Φοινικούντα: Άγνωστο ποιος πυροβόλησε στο κάμπινγκ - Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων

Από ανατροπή σε ανατροπή η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Δημήτρης Δρίζος

Φοινικούντα: Άγνωστο ποιος πυροβόλησε στο κάμπινγκ - Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μαραθώνιες απολογίες ξανά χθες για τους δύο 22χρονους κατηγορούμενους στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με την ανακριτική διαδικασία να ξεκινά το μεσημέρι και να ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ανατροπές στις καταθέσεις και οι νέες αντιφάσεις διατηρούν το μυστήριο γύρω από την υπόθεση, που παραμένει ανοιχτή και αμφιλεγόμενη.

Ο 22χρονος Χ.Τ., που κατηγορείται πλέον ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, ανασκεύασε ενώπιον της ανακρίτριας την αρχική του απολογία και τόνισε ότι αρχικά προσπαθούσε να προστατεύσει ηθικά τον φίλο του Ι.Μ., τον οποίο είχε υποδείξει ως φυσικό δράστη.

Ο Χ.Τ. δήλωσε πως βρέθηκε στη Φοινικούντα υπό πιέσεις των άλλων εμπλεκομένων και παραδέχθηκε ότι επικοινωνούσε μαζί τους μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν είχε όπλο, δεν πυροβόλησε και δεν εισήλθε στη ρεσεψιόν όπου διαπράχθηκε η δολοφονία.

Όσον αφορά τη διαφυγή του, ο Χ.Τ. διέψευσε τον αρχικό ισχυρισμό πως «κολύμπησε» για να διαφύγει και υποστήριξε ότι πέρασε τη νύχτα σε δασική περιοχή, προτού περπατήσει μέχρι την Καλαμάτα την επόμενη μέρα. Παρά τις πιεστικές ερωτήσεις, ο νεαρός επικαλέστηκε φόβους για τη ζωή του και την ασφάλεια της οικογένειάς του, αρνούμενος να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία.

Ο Ι.Μ., ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια, αρνήθηκε κάθε ανάμειξη στη δολοφονία και υποστήριξε πως βρέθηκε στη Φοινικούντα μόνο για να εκβιάσουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, για λογαριασμό του Χ.Τ. Μετά την απολογία τους, πραγματοποιήθηκε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, χωρίς να προκύψουν ουσιαστικές νέες αποκαλύψεις.

Ανοιχτή η ανάκριση και τα μεγάλα ερωτήματα

Η ανάκριση συνεχίζεται, χωρίς ακόμα να έχει απαντηθεί το βασικό ερώτημα: ποιος πυροβόλησε τα θύματα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο παραμένουν ο Χ.Τ. και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Δ.Τ., που βρισκόταν τη στιγμή της δολοφονίας στη ρεσεψιόν. Ανησυχία προκαλούν οι περίεργες αναζητήσεις που βρέθηκαν στον υπολογιστή του Δ.Τ., σχετικές με τέλεια εγκλήματα και εξαφάνιση στοιχείων.

Δεν αποκλείεται η παρουσία και άλλου ατόμου μέσα στο κάμπινγκ, άγνωστου μέχρι στιγμής στις αρχές. Όπως επισημαίνει η ανακρίτρια που χειρίζεται μεθοδικά την υπόθεση τους τελευταίους τρεις μήνες, η έρευνα παραμένει ενεργή και αναμένονται νέες εξελίξεις στο αστυνομικό θρίλερ που συγκλονίζει τη Μεσσηνία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:09WHAT THE FACT

Άνδρας προσπάθησε να πουλήσει το νεφρό του στο eBay και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 5.000.000$

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Εντοπίστηκε νεκρός ο 85χρονος που αγνοούταν - Βρέθηκε μέσα σε τρακτέρ

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Frontex: Υπερτριπλασιάστηκαν οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη το 2025 - Μειωμένες κατά 26% στα σύνορα της Ε.Ε.

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισράηλ θα τιμήσει τον Τσάρλι Κερκ για το έργο του στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Zελένσκι: Kήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στον ενεργειακό τομέα λόγω των ρωσικών επιθέσεων - Χωρίς ρεύμα...στους -20 ℃

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Χρέος να παραδώσω μία πατρίδα ασφαλέστερη απ’ ότι την παρέλαβα

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 5ο όροφο στο κτήριο της πολεοδομίας στην Αθήνα

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για φρεγάτα «Κίμων»: Ασύλληπτες οι τεχνολογικές και στρατηγικές του δυνατότητες

12:51ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Ο Ιωάννης Κιζάνης ο κυβερνήτης της υπερσύγχρονης Belh@rra

12:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Κυρά της Ρω» στο θέατρο ΦΙΛΙΠ

12:47ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ- Mercosur: Η συμφωνία «αγελάδες για αυτοκίνητα» - Μία ζώνη ελεύθερου εμπορίου 700 εκατ.ανθρώπων - Το 1/4 του παγκοσμίου ΑΕΠ

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Κίμων: Πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πειραϊκή για να δουν την άφιξη του πλοίου - Φωτογραφίες

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Συμφωνία για συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών τη Δευτέρα

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνεί με τον Τραμπ το Κρεμλίνο: «Ο Ζελένσκι είναι που καθυστερεί την ειρηνευτική συμφωνία»

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν τον Φεβρουαρίο – «Κοιτάμε ημερομηνίες»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Επέστρεψαν στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες που εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Δείτε βίντεο

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων στις Μοίρες - Μία γυναίκα τραυματίας

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό που παρέσυρε ποδηλάτη και τον εγκατέλειψε - Ο 52χρονος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Η Lidl Ελλάς αναγνωρίζεται Top Employer για 10η συνεχόμενη χρονιά

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομμάτης δύο χρόνια μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του: «Δεν θα πάρω άμεσα εξιτήριο, δεν υπάρχει οικογένεια για μένα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 5ο όροφο στο κτήριο της πολεοδομίας στην Αθήνα

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομμάτης δύο χρόνια μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του: «Δεν θα πάρω άμεσα εξιτήριο, δεν υπάρχει οικογένεια για μένα»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν - «Ερωμένη του Ιμάμογλου» λένε τουρκικά ΜΜΕ

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Χειμάρας

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Συμφωνία για συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών τη Δευτέρα

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η απονομή τιμών από σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμων

10:04ΕΛΛΑΔΑ

«Νικητής» ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στην Ιταλία - Βίντεο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τους ειδικούς: Φόβοι πώς η «ασθένεια Χ» θα εμφανιστεί μέσα στο 2026

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός φτάνουν στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμων - Φωτογραφίες

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Κίμων: Η επίσημη υποδοχή του υπερόπλου που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο 26χρονος διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Άγνωστο ποιος πυροβόλησε στο κάμπινγκ - Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων

12:51ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Ο Ιωάννης Κιζάνης ο κυβερνήτης της υπερσύγχρονης Belh@rra

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