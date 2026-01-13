Ακύρωσε το πρόγραμμά της η Σοφία της Ισπανίας - Κρίσιμες ώρες για την αδελφή της, Ειρήνη

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας της τέως πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας, αδελφής της τέως βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου της Ελλάδας, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2026.

Η μητέρα του βασιλιά Φελίπε επρόκειτο να εμφανιστεί αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην απονομή βραβείου στο Ενυδρείο Poema del Mar, όπου εκεί θα τιμηθούν για την σημαντική συμβολή τους και τη δέσμευσή της στην προστασία της βιοποικιλότητας. Εκεί επρόκειτο να της απονεμηθεί το Βραβείο Gorilla 2024, ως αναγνώριση της συμβολής της στη βιωσιμότητα.

Η τέως πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και η Σοφία της Ισπανίας / Eurokinissi

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, είχε προγραμματιστεί να αναγορευθεί διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο του Λας Πάλμας. Να αναφέρουμε φυσικά, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε, από το βασιλικό παλάτι, καμία από τις δύο εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθεί.

