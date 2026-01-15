Ειρήνη: Η αντισυμβατική πριγκίπισσα που γύρισε την πλάτη στο στέμμα και έζησε για την προσφορά

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, πέθανε στη Μαδρίτη σε ηλικία 83 ετών, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη», ανέφερε η ανακοίνωση του ισπανικού παλατιού.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και η Σοφία της Ισπανίας / Eurokinissi

Ποια ήταν η αντισυμβατική πριγκίπισσα της Ελλάδας

Η Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής στις 11 Μαΐου 1942. Ανάδοχός της ήταν ο Στρατηγός Γιαν Σματς, Πρόεδρος της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης. Ήταν η δευτερότοκη κόρη και τριτότοκο τέκνο του Βασιλέως Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης. Αδέλφια της ήταν οι τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄της Ελλάδας και Bασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Απόφοιτη του Ζάλεμ της Γερμανίας, ακολούθησε καριέρα πιανίστριας δίπλα στη διάσημη μουσικό Τζίνα Μπαχάουερ. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές στην αρχαιολογία υπό την καθοδήγηση της Θεοφανούς Αρβανιτοπούλου. Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και την Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο «Αρχαιολογικά ποικίλα».

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας με την αδελφή του, πριγκίπισσα Ειρήνη / AP

Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Ήταν Αρχηγός του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ).

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.

Μετά την κατάρρευση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1973, η πριγκίπισσα Ειρήνη μαζί με τη μητέρα της εγκαταστάθηκαν στην Ινδία. Εκεί, η επαφή της με την ινδική φιλοσοφία και τον βεδικό τρόπο ζωής στάθηκε μεταμορφωτική. Εικάζεται μάλιστα ότι ασπάστηκε τον Ινδουισμό, αν και αυτό ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε επισήμως.

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας με την αδελφή του, πριγκίπισσα Ειρήνη / AP

Μετά τον θάνατο της μητέρας της το 1981 εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία, βασιλομήτορα της Ισπανίας, και τα ανίψια της. Για αρκετά χρόνια ζούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε έτους στην Ελλάδα, μέχρι το 2018, οπότε απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα στην Ισπανία μέχρι τον θάνατό της.

Οι δεσμοί με την αδελφή της, Σοφία ήταν ισχυροί, αφού δεν έλειψε ποτέ από το πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια. Η ανιψιά της, Ινφάντα Κριστίνα της Ισπανίας, μάλιστα, έδωσε το όνομά της στην κόρη της: τη μικρή Ιρένε.

Αν και σπανίως πραγματοποιούσε δημόσιες εμφανίσεις, η παρουσία της ήταν αισθητή στις σημαντικές στιγμές της οικογένειας: στην κηδεία του αδελφού της, του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και στους βασιλικούς γάμους των νεότερων γενεών.

Μία ζωή αφιερωμένη στην φιλοσοφία, τη μουσική και την προσφορά

Η ίδια είχε δηλώσει σε σπάνια δημόσια αναφορά της: «Ο βεδικός τρόπος ζωής ξεπερνά κάστες, θρησκείες και σύνορα. Η παγκόσμια ειρήνη μπορεί να έρθει μόνο μέσα από αυτή τη φιλοσοφία».

Η Ειρήνη δεν ακολούθησε ποτέ το αναμενόμενο μονοπάτι των πριγκιπισσών: δεν παντρεύτηκε ποτέ, αν και φήμες ήθελαν τον βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας να είχε δεχθεί πιέσεις να την κάνει σύζυγό του — και την ίδια να μαθαίνει Νορβηγικά γι’ αυτό τον λόγο.

Αντί για παλάτια, διάλεξε σαλόνια με πιάνο. Αντί για επίσημες φωτογραφίες, προτίμησε την αφοσίωση σε ένα μονοπάτι προσωπικής αρμονίας.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη σε νεαρή ηλικία παίζει πιάνο / AP

Η ζωή της ήταν ταυτισμένη με τη μουσική και την προσφορά, πάντα προτιμούσε να βρίσκεται στο παρασκήνιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή η διακριτικότητα χαρακτήριζε όχι μόνο το φιλανθρωπικό της έργο αλλά και την προσωπική της εικόνα.

