδωσε μια δήλωση σχετικά με το ατύχημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της και αναφέροντας ό,τι είναι γνωστό μέχρι στιγμής για το πώς συνέβη το περιστατικό.

  • 7.45 μ.μ.: ένα τρένο που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε στο Adamuz (κοντά στην Κόρδοβα), περνώντας στην παρακείμενη γραμμή.
  • Ένα τρένο από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα, που ταξίδευε στην παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης.
  • 20:00: Η Adif συνέστησε επιτροπή κρίσης.
  • Οι υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης, Κόρδοβα, Σεβίλλης, Μάλαγα, Ουέλβα, Κάντιθ, Αλγεσίρας και Γρανάδα θα παραμείνουν σε αναστολή τουλάχιστον για το υπόλοιπο της ημέρας.
  • Οι σταθμοί Μαδρίτης Puerta de Atocha, Κόρδοβα και Σεβίλλης Santa Justa παρέμειναν ανοιχτοί όλη τη νύχτα για τους επιβάτες που δεν μπόρεσαν να επιβιβαστούν στα τρένα τους.
  • Η Adif και η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe έχουν δημιουργήσει χώρους υποστήριξης στους σταθμούς Atocha, Σεβίλλη, Κόρδοβα, Μάλαγα και Ουέλβα για να βοηθήσουν τους συγγενείς των θυμάτων και να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη. Η Iryo, η άλλη σιδηροδρομική εταιρεία της οποίας το τρένο εμπλέκεται στο ατύχημα, έχει δημιουργήσει χώρους υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων στους σταθμούς Atocha, Σεβίλλη και Κόρδοβα.
Η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της για το ατύχημα

Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους νωρίς τη Δευτέρα στα θύματα και τις οικογένειες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή στην Ανταμούζ (Κόρδοβα).

«Έλαβα τα τρομερά νέα από την Κόρδοβα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων του σιδηροδρομικού ατυχήματος και στον ισπανικό λαό. Εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Σας σκέφτομαι απόψε», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

Δείτε εικόνα ζωντανά από το σημείο του δυστυχήματος:

