Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Συγκλονίζει Ελληνίδα - «Ουρλιαχτά, αίμα και μετά σκοτάδι»

Για τη σύγκρουση των τρένων που βύθισε στο πένθος την Ισπανία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες και δεκάδες οικογένειες, μίλησε Ελληνίδα που επέβαινε σε τρένο που πέρασε από το σημείο πριν από τη φονική σύγκρουση: «πήγαινε λίγο αργά το τρένο, μου έκανε εντύπωση». Για το σημείο της σύγκρουσης είπε: «Είναι μια ευθεία, δεν έχει στροφές, τηρούσαν τα όρια ταχύτητας».

Ωστόσο, οι μαρτυρίες των επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας συγκλονίζει. Ανάμεσα τους και η νεαρή Άνα Γκαρθία, η οποία είχε επιβαβαστεί σε μία από τις αμαξοστοιχίες μαζί με την αδερφή της και το σκυλάκι τους. Η ίδια πήρε εξιτήριο, η αδερφή της ωστόσο παραμένει στο νοσοκομείο.

«Κάποιοι άνθρωποι ήταν καλά, άλλοι ήταν πολύ άσχημα. Και ήταν μπροστά στα μάτια μας και τους βλέπαμε να πεθαίνουν και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. (…) Μας πήγαν στο νοσοκομείο. Τώρα την έχουν υπό παρακολούθηση και περιμένουμε. Θέλω να ψάξω για τον σκύλο μου. Σας παρακαλώ, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, ψάξτε και για τα κατοικίδιά μας. Πολλά αγνοούνται, είναι και αυτά οικογένεια».

Η Άνα και πολλοί επιβάτες που σώθηκαν, προσπαθούν να θυμηθούν τα κρίσιμα λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων.

«Καθόμουν στη μία πλευρά, άρχισα να σηκώνομαι λίγο και σκέφτηκα πως κάτι δεν πάει καλά. Τότε άρχισα να ψάχνω την αδελφή μου. Ενώ την έψαχνα, αυτή είναι η τελευταία στιγμή που θυμάμαι, όλα έγιναν μαύρα. Ξαφνικά, το μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν ουρλιαχτά. Κάποιοι που δεν είχαν τραυματιστεί έσπασαν το παράθυρο και με έβγαλαν έξω. Ήμουν καλυμμένη ολόκληρη με αίματα».

Ένας ακόμη επιβάτης υποστηρίζει: «Εκσφενδονίστηκα από το πίσω μέρος του βαγονιού στον διάδρομο. Άνοιξα την πόρτα με το κεφάλι μου και έχασα τις αισθήσεις μου. Στη συνέχεια κατάφερα να φτάσω μέχρι το σημείο όπου βρίσκονταν οι πυροσβέστες».

Μιλώντας τηλεφωνικά σε ισπανικά τηλεοπτικά δίκτυα, επιβάτες που επέζησαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα και βρίσκονται στο νοσοκομείο μιλούν για στιγμές πανικού.

«Είμαι ακόμη τρομαγμένη και ταραγμένη. Με όσα συνέβησαν είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή. Ήμασταν καθισμένοι και ξαφνικά το τρένο άρχισε να τρέμει. Δεν είχαμε χρόνο να καταλάβουμε τι έγινε».

Για τις οικογένειες και τους γονείς όσων ταξίδευαν, οχρόνος μοιάζει να παγώνει και η αγωνία κορυφώνεται μέχρι να ακουστεί εκείνο το τηλεφώνημα με τη φωνή του παιδιού τους, του φίλου, του συγγενή και του δικού τους ανθρώπου.

«Η κόρη μου με πήρε τηλέφωνο στις 20:15, κλαίγοντας με λυγμούς και μου είπε πως το τρένο εκτροχιάστηκε. Πως έγινε μία καταστροφή και πως υπήρχε μεγάλος αριθμός νεκρών. Μου είπε πως έπρεπε να σπάσει το τζάμι στο παράθυρο για να βγει έξω και πως ήταν μόνη. Δεν υπήρχε Αστυνομία. Κανείς δεν είχε φτάσει ακόμα».

«Αισθανθήκαμε μία πολύ ισχυρή σύγκρουση, σαν το τρένο να χτύπησε κάτι. Βλέπαμε το τελευταίο βαγόνι που αναποδογύρισε εντελώς. Βγήκαμε όλοι έξω, εκτός από τον κόσμο στο τελευταίο βαγόνι. Εκεί ήταν πιο δύσκολα και υπήρχαν ακόμη διασώστες που προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο να βγει έξω. Είδαμε ανθρώπους με ματωμένα πρόσωπα», λένε επιβάτες.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 122 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 48 παραμένουν νοσηλευόμενοι και 12 σε κρίσιμη κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι περισσότεροι επιβάτες συνειδητοποίησαν το μέγεθος της τραγωδίας μόνο όταν βγήκαν από τα βαγόνια και είδαν νεκρούς, τραυματίες και διασώστες να εργάζονται υπό ισχυρό φωτισμό δίπλα στις ράγες. Περίπου 400 επιβάτες βρίσκονταν στα δύο τρένα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Άδαμους, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με διερχόμενο τρένο, παρασύροντάς το εκτός γραμμών και ρίχνοντάς το σε πρανές.

