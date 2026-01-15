Φοινικούντα: Άγνωστο ποιος πυροβόλησε στο κάμπινγκ - Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων

Μαραθώνιες απολογίες ξανά χθες για τους δύο 22χρονους κατηγορούμενους στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με την ανακριτική διαδικασία να ξεκινά το μεσημέρι και να ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ανατροπές στις καταθέσεις και οι νέες αντιφάσεις διατηρούν το μυστήριο γύρω από την υπόθεση, που παραμένει ανοιχτή και αμφιλεγόμενη.

Ο 22χρονος Χ.Τ., που κατηγορείται πλέον ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, ανασκεύασε ενώπιον της ανακρίτριας την αρχική του απολογία και τόνισε ότι αρχικά προσπαθούσε να προστατεύσει ηθικά τον φίλο του Ι.Μ., τον οποίο είχε υποδείξει ως φυσικό δράστη.

Ο Χ.Τ. δήλωσε πως βρέθηκε στη Φοινικούντα υπό πιέσεις των άλλων εμπλεκομένων και παραδέχθηκε ότι επικοινωνούσε μαζί τους μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν είχε όπλο, δεν πυροβόλησε και δεν εισήλθε στη ρεσεψιόν όπου διαπράχθηκε η δολοφονία.

Όσον αφορά τη διαφυγή του, ο Χ.Τ. διέψευσε τον αρχικό ισχυρισμό πως «κολύμπησε» για να διαφύγει και υποστήριξε ότι πέρασε τη νύχτα σε δασική περιοχή, προτού περπατήσει μέχρι την Καλαμάτα την επόμενη μέρα. Παρά τις πιεστικές ερωτήσεις, ο νεαρός επικαλέστηκε φόβους για τη ζωή του και την ασφάλεια της οικογένειάς του, αρνούμενος να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία.

Ο Ι.Μ., ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια, αρνήθηκε κάθε ανάμειξη στη δολοφονία και υποστήριξε πως βρέθηκε στη Φοινικούντα μόνο για να εκβιάσουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, για λογαριασμό του Χ.Τ. Μετά την απολογία τους, πραγματοποιήθηκε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, χωρίς να προκύψουν ουσιαστικές νέες αποκαλύψεις.

Ανοιχτή η ανάκριση και τα μεγάλα ερωτήματα

Η ανάκριση συνεχίζεται, χωρίς ακόμα να έχει απαντηθεί το βασικό ερώτημα: ποιος πυροβόλησε τα θύματα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο παραμένουν ο Χ.Τ. και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Δ.Τ., που βρισκόταν τη στιγμή της δολοφονίας στη ρεσεψιόν. Ανησυχία προκαλούν οι περίεργες αναζητήσεις που βρέθηκαν στον υπολογιστή του Δ.Τ., σχετικές με τέλεια εγκλήματα και εξαφάνιση στοιχείων.

Δεν αποκλείεται η παρουσία και άλλου ατόμου μέσα στο κάμπινγκ, άγνωστου μέχρι στιγμής στις αρχές. Όπως επισημαίνει η ανακρίτρια που χειρίζεται μεθοδικά την υπόθεση τους τελευταίους τρεις μήνες, η έρευνα παραμένει ενεργή και αναμένονται νέες εξελίξεις στο αστυνομικό θρίλερ που συγκλονίζει τη Μεσσηνία.