Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία: Το 4ο χειρότερο δυστύχημα στην ιστορία της

Δεκάδες νεκρούς μετράει η Ισπανία σε σιδηροδρομικά δυστυχήματα από τα μέσα περίπου του περασμένου αιώνα μέχρι και χθες

Newsbomb

Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία: Το 4ο χειρότερο δυστύχημα στην ιστορία της

Σε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε από βίντεο που παρέχει η Guardia Civil, διασώστες μεταφέρουν ένα άτομο που τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας, στο Adamuz της Ισπανίας

Guardia Civil
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως ένα από τα σοβαρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ιστορία της Ισπανίας, καταγράφεται, ο εκτροχιασμός των δύο τρένων στο Ανταμούζ, το βράδυ της Κυριακής, που άφησε σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις 39 νεκρούς και 152 τραυματίες.

Βάσει των πληροφοριών που μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τα τελευταία 2 με 3 βαγόνια της ταχείας αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν για άγνωστο λόγο και έπεσαν πάνω στο διερχόμενο από το αντίθετο ρεύμα τρένο υψηλής ταχύτητας, εκτροχιάζοντας το επίσης με οδυνηρές συνέπειες.

Το χθεσινό δυστύχημα θεωρείται ως το 4ο πιο θανατηφόρο μέχρι στιγμής για την Ισπανία, που μετράει ήδη δεκάδες νεκρούς σε σιδηροδρομικές τραγωδίες από το 1944, με πιο πρόσφατη, πριν τη χθεσινή, εκείνη τον Ιούλιο του 2013, όταν τρένο εκτροχιάστηκε στην περιοχή του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, προκαλώντας το θάνατο 79 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 145.

Spain Train Derailment

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 24ης Ιουλίου 2013, το προσωπικό έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνεται στο σημείο εκτροχιασμού τρένου στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας - 79 νεκροί

AP

Ένα από τα ατυχήματα του 20ου αιώνα με τους περισσότερους θανάτους σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 1944, όταν ένας τρένο εξπρές, που έκανε επίσης ένα ταξίδι μεταξύ Μαδρίτης και Γαλικίας, συγκρούστηκε με μια ατμομηχανή σε ελιγμούς στην έξοδο του σταθμού. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν εκείνη την εποχή, ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 78. Άλλοι 75 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι εκτιμήσεις ωστόσο κάνουν λόγο ακόμα και για 500 νεκρούς!

Το 1972 συνέβη άλλο ένα πολύ σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Ο εκτροχιασμός της γραμμής Κάντιθ-Σεβίλλη προκάλεσε 79 θανάτους. Το δυστύχημα σημειώθηκε λόγω μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ του σιδηροδρομικού λεωφορείου και ενός τρένου express.

  • 9 Ιανουαρίου 1961 – Είκοσι τέσσερις νεκροί και 50 τραυματίες όταν το Valencia express προσκρούει σε εμπορευματικό δρόμο στη Βαρκελώνη.

  • 11 Φεβρουαρίου 1965.- Τριάντα τέσσερις νεκροί και 33 τραυματίες όταν τρία βαγόνια του ταχυδρομικού τρένου Μαδρίτη-Βαρκελώνη έπιασαν φωτιά, μεταξύ των σταθμών Grisén και Pinseque (Σαραγόσα).

  • 18 Δεκεμβρίου 1965 – Τριάντα ένας νεκροί και 47 τραυματίες όταν το sudexpress Irún-Lisboa συγκρούεται με μικτό λεωφορείο στο σταθμό Villar de los Álamos (Σαλαμάνκα).

  • 19 Δεκεμβρίου 1966.- Είκοσι ένας νεκροί και οκτώ τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φορτηγό αυτοκίνητο στη Villafranca del Campo (Τερουέλ).

  • 9 Αυγούστου 1970.- Δύο τρένα που κάλυπταν τη γραμμή Plentzia-Bilbao συγκρούονται μετωπικά στο Urduliz (Vizcaya), σκοτώνοντας 33 άτομα και τραυματίζοντας 47.

  • 28 Φεβρουαρίου 1977.- Είκοσι δύο άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 87 τραυματίζονται όταν ένα τρένο από το Martorell συγκρούεται με ένα αυτοκίνητο που είχε φύγει από τη Βαρκελώνη στην Corbera de LLobregat.

  • 24 Σεπτεμβρίου 1980 – Είκοσι επτά νεκροί και σαράντα τραυματίες όταν το τρένο Μαδρίτη-Βαλένθια προσκρούει σε λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση, στην πόλη Chirivella της Βαλένθια. Όλοι οι νεκροί ήταν επιβάτες του οχήματος, όσοι επέβαιναν στο τρένο δεν τραυματίστηκαν.

