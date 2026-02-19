«Βιολάντα»: Μηχανικός εντοπίζει τη διαρροή προπανίου και μένει άφωνος - «Έχει χτυπήσει κόκκινο»

Μηχανολόγος εταιρείας από τη Λάρισα, που κλήθηκε από την ΔΑΕΕ να ελέγξει τη διαρροή προπανίου στις σωληνώσεις της εγκατάστασης της Βιολάντα, πραγματοποιεί τη μέτρηση και μένει... άφωνος.

Το βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο μηχανικός διαπιστώνει την εκτεταμένη διαρροή στο σημείο που έσκαψαν για να βρουν το σημείο-μηδέν από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και δείχνει από μία ακόμα σκοπιά το πόσο πασιφανές φαίνεται να ήταν το πρόβλημα. «2000 BPM. Έχει χτυπήσει κόκκινο» ακούγεται να λέει.

Ακόμα και με μια συσκευή αξίας 50 ευρώ, θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει την εκτεταμένη διαρροή, όταν μάλιστα υπήρχαν δεκάδες μαρτυρίες, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά τους τελευταίους μήνες, για την έντονη μυρωδιά.

Χαρακτηριστική ήταν η ατάκα μιας εργαζόμενης που είπε ότι «έβαζα στο πρόσωπό μου μαντήλι γιατί ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά τον τελευταίο καιρό».

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης φέρεται να είχε δεχθεί προσφορά επισκευής κι αντικατάστασης των σωληνώσεων από μηχανολόγο-μηχανικό, έναντι 32.000 ευρώ την οποία φέρεται να απέρριψε, σύμφωνα με την κατάθεση του μηχανικού.

Ο επιχειρηματίας, προφυλακίστηκε χθες (18/2) το βράδυ ύστερα από πέντε και πλέον ώρες απολογίας, στην οποία δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα για το γεγονός ότι δεν γνώριζε κι έτσι οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα Τρικάλων, όπου θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους, στον υπεύθυνο ασφαλείας της επιχείρησης και τον υπεύθυνο βάρδιας, που είχαν συλληφθεί πριν αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, δεν αποκλείεται να λάβουν κλήση για απολογία τις επόμενες ημέρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανοίξει η βεντάλια των ανθρώπων που θα κληθούν να καταθέσουν, καθώς είναι αρκετοί οι εμπλεκόμενοι. Από ανθρώπους της επιχείρησης, μέχρι τους υπεύθυνους κρατικών υπηρεσιών που άναψαν το «πράσινο φως» για να λειτουργεί η μπισκοτοβιομηχανία παρά τα προβλήματα που υπήρχαν. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει εκδοθεί άλλο ένταλμα σύλληψης, πλην αυτού για τον κ. Τζιωρτζιώτη, το οποίο κι εκτελέστηκε, με τον ιδιοκτήτη να οδηγείται στη φυλακή.

