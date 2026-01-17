Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η ισπανική βασιλική οικογένεια την αποχαιρέτισε - Φωτογραφίες και βίντεο
Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα στην Αθήνα, όπου αύριο θα μεταφερθεί αύριο η σορός της με ειδική πτήση
Σύσσωμη η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτισε την πριγκίπισσα Ειρήνη, σε ειδική τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.
Η πριγκίπισσα Ειρήνη, νεότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β' της Ελλάδας και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, πέθανε στις 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 85 ετών μετά από προβλήματα υγείας.
Η πριγκίπισσα ήταν το μικρότερο παιδί του βασιλιά Παύλου της Ελλάδας και της βασίλισσας Φρειδερίκης.
Ο Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας Βησσαρίωνας θα συνοδεύσει τα λείψανα της Πριγκίπισσας Ειρήνης σε ειδική πτήση προς την Αθήνα αύριο Κυριακή 18 Ιανουαρίου, όπου τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου θα τελεστεί η νεκρώσιμος ακολουθία στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό Αθηνών και ακολούθως θα ταφεί στο Τατόι.