  • 31 Μαρτίου 1997 – Δεκαοκτώ νεκροί και εκατό τραυματίες, πέντε από αυτούς πολύ σοβαρά, όταν Intercity εκτροχιάστηκε στη Ναβάρα με 248 επιβάτες. Αιτία του εκτροχιασμού ήταν η μεγάλη ταχύτητα με την οποία ταξίδευε όταν κοντά στον σταθμό

  • 3 Ιουνίου 2003.- Δεκαεννέα νεκροί και 38 τραυματίες όταν ένα τρένο Talgo με 86 επιβαίνοντες και ένα φορτηγό τρένο που ταξίδευαν σε τμήμα μονής γραμμής συγκρούστηκαν μετωπικά στον δήμο Τσιντσιλά (Αλμπαθέτε).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε «εν ψυχρώ» τυχαία 3 τουρίστες κοντά στη Disney World- Κυκλοφορούσε ελεύθερος με ιστορικό παραφροσύνης

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι 4 συμβάσεις για έρευνα υδρογονανθράκων - LIVE

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έφτασαν οι αγρότες στο Μαξίμου - Και ο Ανεστίδης συνοδεύει τα 25 μέλη της επιτροπής

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιλφόιλ: «Θέλουμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία με την Τουρκία»

12:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Η σύνδεση Ρέτσου και η προειδοποίηση - «Θα αντιμετωπίσει θορυβώδες γήπεδο»

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάζονται τα στοιχεία για πληρωμές σε δεσμευμένους ΑΦΜ

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία: Το 4ο χειρότερο δυστύχημα στην ιστορία της

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός 2026: «Μία πτήση με ιδιωτικό τζετ για κάθε τέσσερις συμμετέχοντες» καταγγέλλει η Greenpeace

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Καμία συνεργασία με κόμματα, στόχος η διακυβέρνηση της χώρας από τους πολίτες

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανήλικος που συνελήφθη στις διαδηλώσεις καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση από τις αρχές

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Ταΰγετος: Στο νοσοκομείο οι ορειβάτες - «Είχαν κακώσεις στα κάτω άκρα και δεν μπορούσαν να περπατήσουν»

11:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χίος: Προπονητής έστειλε γυναίκα διαιτητή στο νοσοκομείο - Μηνύσεις υπέβαλαν δύο από τις τρεις γυναίκες της διαιτησίας

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία : Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια - «Παράξενο και δυσεξήγητο» αυτό που συνέβη σύμφωνα με τις Αρχές

11:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα μητρότητας: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 12χρονο αγόρι δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία - Τον βοήθησε η γενναιότητα των φίλων του

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο - Εξετράπη το όχημα που οδηγούσε

11:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Telekom Center Athens ανοίγει σύντομα τις ψηφιακές του πόρτες: Δείτε το εντυπωσιακό teaser

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο εργοστάσιο – Χωρίς ρεύμα η κοντινή περιοχή

10:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χίος: Στο νοσοκομείο γυναίκα διαιτητής - Της επιτέθηκε προπονητής

10:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Με γοργούς ρυθμούς η αποκατάσταση - Αυτά θα είναι τα μουσεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών - Παρών ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έφτασαν οι αγρότες στο Μαξίμου - Και ο Ανεστίδης συνοδεύει τα 25 μέλη της επιτροπής

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Καμία συνεργασία με κόμματα, στόχος η διακυβέρνηση της χώρας από τους πολίτες

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία : Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια - «Παράξενο και δυσεξήγητο» αυτό που συνέβη σύμφωνα με τις Αρχές

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

10:17ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Αegean Sea Effect και νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνουν έντονη κακοκαιρία

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Πρέπει να του έριξε μια μπροστά και δύο πίσω», λέει ο Γιώργος Καλλιακμάνης

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο - Εξετράπη το όχημα που οδηγούσε

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τρικυμία στο Μαξίμου, ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού, Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ, το μπλέξιμο της Euronext, η σφαλιάρα σε Jumbo και η ουσία και το ράλι του χαλκού και η Βιοχάλκο

10:21ΥΓΕΙΑ

«Συναγερμός» Παγώνη για γρίπη: Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα - Να εμβολιαστούμε οπωσδήποτε

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία: Το 4ο χειρότερο δυστύχημα στην ιστορία της

10:18Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αποκωδικοποιούν στο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις - Ο ρόλος Τσίπρα - Καρυστιανού - Οι εκλογές του 2027 και το σενάριο συγκυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ

10:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χίος: Στο νοσοκομείο γυναίκα διαιτητής - Της επιτέθηκε προπονητής

20:09WHAT THE FACT

Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