Το 1986, ίδρυσε την οργάνωση World in Harmony, μια ΜΚΟ αφιερωμένη στην «ηθική, πνευματική και υλική ευημερία όλων των ζωντανών όντων», χωρίς διακρίσεις.

Η αποστροφή της στην επίδειξη και την πολυτέλεια ήταν παροιμιώδης: λέγεται ότι επισκεπτόταν το κομμωτήριο μόνο για σημαντικά ραντεβού και απέφευγε τα φανταχτερά κοσμήματα.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη / AP

Η βιογράφος της, Εύα Σελάδα, σημειώνει πως η Ειρήνη της Ελλάδας «έκανε πάντα αυτό που ήθελε», δίνοντας ένα παράδειγμα με την απάντησή της σε έναν καλεσμένο που καυχιόταν για τα ακριβά του ρούχα: «Λοιπόν, αγόρασα αυτά τα παπούτσια για 20 ευρώ στην (λαϊκή) αγορά της Μαχαδαόντα (περιοχή της Μαδρίτης) . Δεν είναι όμορφα!».

Η μάχη με τον καρκίνο του μαστού

Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στη ζωή της Πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν το 2002, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η μάχη της με την ασθένεια, που περιλάμβανε έξι κύκλους χημειοθεραπείας, αντιμετωπίστηκε με την ίδια απόλυτη διακριτικότητα που χαρακτήριζε ό,τι αφορούσε την Πριγκίπισσα.

Παρά τις δυσκολίες της θεραπείας, από την οποία η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν πέρασε καλά, ανάρρωσε πλήρως, εν μέρει χάρη στη συνεχή υποστήριξη της αδελφής της, Βασίλισσας Σοφίας, η οποία δεν έφυγε ποτέ από δίπλα της.

https://www.instagram.com/p/DJhWbayPjhD/

Ωστόσο, η ασθένεια έφερε και μια αναγκαστική αλλαγή στην εμφάνισή της. Η Πριγκίπισσα Ειρήνη, γνωστή μέχρι τότε για τη μακριά της πλεξούδα, αναγκάστηκε να την κόψει. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία της, τονίζοντας τον φόβο της να γίνει φαλακρή.

«Βρήκα κάποιες καταπληκτικές σκόνες για ανθρώπους που έχουν φαλάκρα, τις βάζεις και καλύπτεις τα σημεία στα οποία δεν υπάρχουν μαλλιά. Ορισμένες φορές φορούσα έναν κότσο ψεύτικο, στερεωμένο με τσιμπιδάκια, ένα καλοκαίρι στην Πάλμα όμως έφυγε από τη θέση του και έπεσε και δεν μπορούσα πλέον να τον χρησιμοποιώ. Έτσι αποφάσισα να κουρέψω κοντά τα μαλλιά μου», είχε πει για εκείνη την δύσκολη περίοδο.

https://www.instagram.com/p/DTfi7nCkXwh/

Η Ειρήνη πέθανε τρία χρόνια μετά τον θάνατο του αδελφού της. Τις τελευταίες ημέρες η υγεία της ήταν επιβαρυμένη, με την αδελφή της Σοφία να ακυρώνει το πρόγραμμά της για να βρίσκεται στο πλευρό της.

Η ταφή της θα γίνει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Νεκροταφείο Τατοΐου, όπου έχει ταφεί ο αδελφός της και οι γονείς της.

«Το Τμήμα Επικοινωνίας του Βασιλικού Οικογενειακού Οικογενειακού θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις τελετές που θα οργανωθούν για την κηδεία της στην Ισπανία και την επακόλουθη μεταφορά του φέρετρου της στην Ελλάδα για ταφή στο Νεκροταφείο Τατοΐου», καταλήγει η ανακοίνωση του παλατιού.

