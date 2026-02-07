Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα με αγωγή για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου

Δημήτρης Δρίζος

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης
Eurokinissi
Τέσσερις μήνες μετά τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Φοινικούντα, προκύπτει σημαντική νομική εξέλιξη με την κατάθεση αγωγής για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου. Η αδελφή του 68χρονου θύματος, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όπου σημειώθηκε το έγκλημα, ζητά από τα δικαστήρια να κηρυχθεί ο εγγονός του θύματος, κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός, ανάξιος κληρονόμος.

Η αγωγή υποβλήθηκε στα Δικαστήρια της Καλαμάτας από τη στενότερη συγγενή του θύματος, καθώς ο 68χρονος δεν είχε παιδιά. Το επίμαχο ζήτημα αφορά τη διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία τριών μαρτύρων. Η διαθήκη αυτή άνοιξε στις 10 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Πύλου, μετά από εντολή της εισαγγελίας, και εμφανίζει τον ανιψιό του θύματος ως κύριο κληρονόμο της μεγάλης περιουσίας.

foinikounta-3-1152x1536-1-768x1024.jpg

Ο ανιψιός, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας που συνέβη στις5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα, κρατείται προσωρινά από τις15 Δεκεμβρίου στις φυλακές Κορυδαλλού. Μέχρι στιγμής, η υπόθεση έχει οδηγήσει στην προσωρινή κράτηση πέντε ατόμων, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρες εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Παρά το δικαστικό αδιέξοδο, η ανιψιά του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την επανεκκίνηση της λειτουργίας του κάμπινγκ στην επερχόμενη τουριστική σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φοινικούντας, προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες και τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επαναλειτουργία της επιχείρησης, παρά την εκκρεμή δικαστική και ανακριτική διαδικασία.

Η κύρια ανάκριση παραμένει σε εξέλιξη, με την υπόθεση να χειρίζεται η Α’ Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Η δικογραφία δεν έχει κλείσει, και εκτιμάται ότι τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να κληθούν νέα πρόσωπα για εξέταση, καθώς η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος για όλες τις πτυχές της υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον.

