Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το άγνωστο ταξίδι με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια - «Διακριτική και αθόρυβη»

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, η νεότερη κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης, δεν υπήρξε ποτέ μια τυπική «γαλαζοαίματη». Παρά τους στενούς συγγενικούς δεσμούς με τους θρόνους της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Βρετανίας, επέλεξε μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφιερωμένη στις τέχνες, τη φιλοσοφία και τον άνθρωπο. Το τέλος της ζωής της στη Μαδρίτη, δίπλα στην αγαπημένη της αδελφή Σοφία, έκλεισε έναν κύκλο που ξεκίνησε στην εξορία και ολοκληρώθηκε με μια σπάνια κληρονομιά ανθρωπισμού.

Ζαμπούνης για πριγκίπισσα Ειρήνη: «Διακριτική και αθόρυβη»

«Ήταν διακριτική και αθόρυβη», είπε για την πριγκίπισσα Ειρήνη ο δημοσιογράφος Χρήστος Ζαμπούνης, μιλώντας στο Newsbomb. «Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επαναστατικό και αντισυμβατικό χαρακτήρα, ωστόσο ο Παύλος, πριν από χρόνια μου είχε πει ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν η αγία της οικογένειάς μας», εστιάζοντας στο μεγάλο -και κυρίως άγνωστο στο ευρύ κοινό- φιλανθρωπικό της έργο.

Το άγνωστο ταξίδι στη Βέροια και η στήριξη άπορων μητέρων

Ο Χρήστος Ζαμπούνης αποκάλυψε στο Newsbomb το κρυφό ταξίδι του με την πριγκίπισσα Ειρήνη στη Βέροια με φόντο τη φιλανθρωπική της δράση. «Τόσα χρόνια δεν το έχω πει, διότι η ίδια μου είχε ζητήσει να μην το κοινοποιήσω, ωστόσο τώρα που απεβίωσε, θα σας πω ότι είχε ξοδέψει μέρος της αποζημίωσης που είχε λάβει από το ελληνικό δημόσιο για τη στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών, βαθιά ευάλωτων, της Βέροιας.

»Πριν από χρόνια, όταν η πριγκίπισσα Ειρήνη έλαβε περίπου 900.000 ευρώ ως αποζημίωση, με είχε ρωτήσει αν γνώριζα κάποιους συλλόγους ή ιδρύματα για να τα στηρίξει οικονομικά. Βλέπετε, ήταν βαθιά αφοσιωμένη σε αυτό που έκανε. Μου είχε πει χαρακτηριστικά "τα χρήματα αυτά είναι του ελληνικού λαού και θέλω να του τα επιστρέψω". Έτσι, της πρότεινα τον Όμιλο Προστασίας Απόρου Παιδιού Βεροίας. Πήγαμε λοιπόν, μαζί στη Βέροια, χωρίς φυσικά τη συνοδεία φωτογράφων. Η πριγκίπισσα Ειρήνη συνάντησε τις άπορες γυναίκες που δεν είχαν τη δυνατότητα να θρέψουν τα παιδιά τους και τις ενίσχυσε. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, την οποία δεν έμαθε ποτέ κανείς.

»Η φιλανθρωπική της δράση όμως επεκτεινόταν σε πολλούς τομείς. Θα σας πω ότι μεταξύ άλλων χρηματοδοτούσε προγράμματα για τους Ρομά του Ασπρόπυργου».

Μακριά από τα φλας

Συνεχίζοντας ο Χρήστος Ζαμπούνης είπε πως «την είχα γνωρίσει στην Κωνσταντινούπολη πριν από περίπου 15 χρόνια, στη βάπτιση της κόρης της Ιωάννας Βαρδινογιάννη, η οποία πήρε το όνομα Ειρήνη, χάρη στη νονά της, την πριγκίπισσα Ειρήνη. Να αναφέρω όμως, πως νονός ήταν και ο Παύλος. Τότε λοιπόν, είχαμε καθίσει στο ίδιο τραπέζι και από την πρώτη συζήτηση που είχα μαζί της συμπέρανα πως συνδιαλεγόμουν με ένα πρόσωπο βαθιά ταπεινό».

Τέλος, ανέφερε ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν ακριβοθώρητη, καθώς ήταν απούσα από τα φλας και τα κοσμικά γεγονότα. Επέλεγε να δώσει το «παρών» μόνο στις οικογενειακές υποχρεώσεις». «Θα τη θυμάμαι με σεβασμό», είπε κλείνοντας.

