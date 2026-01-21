Φοινικούντα: «Τη ζωή του φοβόταν», λέει μάρτυρας - Νεότερες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα

Στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών οδηγήθηκαν ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα μέσα από νέα μαρτυρία. Πρόκειται για τον νεαρό που, ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία στο κάμπινγκ, μετέφερε στην Καλαμάτα τη σύντροφο του κατηγορούμενου ανιψιού. Ο ίδιος περιγράφει όσα έζησε εκείνες τις ώρες, αλλά και όσα του είχε εκμυστηρευτεί ο 33χρονος, ο οποίος σήμερα βρίσκεται προφυλακισμένος.

Σύμφωνα με το Mega, το σκεπτικό της ανακρίτριας, η μεταφορά της κοπέλας έγινε από φίλο του ανιψιού, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αναλάβει τη διαφυγή του εκτελεστή από τη Μεσσηνία. Την ίδια ημέρα καταγράφεται από κάμερες ένα όχημα τύπου Mercedes, παρόμοιο με εκείνο του 33χρονου. Λίγα λεπτά αργότερα, εμφανίζεται ο φερόμενος ως εκτελεστής να κινείται πεζός, κρατώντας καφέ και τυρόπιτα, με κατεύθυνση τον σταθμό των ΚΤΕΛ.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο ανιψιός φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο και να τον άφησε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Από εκεί, ο τελευταίος περπάτησε, προμηθεύτηκε καφέ και επιβιβάστηκε στο λεωφορείο. Την ίδια ώρα, από το σημείο είχε περάσει και το όχημα που οδηγούσε ο φίλος του κατηγορούμενου.

Ο μάρτυρας μιλώντας στο Mega τονίζει ότι ο 33χρονος ήταν εμφανώς φοβισμένος: «Τη ζωή του φοβόταν, τρομαγμένος ήταν. Με παρακάλεσε να πάω γιατί φοβόταν. "Φοβάμαι για τη ζωή μου, φοβάμαι για τη ζωή της κοπέλας μου. Έχω να πάω να φέρω τη μάνα μου από την Καλαμάτα"».

Όπως εξηγεί, δέχτηκε να βοηθήσει επειδή του το ζήτησε επίμονα, ενώ θυμάται πως εκείνη την ημέρα αναγκάστηκε να φύγει νωρίτερα από την εργασία του.

«Δευτέρα το μεσημέρι – απόγευμα έγινε αυτό. Τη Δευτέρα το μεσημέρι – απόγευμα, με πήρε κατά τις 15:00 τηλέφωνο. ‘Ρε φίλε’ του λέω "δουλεύω στις 18:00". "Σε παρακαλώ" μου λέει ‘πάρε ρεπό. Θέλω αυτήν τη χάρη. Πάρε ρεπό γιατί δεν… είναι σημαντικό’».

Τα δύο οχήματα ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα από τη Φοινικούντα για την Καλαμάτα. Ωστόσο, ο μάρτυρας δηλώνει πως δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα αν σε όλη τη διαδρομή βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του ανιψιού ο φερόμενος εκτελεστής.

«Εγώ ήμουν μπροστά με την κοπέλα του και αυτός ερχόταν πίσω, αλλά δεν ξέρω σε τι απόσταση. Μιλούσε με την κοπέλα στο τηλέφωνο».

Σε κάποιο σημείο, το αυτοκίνητο του ανιψιού έμεινε πιο πίσω, γεγονός που – όπως λέει – δεν του επιτρέπει να ξέρει αν επιβιβάστηκε αργότερα κάποιο άλλο άτομο.

«Κάπου λίγο πριν τη Φοινικούντα, λίγο μετά τη Φοινικούντα, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο σημείο, συνεννοήθηκαν στο τηλέφωνο να περάσω εγώ μπροστά. Γιατί φοβόταν μην του έχουν κάνει κάποιο καρτέρι θανάτου… "πηγαίνετε εσείς μπροστά, θα έρχομαι εγώ από πίσω. Και αν δείτε κάνα περίεργο αμάξι στον δρόμο ενημερώστε με να προσέχω"».

Τη μοναδική φορά που μπόρεσε να δει καθαρά μέσα στο όχημα του ανιψιού, δεν παρατήρησε δεύτερο άτομο.

«Πέρασε μπροστά από το βενζινάδικο με ανοιγμένο το παράθυρο του οδηγού ο … Δεν είδα κάποιον μέσα. Φιμέ είναι αλλά το παράθυρό του είναι κατεβασμένο, το δικό του. Δεν είδα δεύτερο κεφάλι μέσα».

Καθ’ όλη τη διαδρομή, ο ανιψιός επικοινωνούσε συχνά τηλεφωνικά με τη σύντροφό του.

«Από ό, τι κατάλαβα μπορεί να ήταν 50 μέτρα πιο πίσω αλλά επειδή υπήρχαν στροφές πολλές δεν είχες ορατότητα… Δεν ήταν τεράστια η απόσταση».

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι, παρότι αρχικά ο ανιψιός δήλωνε φόβο και ανησυχία για την ασφάλεια της συντρόφου του, στην επιστροφή από την Καλαμάτα το ζευγάρι επέστρεψε μαζί.

«Ρώτησα την κοπέλα του "πού πάει αυτός;". "Δεν ξέρω πού πάει"… Πήγα σπίτι του και μετά από λίγα λεπτά ήρθε και αυτός. Μου λέει "θα κάνω έναν γύρο το τετράγωνο και έρχομαι". Δεν τον ρώτησα γιατί».

Για όσα του καταλογίζονται, ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία έχει μιλήσει για έναν «πόλεμο» λάσπης, υποστηρίζοντας πως κινδυνεύει να μπλεχτεί άδικα.

«Δεν με σέβεσαι σαν φίλο σου… πας να κάνεις ένα καλό και να βρεθείς μπλεγμένος;… Είχα προγραμματίσει να κάτσω 15 μέρες. Ήταν όλα πληρωμένα».

Ο φίλος του 33χρονου καταλήγει λέγοντας:

«Με χρησιμοποίησε σαν μάρτυρα, ότι δεν είδα κάτι… Δεν με είχε γνωρίσει ποτέ με κανέναν και θεωρώ ότι αυτό το έκανε για να με προστατεύσει».

Την ίδια ώρα, ο 22χρονος που φέρεται ως εκτελεστής επανέλαβε πρόσφατα στην ανακρίτρια ότι φοβάται να αποκαλύψει περισσότερα για το διπλό έγκλημα. Μέχρι στιγμής, πέντε άτομα έχουν προφυλακιστεί, χωρίς κανείς να έχει ομολογήσει ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Διαβάστε επίσης