Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία: Το 4ο χειρότερο δυστύχημα στην ιστορία της

Σε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε από βίντεο που παρέχει η Guardia Civil, διασώστες μεταφέρουν ένα άτομο που τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας, στο Adamuz της Ισπανίας

Ως ένα από τα σοβαρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ιστορία της Ισπανίας, καταγράφεται, ο εκτροχιασμός των δύο τρένων στο Ανταμούζ, το βράδυ της Κυριακής, που άφησε σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις 39 νεκρούς και 152 τραυματίες.

Βάσει των πληροφοριών που μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τα τελευταία 2 με 3 βαγόνια της ταχείας αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν για άγνωστο λόγο και έπεσαν πάνω στο διερχόμενο από το αντίθετο ρεύμα τρένο υψηλής ταχύτητας, εκτροχιάζοντας το επίσης με οδυνηρές συνέπειες.

Το χθεσινό δυστύχημα θεωρείται ως το 4ο πιο θανατηφόρο μέχρι στιγμής για την Ισπανία, που μετράει ήδη δεκάδες νεκρούς σε σιδηροδρομικές τραγωδίες από το 1944, με πιο πρόσφατη, πριν τη χθεσινή, εκείνη τον Ιούλιο του 2013, όταν τρένο εκτροχιάστηκε στην περιοχή του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, προκαλώντας το θάνατο 79 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 145.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 24ης Ιουλίου 2013, το προσωπικό έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνεται στο σημείο εκτροχιασμού τρένου στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας - 79 νεκροί AP

Ένα από τα ατυχήματα του 20ου αιώνα με τους περισσότερους θανάτους σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 1944, όταν ένας τρένο εξπρές, που έκανε επίσης ένα ταξίδι μεταξύ Μαδρίτης και Γαλικίας, συγκρούστηκε με μια ατμομηχανή σε ελιγμούς στην έξοδο του σταθμού. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν εκείνη την εποχή, ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 78. Άλλοι 75 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι εκτιμήσεις ωστόσο κάνουν λόγο ακόμα και για 500 νεκρούς!

Το 1972 συνέβη άλλο ένα πολύ σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Ο εκτροχιασμός της γραμμής Κάντιθ-Σεβίλλη προκάλεσε 79 θανάτους. Το δυστύχημα σημειώθηκε λόγω μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ του σιδηροδρομικού λεωφορείου και ενός τρένου express.

9 Ιανουαρίου 1961 – Είκοσι τέσσερις νεκροί και 50 τραυματίες όταν το Valencia express προσκρούει σε εμπορευματικό δρόμο στη Βαρκελώνη.

11 Φεβρουαρίου 1965.- Τριάντα τέσσερις νεκροί και 33 τραυματίες όταν τρία βαγόνια του ταχυδρομικού τρένου Μαδρίτη-Βαρκελώνη έπιασαν φωτιά, μεταξύ των σταθμών Grisén και Pinseque (Σαραγόσα).

18 Δεκεμβρίου 1965 – Τριάντα ένας νεκροί και 47 τραυματίες όταν το sudexpress Irún-Lisboa συγκρούεται με μικτό λεωφορείο στο σταθμό Villar de los Álamos (Σαλαμάνκα).

19 Δεκεμβρίου 1966.- Είκοσι ένας νεκροί και οκτώ τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φορτηγό αυτοκίνητο στη Villafranca del Campo (Τερουέλ).

9 Αυγούστου 1970.- Δύο τρένα που κάλυπταν τη γραμμή Plentzia-Bilbao συγκρούονται μετωπικά στο Urduliz (Vizcaya), σκοτώνοντας 33 άτομα και τραυματίζοντας 47.

28 Φεβρουαρίου 1977.- Είκοσι δύο άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 87 τραυματίζονται όταν ένα τρένο από το Martorell συγκρούεται με ένα αυτοκίνητο που είχε φύγει από τη Βαρκελώνη στην Corbera de LLobregat.

24 Σεπτεμβρίου 1980 – Είκοσι επτά νεκροί και σαράντα τραυματίες όταν το τρένο Μαδρίτη-Βαλένθια προσκρούει σε λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση, στην πόλη Chirivella της Βαλένθια. Όλοι οι νεκροί ήταν επιβάτες του οχήματος, όσοι επέβαιναν στο τρένο δεν τραυματίστηκαν.

31 Μαρτίου 1997 – Δεκαοκτώ νεκροί και εκατό τραυματίες, πέντε από αυτούς πολύ σοβαρά, όταν Intercity εκτροχιάστηκε στη Ναβάρα με 248 επιβάτες. Αιτία του εκτροχιασμού ήταν η μεγάλη ταχύτητα με την οποία ταξίδευε όταν κοντά στον σταθμό

3 Ιουνίου 2003.- Δεκαεννέα νεκροί και 38 τραυματίες όταν ένα τρένο Talgo με 86 επιβαίνοντες και ένα φορτηγό τρένο που ταξίδευαν σε τμήμα μονής γραμμής συγκρούστηκαν μετωπικά στον δήμο Τσιντσιλά (Αλμπαθέτε).

