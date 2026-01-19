Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Ο Βασιλιάς Φελίπε εκφράζει την βαθιά του θλίψη από την Αθήνα

Ο Βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας και η σύζυγός του, Λετίθια, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, εξέφρασαν την βαθιά στους θλίψη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, που άφησε πίσω του 39 νεκρούς και 152 τραυματίες.

Όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι από το βράδυ της Κυριακής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ισπανίας και την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

«Κατανοώ την απόγνωση των οικογενειών και τον αριθμό των τραυματιών που έχουν υποστεί αυτό το ατύχημα. Είμαστε όλοι πραγματικά ανήσυχοι, ελπίζουμε να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατόν. Θα επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατόν», τόνισε.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του βασιλιά της Ισπανίας, Λετίθια, δήλωσε: «Ακούγαμε το ραδιόφωνο μέχρι τώρα και πράγματι οι τεχνικοί και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να αναζητούν πιθανούς επιζώντες. Η προτεραιότητα τώρα είναι να φροντίσουμε, να συνοδεύσουμε, να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτό το φρικτό δυστύχημα».

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΜ, το βασιλικό ζευγάρι αναμένεται να βρεθεί στην πόλη Κορδόβα την Τρίτη, ενώ ακύρωσαν την παρουσία τους στην τελετή απονομής των Μεταλλίων Καλών Τεχνών, την οποία έπρεπε να προεδρεύσουν αύριο.

