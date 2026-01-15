Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η αδερφή του τέως βασιλιά

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδερφή του τέως βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Την είδηση του θανάτου της, ανακοίνωσε η ισπανική βασιλική οικογένεια, ενημερώνοντας πως απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε τις τελευταίες ημέρες επιπλοκές στην ήδη επιβαρυμένη επί χρόνια υγεία της, γεγονός που είχε οδηγήσει και την αδερφή της Σοφία να ακυρώσει το πρόγραμμά της την τρέχουσα εβδομάδα.

Η ανακοίνωση του ισπανικού Παλατιού

Το Παλάτι της Ισπανίας στην ανακοίνωσή του ανέφερε: «Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρθουέλα στη Μαδρίτη.

Το Τμήμα Επικοινωνίας του Βασιλικού Οίκου θα ενημερώσει για τις τελετές που θα οργανωθούν για την κηδεία της στην Ισπανία και τη μεταφορά της σορού στην Ελλάδα, για την ταφή της στο νεκροταφείο του Τατόι».

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Η Ειρήνη ήταν η δευτερότοκη κόρη και τριτότοκο τέκνο του Βασιλέως Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης των Ελλήνων.

Γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στις 11 Μαΐου 1942. Ανάδοχός της ήταν ο Στρατηγός Γιαν Σματς, Πρόεδρος της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης. Αδέλφια της είναι οι Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας και Bασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Απόφοιτη του Ζάλεμ της Γερμανίας, ακολούθησε καριέρα πιανίστα δίπλα στη διάσημη μουσικό Τζίνα Μπαχάουερ. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές στην αρχαιολογία υπό την καθοδήγηση της Θεοφανούς Αρβανιτοπούλου. Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και την Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο "Αρχαιολογικά ποικίλα". Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Ήταν Αρχηγός του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ).

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β'. Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία, βασιλομήτορα της Ισπανίας, και τα ανίψια της. Για αρκετά χρόνια ζούσε για αρκετό καιρό τον χρόνο στην Ελλάδα, μέχρι το 2018, όπου απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα στην Ισπανία μέχρι τον θάνατό της.

