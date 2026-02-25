Πόρισμα ΕΜΠ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: Διαβρωμένος σωλήνας χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία

Στιγμιότυπο από την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα

Snapshot Ο σωλήνας 7,5 μέτρων από όπου διέρρευσε προπάνιο παρουσίαζε εκτεταμένη διάβρωση και πολλαπλές οπές λόγω εσφαλμένης υπογειοποίησης χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία.

Η διάβρωση ξεκίνησε αμέσως μετά την εγκατάσταση με ρυθμό περίπου 0,3 χιλιοστά ετησίως, ενώ το αρχικό πάχος του σωλήνα ήταν 2,7 χιλιοστά.

Η σωστή επιλογή υλικού (χάλυβας) δεν αποτρέπει τη φθορά όταν η εγκατάσταση γίνεται χωρίς άμμο, πίσσα και αντιδιαβρωτική προστασία.

Η τήρηση του πρωτοκόλλου για επανελέγχους υπογειοποίησης κάθε πέντε χρόνια και συστηματικές επιθεωρήσεις θα μπορούσε να αποτρέψει την έκρηξη.

Ολοκληρώθηκε η πραγματογνωμοσύνη για τον διαβρωμένο σωλήνα από τον οποίο διέρρευσε προπάνιο, προκαλώντας τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, με το αρμόδιο εργαστήριο του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να παραδίδει το πόρισμά του στις δικαστικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την παραλαβή του σωλήνα μήκους 7,5 μέτρων, οι ειδικοί του ΕΜΠ ολοκλήρωσαν τον ενδελεχή εργαστηριακό έλεγχο και απέστειλαν τα συμπεράσματά τους αρμοδίως.

Τι διαπιστώνει το πόρισμα

Η ανάλυση του επίμαχου τμήματος φέρεται να κατέγραψε οπές διαφορετικού βάθους σε όλο το μήκος της σωλήνωσης, οι οποίες εξετάστηκαν ακόμη και με μικροσκοπικό έλεγχο στα εξειδικευμένα εργαστήρια του Ιδρύματος. Ο σωλήνας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρουσίαζε εκτεταμένη φθορά και είχε τρυπήσει σε πολλαπλά σημεία κατά μήκος των 7,5 μέτρων.

Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι, αν και επιλέχθηκε το κατάλληλο υλικό – χάλυβας – η εγκατάσταση έγινε με εσφαλμένο τρόπο. Ο σωλήνας τοποθετήθηκε υπόγεια χωρίς άμμο, χωρίς επικάλυψη με πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στη σταδιακή φθορά του.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η διάβρωση ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας στιγμή της υπογειοποίησης, με ρυθμό που υπολογίζεται περίπου στα 0,3 χιλιοστά ετησίως, ενώ το αρχικό πάχος της σωλήνωσης ανερχόταν σε 2,7 χιλιοστά.

Οι έλεγχοι που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που διέπει τους υπόγειους αγωγούς, προβλέπεται επανέλεγχος της υπογειοποίησης ανά πενταετία, καθώς και συστηματική επιθεώρηση των κρίσιμων σημείων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας τέτοιος έλεγχος, σε συνδυασμό με επιτόπια αξιολόγηση πιθανής πρόσκρουσης ή ένδειξης διαρροής, ενδεχομένως να είχε οδηγήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος και στην αποτροπή του δυστυχήματος.

Το πόρισμα του ΕΜΠ αναμένεται να διαβιβαστεί στη ΔΑΕΕ και στη συνέχεια στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση στα Τρίκαλα, αποτελώντας κρίσιμο στοιχείο για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.