Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Με 220 χλμ/ώρα έτρεχε το τρένο που εκτροχιάστηκε!

Ανατριχιαστικές είναι οι περιγραφές για όσα συνέβησαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, που άφησε πίσω του 39 νεκρούς και 152 τραυματίες, με τον αριθμό των θυμάτων πάντως να μην είναι ο οριστικός, σύμφωνα με τις Αρχές.

«Ο μηχανοδηγός εκσφενδονίστηκε δεκάδες μέτρα από την καμπίνα», λένε οι τεχνικοί των σιδηροδρόμων που βρίσκονται στο σημείο στην Ανταμούζ για ένα από τα επιβεβαιωμένα θύματα, έναν 28χρονο που, παρά το νεαρό του ηλικίας, είχε εμπειρία στην οδήγηση τρένων υψηλής ταχύτητας.

Ενώ η αιτία του οπίσθιου εκτροχιασμού του τρένου Alvia βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, τεχνικοί από τις πληγείσες εταιρείες και ο αρμόδιος ισπανικός φορέας Adif αναλύουν τις πιθανές αιτίες και, το πιο επείγον, εργάζονται για την απομάκρυνση των κατεστραμμένων τρένων από μια δυσπρόσιτη περιοχή.

Οι αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών είναι απαισιόδοξες: «Θα χρειαστούν μέρες και εβδομάδες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε αυτήν τη γραμμή. Η απομάκρυνση των τρένων θα είναι δαπανηρή και 400 μέτρα εναέριων γραμμών έχουν αποκολληθεί. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε στην EL MUNDO ένας από τους τεχνικούς που αναπτύχθηκαν στον τόπο σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Το συγκρίνουν με το φρικτό δυστύχημα στο Ανγκρουά το 2013 (79 νεκροί), όταν το τρένο εκτροχιάστηκε σε μια απότομη καμπύλη λόγω υπερβολικής ταχύτητας. «Είναι πολύ χειρότερα από το Ανγκρουά», επαναλαμβάνουν.

Ανασύρονται οι σοροί

Στην Ανταμούζ, οι σοροί των νεκρών επιβατών εξακολουθούν να ανασύρονται, με τα συντρίμμια από τη σύγκρουση να είναι διάσπαρτα εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Η σύγκρουση δύο τρένων με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα ήταν μια έκρηξη πέρα ​​από κάθε φαντασία. Ο μηχανοδηγός του Alvia, ενός τρένου που κατασκευάστηκε από την CAF, δεν είχε χρόνο να φρενάρει επειδή ξαφνικά τα δύο τελευταία βαγόνια του Iryo -το οποίο διέσχιζε τις γραμμές φαινομενικά παράλληλα, κατευθυνόμενο προς τη Μαδρίτη- μπήκαν στη λωρίδα του.

Με τι ταχύτητα έτρεχαν;

Σύγχυση επικρατεί αναφορικά με τις πληροφορίες που αναφέρουν την ταχύτητα των τρένων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης

Τη στιγμή της σύγκρουσης, τα δύο τρένα ταξίδευαν με ταχύτητα άνω των 120 μιλίων/ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Sky News πηγές από το ισπανικό υπουργείο μεταφορών. Το τρένο Iryo, το οποίο εκτροχιάστηκε πρώτο, ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 137 μιλίων/ώρα -περίπου 220 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το δεύτερο τρένο με το οποίο συγκρούστηκε η αμαξοστοιχία που εκτροχιάστηκε ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 120 μιλίων/ώρα, δηλαδή κινούνταν με περίπου 193 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύγκρουση έλαβε χώρα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Ωστόσο νωρίτερα, ο πρόεδρος της εθνικής κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Ισπανίας εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε να οφείλεται σε πρόβλημα ταχύτητας, επειδή τα αρχεία των δύο τρένων δείχνουν ότι κινούνταν «με χαμηλότερη ταχύτητα από αυτήν που προβλεπόταν σε αυτό το τμήμα του δικτύου».

Διαβάστε επίσης