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας με την αδελφή του, πριγκίπισσα Ειρήνη / AP

Από τη γέννηση στην εξορία, στη διεθνή αναγνώριση ως μουσικός

Η ζωή της Ειρήνης σημαδεύτηκε από την εξορία ήδη από τη γέννησή της, το 1942 στο Κέιπ Τάουν, καθώς η βασιλική οικογένεια είχε διαφύγει από την κατεχόμενη Ελλάδα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα το 1946, η Ειρήνη μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που ενθάρρυνε την καλλιέργεια.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη σε νεαρή ηλικία παίζει πιάνο / AP

Υπό την καθοδήγηση της κορυφαίας πιανίστριας Τζίνας Μπαχάουερ, η πριγκίπισσα εξελίχθηκε σε μια δεξιοτέχνη του πιάνου με επαγγελματικές αξιώσεις. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας της ήρθε τον Ιούνιο του 1969 στο Λονδίνο, όταν ερμήνευσε Μπαχ στο Royal Festival Hall. Το τρίλεπτο χειροκρότημα από το κοινό –στο οποίο βρίσκονταν ο τότε πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Άννα– και οι διθυραμβικές κριτικές του Τύπου («είναι κάτι παραπάνω από επαρκής μουσικός»), επιβεβαίωσαν ότι το ταλέντο της ήταν αυτόνομο, πέρα από τον τίτλο της.

Επίσκεψη της πριγκίπισσας Ειρήνης στο Ναύπλιο - Ιούνιος 2006 Αρχείου - Eurokinissi

Η Ινδία και η πνευματική αφύπνιση

Η ανατροπή του 1967 και η οριστική κατάργηση της μοναρχίας το 1973 οδήγησαν την Ειρήνη σε μια νέα περίοδο αναζήτησης. Μαζί με τη μητέρα της, Φρειδερίκη, εγκαταστάθηκαν στην Ινδία, όπου ήρθαν σε επαφή με τον Ινδουισμό και τη Βεδική φιλοσοφία. Η Ειρήνη γοητεύτηκε από τη διδασκαλία του Σανκαρατσάρια, υιοθετώντας μια κοσμοθεωρία που έθετε την παγκόσμια ειρήνη και την εσωτερική αρμονία πάνω από κάστες και σύνορα. Η πνευματικότητα αυτή έγινε ο φάρος της για τις επόμενες δεκαετίες.

«Είμαι επαναστάτρια» - Μια αντισυμβατική ζωή

Σε σπάνιες εξομολογήσεις της, η Ειρήνη αυτοχαρακτηριζόταν «επαναστάτρια». Επέλεξε συνειδητά να μην παντρευτεί, δηλώνοντας με χιούμορ ότι «κανένας δεν θα μπορούσε να με αντέξει ως σύζυγο». Αν και ο διεθνής Τύπος της είχε προσάψει κατά καιρούς σχέσεις με γαλαζοαίματους –όπως τον βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας– ή γνωστούς Έλληνες, εκείνη παρέμεινε προσηλωμένη στα ενδιαφέροντά της: την αρχαιολογία (συνέγραψε μάλιστα το έργο «Αρχαιολογική Επιτομή»), τη μουσική και τη φιλανθρωπία.

«Το να ανήκεις σε βασιλική οικογένεια είναι ένα επάγγελμα… δεν με εμποδίζει να καθαρίσω ένα μπάνιο», είχε δηλώσει, απομυθοποιώντας τον ρόλο της.

37 χρόνια προσφοράς μέσω του «Mundo en Armonía»

Το 1984 αποτέλεσε σημείο καμπής. Η σκληρή πραγματικότητα της φτώχειας στην Ινδία την ώθησε να ιδρύσει τον οργανισμό Mundo en Armonía (Κόσμος σε Αρμονία). Το έργο της ήταν πολυσχιδές:

Διεθνώς: Από τη διάσωση ζώων και τη στήριξη αγροτών στην Ινδία, μέχρι ανθρωπιστική βοήθεια στην Αλβανία και τη Νότια Αφρική.

Στην Ελλάδα: Διέθεσε το μερίδιό της από την αποζημίωση για τη βασιλική περιουσία σε κοινωνικά προγράμματα. Στήριξε συσσίτια στο κέντρο της Αθήνας, πρόσφερε υποτροφίες «Τζίνα Μπαχάουερ» σε νέους μουσικούς και βοήθησε έμπρακτα παιδιά της κοινότητας Ρομά και σεισμόπληκτους.

Η μάχη με την ασθένεια και το αθόρυβο «αντίο»

Η τελευταία εικοσαετία της ζωής της ήταν μια διαδρομή από τη δημοσιότητα στη σιωπή. Αντιμετώπισε με απόλυτη διακριτικότητα τον καρκίνο του μαστού το 2002, έχοντας πάντα στο πλευρό της τη βασίλισσα Σοφία. Τα τελευταία χρόνια, η επιδείνωση της υγείας της και η γνωστική παρακμή την ανάγκασαν να αποσυρθεί. Τον Νοέμβριο του 2023, η πριγκίπισσα έκλεισε επίσημα το ίδρυμά της, στέλνοντας ένα τελευταίο μήνυμα ευγνωμοσύνης, σφραγίζοντας έτσι μια ζωή που ορίστηκε από την προσφορά και όχι από το στέμμα.

Στο Τατόι η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης

Η κηδεία της θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου. Πριν από την εξόδιο ακολουθία, από τις 08:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ., το φέρετρο θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη θα ταφεί στη συνέχεια στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

