Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο Τατόι το τελευταίο αντίο - Οι γαλαζοαίματοι που θα δώσουν το «παρών»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη σορό της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό Αθηνών, αποτελώντας ένα σημείο συνάντησης για την ευρωπαϊκή βασιλική ελίτ.

Φόρος τιμής σε Μαδρίτη και Αθήνα

Πριν από την αναχώρηση για την Ελλάδα, η σορός της εκλιπούσας θα εκτεθεί αύριο, Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη. Εκεί, η ισπανική βασιλική οικογένεια θα αποχαιρετήσει την αγαπημένη θεία του Βασιλιά Φελίπε, η οποία έζησε επί δεκαετίες στο Παλάτι της Θαρθουέλα.

Στην Αθήνα, το «παρών» στη Μητρόπολη θα δώσει σύσσωμη η ισπανική βασιλική οικογένεια, με επικεφαλής τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’ και τη βασίλισσα Λετίθια, συνοδευόμενους από την πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία, μαζί με τα μέλη της ελληνικής τέως βασιλικής οικογένειας.

Η «απόβαση» των γαλαζοαίματων στην πρωτεύουσα

Στην κηδεία αναμένεται να δώσουν το «παρών» τα μέλη των βασιλικών οικογενειών της Ισπανίας και της Ελλάδας. Η δανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί επίσης, λόγω των στενών οικογενειακών σχέσεων, καθώς η Άννα-Μαρία είναι αδελφή της βασίλισσας Μαργαρίτας και θεία του σημερινού βασιλιά. Από τη βρετανική βασιλική οικογένεια, οι εκπρόσωποι των Γουίνδσορ θα είναι ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον. Παράλληλα, αναμένονται εκπρόσωποι και από άλλους ευρωπαϊκούς θρόνους.

Ταφή στο Τατόι

Μετά την τελετή στη Μητρόπολη, η πριγκίπισσα Ειρήνη θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, στο Βασιλικό Κοιμητήριο του Τατοΐου. Θα ταφεί δίπλα στους γονείς της, βασιλιά Παύλο και βασίλισσα Φρειδερίκη, αλλά και τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, κλείνοντας έτσι ένα ιστορικό κεφάλαιο για την οικογένεια.

