Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία: Πώς έγιναν τα «Τέμπη» της Ισπανίας - 39 νεκροί

Ως «εξαιρετικά παράξενο» χαρακτήρισε ο Ισπανός Υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε την περιοχή Αδαμούθ (δήμος στην επαρχία της Κόρδοβας, στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας), αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 39 νεκρούς και 152 τραυματίες, εκ των οποίων οι 24 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Πουέντε εμφανίστηκε προβληματισμένος, τονίζοντας πως τα αίτια του εκτροχιασμού παραμένουν δυσεξήγητα. «Είναι σπάνιο, πολύ σπάνιο. Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθούν εξηγήσεις», δήλωσε, προσθέτοντας πως όλοι οι εμπειρογνώμονες με τους οποίους επικοινώνησε δηλώνουν εξίσου έκπληκτοι από τις συνθήκες του συμβάντος.

Νέα τρένα σε ανακαινισμένο δίκτυο

Ο υπουργός, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην Κόρδοβα τις επόμενες ώρες, απέφυγε κάθε εικασία για τα αίτια, υπογραμμίζοντας ωστόσο δύο κρίσιμα δεδομένα:

Η σιδηροδρομική γραμμή στο σημείο της τραγωδίας είχε ανακαινιστεί πλήρως την περασμένη άνοιξη, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται τον Μάιο.

Το τρένο της εταιρείας Iryo ήταν καινούργιο, με λιγότερα από τέσσερα χρόνια λειτουργίας.

«Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ευθεία, σε ένα τμήμα όπου επενδύθηκαν 700 εκατομμύρια ευρώ για την αντικατάσταση των αλλαγών τροχιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας παράλληλα τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας.

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το τρένο Alvia υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές. Το κύριο βάρος της τραγωδίας έπεσε στα δύο πρώτα βαγόνια, στα οποία επέβαιναν συνολικά 53 άτομα.

Τα συγκεκριμένα βαγόνια εξετράπησαν της πορείας τους και έπεσαν σε ανάχωμα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το τρένο (με 300 επιβάτες) που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα - Μαδρίτη εκτροχιάστηκε κοντά στην Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, και στη συνέχεια συγκρούστηκε με το δεύτερο τρένο (με 184 επιβάτες) που κινείτο σε παρακείμενη λωρίδα, το οποίο εκτροχιάστηκε.

«Νύχτα βαθιάς οδύνης»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης».

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

Δραματικές οι περιγραφές της τραγωδίας

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, μιλώντας στο δίκτυο La Sexta. «Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», πρόσθεσε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Όπως αφηγήθηκε, επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό.

*Με πληροφορίες από El Pais

