Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από το ατύχημα που θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης Αγγλίας

Η βασίλισσα Ελισάβετ σε ηλικία 11 ετών στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ μετά τη στέψη του πατέρα της, βασιλιά Γεώργιου VI / AP

Ένα τρομακτικό τροχαίο με πρωταγωνίστρια την Ελίζαμπεθ Μπόουζ-Λάυον θα μπορούσε να είχε αλλάξει τη μοίρα της μοναρχίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν είχε υποστεί αποβολή, όταν ήταν έγκυος στη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Σε δημοσίευμά της, η Daily Mail ξαναδιηγήθηκε την ιστορία για το πώς η μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ Β' ενεπλάκη σε ένα «σοβαρό τροχαίο» το 1926, όταν ήταν έγκυος στη «Λίλιμπετ».

«Η δούκισσα, Lady Elizabeth Bowes-Lyon, οδηγούσε κοντά στο St. John’s Wood, μια βόρεια συνοικία, όταν ένας άλλος οδηγός μπήκε μπροστά από το αυτοκίνητό της. Ο σοφέρ της Δούκισσας πάτησε τα φρένα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να γλιστρήσει και να συγκρουστεί με ένα λεωφορείο, ρίχνοντας τη δούκισσα στο πάτωμα. Ήταν ελαφρώς ταραγμένη αλλά χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς», εξιστορεί το δημοσίευμα για το τρομακτικό τροχαίο.

Η Elizabeth Bowes Lyon, μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ / AP

Εκείνη την εποχή κρατήθηκε μυστικό ότι η 25χρονη δούκισσα της Υόρκης ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, τη μετέπειτα βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ, ενώ, σύμφωνα με τη Daily Mail, το Παλάτι «έκανε ό,τι μπορούσε για να υποβαθμίσει το ατύχημα».

Στις 21 Απριλίου 1926, η δούκισσα γέννησε με καισαρική το παιδί της στο σπίτι των γονιών της στο Λονδίνο. Εκείνη και ο σύζυγός της, ο μελλοντικός βασιλιάς Γεώργιος VI, ονόμασαν την κόρη τους, πριγκίπισσα Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαρία, η οποία θα γινόταν αργότερα βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ.

Η μικρή πριγκίπισσα Ελισάβετ ΙΙ / AP

Η μοίρα της οικογένειας άλλαξε τον Δεκέμβριο του 1936, όταν ο μεγαλύτερος αδελφός του δούκα της Υόρκης, βασιλιάς Edward VIII, παραιτήθηκε για να παντρευτεί τη Wallis Simpson, μια Αμερικανίδα με δύο διαζύγια στο ενεργητικό της.

Ο δούκας της Υόρκης, γεννημένος ως πρίγκιπας Άλμπερτ, ανέβηκε στο θρόνο, και η σύζυγός του έγινε βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ αργότερα ονομάστηκε «Βασιλομήτωρ» για να διακριθεί από την κόρη τους.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ / AP

Οι νεαρές κόρες τους, πριγκίπισσες Ελισάβετ και Μαργαρίτα ανέβηκαν στη γραμμή διαδοχής, και η Ελισάβετ, τότε 10 ετών, έγινε διάδοχος του θρόνου.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ / AP

Η Ελισάβετ ανέβηκε στο θρόνο σε ηλικία 25 ετών το 1952 μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της και παρέμεινε βασίλισσα για 70 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τον θάνατό της τον Σεπτέμβριο του 2022, σε ηλικία 96 ετών.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ / AP

Διαβάστε επίσης