Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Οι μηχανοδηγοί είχαν προειδοποιήσει - Βίντεο μέσα από το τρένο

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στην πόλη Ανταμούς της Ανδαλουσίας, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο σημείο της τραγωδίας, ο δήμαρχος της Ανταμούς, Ραφαέλ Άνχελ Μορένο Ρέγιες, ευχαρίστησε τους κατοίκους για τη «βοήθεια που προσέφεραν», επισημαίνοντας ότι πολλοί έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος με κουβέρτες και τρόφιμα.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, χαρακτήρισε το συμβάν «πρωτοφανή τραγωδία». Όπως ανέφερε, 48 άνθρωποι παραμένουν νοσηλευόμενοι, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης των θυμάτων. «Έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες σκληρής δουλειάς», πρόσθεσε.

? Así quedaron los dos trenes accidentados en Adamuz, Córdoba https://t.co/PSiiWXcf0X pic.twitter.com/5hfjbynaEL — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ εξέφρασε τη θλίψη του για την «πολύ δύσκολη μέρα για όλους στην Ισπανία» και ανακοίνωσε ότι το εθνικό πένθος θα ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως θα αναζητηθούν απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος και ευχαρίστησε τους δημόσιους υπαλλήλους και τα σωστικά συνεργεία για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους «σε μια στιγμή τόσο μεγάλου πόνου και τραγωδίας».

Βίντεο μέσα από το τρένο

Βίντεο που κατέγραψε επιβάτης μέσα σε ένα από τα τρένα δείχνει μέλος του προσωπικού να ζητά από τους επιβάτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και στις θέσεις τους, τονίζοντας ότι «είναι ασφαλέστερο να μείνουμε μέσα στο τρένο προς το παρόν, καθώς δεν γνωρίζουμε την κατάσταση της γραμμής». Το υλικό ανέβασε την Κυριακή το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επιβάτης Άντρι Βέλες, ο οποίος ανέφερε ότι οι επιβάτες στο δικό του βαγόνι ήταν ασφαλείς, αλλά δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί στους υπόλοιπους. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε πυκνός καπνός μέσα στο βαγόνι και ακούγονταν φωνές που καλούσαν για βοήθεια γιατρού.

Estáis compartiendo mucho este vídeo, y con razón. En ese momento grababa y subía las cosas sin ser muy consciente de nada, pero ahora con calma quiero darle las gracias a los trabajadores de @iryo_eu, que han sido súper profesionales a pesar de todo ❤️ pic.twitter.com/CEUbHe7q62 — Adri Vélez ??? (@ibuprofeno600mg) January 19, 2026

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αν και η υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας επεσήμανε ότι ο αριθμός των θυμάτων «δεν είναι ακόμη οριστικός». Συνολικά 122 άτομα δέχθηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ 48, μεταξύ των οποίων και πέντε παιδιά, εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Ο Πέδρο Σάντσεθ εξήρε το έργο όλων των δημοσίων υπαλλήλων και μελών των σωστικών συνεργείων, από τους γιατρούς και το προσωπικό των δήμων έως την κεντρική κυβέρνηση, επισημαίνοντας το «θάρρος, την επαγγελματική συνέπεια και την ανθρωπιά» τους. «Είναι φυσικό να αναρωτιόμαστε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία», ανέφερε, προσθέτοντας πως «με τον χρόνο και τη δουλειά των ειδικών θα βρεθούν οι απαντήσεις».

Προειδοποιήσεις από τους μηχανοδηγούς

Συνδικάτο μηχανοδηγών στην Ισπανία είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του προς τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

#EXCLUSIVA | Un comunicado de los maquinistas en agosto alertó a Adif de los “baches” y “garrotes” de la línea de Adamuz pero Transportes lo ignoró.



Los trabajadores hablaban de “degradación profunda y acelerada del material” y pedían actuar de inmediato.



Es una negligencia… pic.twitter.com/cHklxiNIFY — Vito Quiles (@vitoquiles) January 19, 2026

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους.

Ακόμα οι μηχανοδηγοί ζητούσαν τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας σε αυτές τις γραμμές με όριο τα 250 χλμ./ώρα έως ότου το δίκτυο προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Τεχνικοί που επιθεώρησαν το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία εντόπισαν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή με γνώση της έρευνας. που επικαλείται το Reuters.

Διαβάστε επίσης