Βιολάντα: Οι αναφορές Τζιωρτζιώτη στον Παπαστεργίου - Τι απαντούν πηγές του υπουργείου

«Η συμμετοχή του Δημήτρη Παπαστεργίου περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο στο αρχικό στάδιο», τονίζουν πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Βιολάντα: Οι αναφορές Τζιωρτζιώτη στον Παπαστεργίου - Τι απαντούν πηγές του υπουργείου

Έκρηξη στη Βιολάντα

  • Ο Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε το 2007 αποκλειστικά στην έκδοση της οικοδομικής άδειας της μονάδας ως ηλεκτρολόγος μηχανικός.
  • Οι μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πυροπροστασίας που εκπόνησε ο Παπαστεργίου εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Η Πυροσβεστική διαπίστωσε το 2011 ότι η κατασκευή ήταν σύμφωνη με τις μελέτες και τη νομοθεσία, εκδίδοντας το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
  • Η ευθύνη για τις κατασκευές και εγκαταστάσεις υγραερίου ανήκει στον αρμόδιο εγκαταστάτη και τους υπεύθυνους λειτουργίας, όχι στον μηχανικό που εκπόνησε τις αρχικές μελέτες.
  • Πηγές του υπουργείου χαρακτηρίζουν ανυπόστατους τους ισχυρισμούς που εμπλέκουν τον Παπαστεργίου πέραν του αρχικού σταδίου και θεωρούν ότι επιχειρείται μεταφορά ευθυνών χωρίς βάση.
Στον Δημήτρη Παπαστεργίου φέρεται να αναφέρθηκε κατά την απολογία του στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», σχετικά με άδεια που είχε υπογράψει το 2007, κατά το αρχικό στάδιο της οικοδόμησης της μονάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, χθες, Πέμπτη, στην πεντάωρη απολογία του έκανε ειδικη αναφορά στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του ισχυρισμού του πως ο ίδιος «ουδεμία σχέση είχε με το μηχανολογικό μέρος της λειτουργείας των μηχανημάτων της και το ηλεκτρολογικό και ότι απαιτείται με την αγορά εγκατάσταση, λειτουργία, επίβλεψη αυτών των ειδικών ζητημάτων που άπτονται ειδικών επιστημόνων».

Έτσι, ανέφερε τον κ. Παπαστεργίου ως ειδικό ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό, τον οποίο χρησιμοποιούσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα, στην έκδοση άδειας το 2007, «όπου τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, καυσίμου αερίου συνέταξε ο ίδιος και υπέγραψε τα σχετικά κατά νόμον τοπογραφικά και υπέβαλε τις σχετικές κατά νόμον βεβαιώσεις».

Με αφορμή τις εν λόγω αναφορές, πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τονίζουν ότι ο Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε το 2007, με την ιδιότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, αποκλειστικά στην έκδοση της οικοδομικής άδειας της μονάδας, εκπονώντας τις προβλεπόμενες μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καυσίμου αερίου, θέρμανσης, καθώς και ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι πηγές του υπουργείου οι μελέτες αυτές εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι μελέτες πυροπροστασίας εγκρίθηκαν ρητά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα του 2007.

Αποκλειστικά στο αρχικίο στάδιο η συμμετοχή Παπαστεργίου

Το 2011 με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εκκίνηση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ακολούθησε αυτοψία της Πυροσβεστικής, η οποία διαπίστωσε ότι όλα ήταν σύμφωνα με τις μελέτες και τη νομοθεσία, εκδίδοντας ακολούθως το σχετικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Η συμμετοχή του κ. Παπαστεργίου περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το αρχικό στάδιο και δεν είχε απολύτως καμία σχέση ή εμπλοκή με την κατασκευή του έργου, την οποία δεν ανέλαβε ούτε εκτέλεσε σε κανένα επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι στη συνέχεια έκανε αυτοψία και το τμήμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι:

  • Την ευθύνη των κατασκευών και εγκαταστάσεων υγραερίου φέρει ο αρμόδιος εγκαταστάτης υγραερίου και οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • Ο μηχανικός που εκπονεί μελέτες στο πλαίσιο έκδοσης άδειας δεν έχει αρμοδιότητα να γνωρίζει ή να ελέγχει τυχόν μεταγενέστερες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση ή τροποποίηση σωληνώσεων χωρίς άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
  • Επισημαίνεται ότι επί της συγκεκριμένης άδειας λειτουργίας που εκδόθηκε το 2011 έχουν γίνει πολλές μηχανολογικές και οικοδομικές αναθεωρήσεις.
  • Παραμένει κρίσιμο να διερευνηθεί ποιος πραγματικά προχώρησε σε εγκαταστάσεις, συνδέσεις ή αλλαγές στο δίκτυο υγραερίου και υπό ποιες συνθήκες αυτές λειτούργησαν. Όπως επίσης και ποιος έχει τη συντήρηση.

Όπως τονίζουν οι πηγές του υπουργείου, η συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά εντάσσεται προφανώς στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής που υιοθετείται και δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Πρόκειται για ισχυρισμό προδήλως ανυπόστατο, που επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες σε πρόσωπα χωρίς αρμοδιότητα και χωρίς σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, καταλήγει το υπουργείο.

Διαβάστε επίσης

