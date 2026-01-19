Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Κόσμος συρρέει να την αποχαιρετίσει στη Μητρόπολη

Κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, στην Μητρόπολη Αθηνών

H Αθήνα υποδέχεται τη σορό της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό Αθηνών, αποτελώντας ένα σημείο συνάντησης για την ευρωπαϊκή βασιλική ελίτ.

Η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης βρίσκεται ήδη στο παρεκκλήσιο και πολίτες καταφθάνουν για να την αποχαιρετίσουν.

Κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, στην Μητρόπολη Αθηνών Eurokinissi

Κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, στην Μητρόπολη Αθηνών Eurokinissi

Ταφή στο Τατόι

Μετά την τελετή στη Μητρόπολη, η πριγκίπισσα Ειρήνη θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, στο Βασιλικό Κοιμητήριο του Τατοΐου. Θα ταφεί δίπλα στους γονείς της, βασιλιά Παύλο και βασίλισσα Φρειδερίκη, αλλά και τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, κλείνοντας έτσι ένα ιστορικό κεφάλαιο για την οικογένεια.

Διαβάστε επίσης