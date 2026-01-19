Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τα 20'' μεταξύ εκτροχιασμού και σύγκρουσης των δύο τρένων

Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απόλογισμό που ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (...) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ κάποιοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα.

Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, πρόσθεσε η El Pais, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.

Επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, δήλωσε ο Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη, ενώ σχολίασε ότι είναι «πολύ παράξενο» και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (...) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

«Σήμερα είναι μια νύκτα βαθύ πόνου για τη χώρα μας», επεσήμανε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο Χ, σημειώνοντας ότι ακυρώνει όλες τις σημερινές υποχρεώσεις του προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της χώρας τόνισαν ότι παρακολουθούν με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις, όπως εξήγησε εκπρόσωπός τους.

Ο Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντομπα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο».

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Η κρατική ισπανική εταιρεία πρόσθεσε ότι ο πρόεδρός της μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας και ότι εργάζεται για να υποστηρίξει τους επιβάτες και τις οικογένειές τους.

Λόγω της κατάστασης «η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Μαδρίτης και της Κόρδοβα, της Σεβίλης, της Μάλαγα και της Ουέλβα (πόλεις της νότιας Ισπανίας) θα διακοπεί τουλάχιστον για σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου», ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων (Adif).

Τι συνέβη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Adamuz, στην Ανδαλουσία

Τι συνέβη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Adamuz, στην Ανδαλουσία, στις 19:39 της Κυριακής 18 Ιανουαρίου; Γιατί και πώς έχασαν τη ζωή τους 40 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας μηχανοδηγός;

Οι αρχές της Ισπανίας εξετάζουν ακόμη όλα τα σενάρια, αλλά προς το παρόν ένα από τα πιο πιθανά είναι η υπόθεση της «σπασμένης ένωσης».

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Ισπανίας, Óscar Puente, πρόκειται για ένα «παράξενο και δύσκολο να εξηγηθεί» δυστύχημα, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής είναι ευθύγραμμο και είχε ανακαινιστεί τον Μάιο του 2025 στο πλαίσιο συντηρητικών εργασιών, όπως ανακοίνωσε η Adif, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο.

Υπήρχε ένα πρώτο τρένο, το Iryo, που κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη, και ένα δεύτερο, το Alvia, προς τη Σεβίλλη με ταχύτητα πάνω από 205 χλμ/ώρα, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, σημειώνοντας ότι η ταχύτητα αυτή παραμένει «κάτω από το όριο που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τμήμα». Η Renfe είναι η ισπανική δημόσια εταιρεία που διαχειρίζεται τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στο δίκτυο της Adif.

Το σενάριο της «σπασμένης ένωσης»

Το σενάριο είναι ότι η τραγωδία οφείλεται σε μια ένωση στις ράγες που πριν από το δυστύχημα «έσπασε», δημιουργώντας κενό ανάμεσα σε δύο τμήματα της γραμμής, το οποίο μεγάλωνε καθώς περνούσαν τα τρένα: τα πρώτα βαγόνια πέρασαν ενώ το κενό μεγάλωνε, μέχρι που στο όγδοο βαγόνι έγινε ο εκτροχιασμός. Το όγδοο βαγόνι παρέσυρε επίσης το έκτο και το έβδομο.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Renfe, η σύγκρουση συνέβη επειδή το τρένο Alvia χτύπησε το πρώτο (Iryo) σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα: μόνο 20 δευτερόλεπτα μετά τον εκτροχιασμό του Iryo, όταν είχε περάσει στην αντίθετη ράγα. Πολύ λίγος χρόνος για να ενεργοποιηθούν τα συστήματα ασφαλείας. Ο ίδιος ο μηχανοδηγός του Alvia, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα αφού εκσφενδονίστηκε δεκάδες μέτρα μακριά από το τρένο, δεν πρόλαβε να φρενάρει. Σύμφωνα με τις ανακρίσεις του Fernández de Heredia, δεν υπήρξε ούτε χρόνος για να λειτουργήσουν τα συστήματα που ανιχνεύουν κατειλημμένες ράγες και σταματούν αυτόματα τα τρένα.

Οι ερευνητές που διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, αναφέρει το Reuters, βρήκαν σπασμένη ένωση στις ράγες στο σημείο της καταστροφής. Οι τεχνικοί που ανέλυσαν τις ράγες εντόπισαν φθορά στη ραδιοσυζευκτική πλάκα ανάμεσα στα τμήματα, γεγονός που σύμφωνα με αυτούς αποδεικνύει ότι η βλάβη υπήρχε από καιρό. Η ελαττωματική ένωση δημιουργούσε κενό που μεγάλωνε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να κινούνται.

Άλλες εκδοχές



Ακόμη εξετάζονται και άλλες εκδοχές. Το ισπανικό συνδικάτο μηχανοδηγών είχε ήδη επισημάνει ανωμαλίες στις ράγες στο τμήμα υψηλής ταχύτητας όπου συνέβη το δυστύχημα. Το Semaf, σύμφωνα με το Reuters, είχε στείλει τον Αύγουστο επιστολή στην Adif, προειδοποιώντας για λακκούβες και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές που προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα.

Η ιταλική συμμετοχή στο Iryo

Το Iryo είναι τρένο μοντέλο ETR 1000 Frecciarossa 1000 της Hitachi, κατασκευασμένο στην Ιταλία, βάρους 500 τόνων, με 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και έναν μηχανοδηγό. Παράχθηκε το 2022 και η τελευταία συντήρηση είχε γίνει μόλις τέσσερις ημέρες πριν, στις 15 Ιανουαρίου, στα συνεργεία της Renfe στη Santa Catalina (Μαδρίτη).

Εκεί η Hitachi διαθέτει εγκαταστάσεις και προσωπικό.

Το Iryo είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σιδηροδρομικός φορέας της Ισπανίας και ελέγχεται κατά 51% από το Ιταλικό Κράτος μέσω της Ferrovie dello Stato.

Μεταξύ των κύριων μετόχων είναι η αεροπορική εταιρεία Air Nostrum (25%) και η ισπανική εταιρεία υποδομών Globalvía (24%).

Υπάρχουν αποζημιώσεις για τους επιβάτες;

Ναι. Οι επιβάτες που υφίστανται σωματικές βλάβες σε ατυχήματα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με τα μέσα μαζικής μεταφοράς καλύπτονται από την Υποχρεωτική Ασφάλιση Επιβατών, την οποία υποχρεούνται να συνάψουν οι εταιρείες μεταφοράς επιβατών και της οποίας η αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ανέρχεται σε 72.121 ευρώ.

Η καταναλωτική οργάνωση FACUA προειδοποίησε τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και τις αεροπορικές εταιρείες ότι απαγορεύεται να εφαρμόζουν καταχρηστικές αυξήσεις τιμών στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια καταστροφών. Σύμφωνα με την τροποποίηση του Βασιλικού Νομοθετικού Διατάγματος 1/2007, που θεσπίστηκε μετά το σοβαρό καιρικό φαινόμενο στην Κοινότητα της Βαλένθια, οι τιμές δεν μπορούν να αυξηθούν σε καταστάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας.

