Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Κόσμος συρρέει να την αποχαιρετίσει στη Μητρόπολη
Η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης βρίσκεται ήδη στο παρεκκλήσιο και πολίτες καταφθάνουν για να την αποχαιρετίσουν.
H Αθήνα υποδέχεται τη σορό της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό Αθηνών, αποτελώντας ένα σημείο συνάντησης για την ευρωπαϊκή βασιλική ελίτ.
Ταφή στο Τατόι
Μετά την τελετή στη Μητρόπολη, η πριγκίπισσα Ειρήνη θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, στο Βασιλικό Κοιμητήριο του Τατοΐου. Θα ταφεί δίπλα στους γονείς της, βασιλιά Παύλο και βασίλισσα Φρειδερίκη, αλλά και τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, κλείνοντας έτσι ένα ιστορικό κεφάλαιο για την οικογένεια.