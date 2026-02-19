Βιολάντα -δικηγόρος οικογενειών θυμάτων: «Απόλυτα σωστή η προφυλάκιση, γνώριζε κι οργάνωνε τα πάντα»

Απέρριψε την προσφορά για οικονομικούς λόγους και θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει την τραγωδία, είπε ο δικηγόρος δύο οικογενειών εκ των θυμάτων

Βιολάντα -δικηγόρος οικογενειών θυμάτων: «Απόλυτα σωστή η προφυλάκιση, γνώριζε κι οργάνωνε τα πάντα»

Ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στη Βιολάντα και συγκεκριμένα της Αγάπης Μπουνόβα και της Αναστασίας Νάσιου, Χρήστος Πατούνας, τόνισε ότι είναι απολύτως σωστή η προφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Ο κ. Πατούνας είπε ότι η απόφαση που έλαβαν ανακριτής και εισαγγελέας Τρικάλων για την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, είναι «απόλυτα σωστή, τεκμηριωμένη, με έγγραφα, τα στοιχεία είναι συντριπτικά και προκύπτουν από τις εκθέσεις. Συνεπώς ο άνθρωπος αυτός τα είχε όλα σκεφτεί, σχεδιάσει, τα γνώριζε τα κατηύθυνε και με τον τρόπο αυτό οργάνωσε όλες τις παρατυπίες που οδήγησαν στην καταστροφή».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι κατά την απολογία του ο κ. Τζιωρτζιώτης υποστήριξε ότι δεν γνώριζε κάτι, έπαιζαν εκεί τα παιδιά του, η οικογένειά του ήταν συνεχώς εκεί κι ότι άλλοι ήταν οι υπεύθυνοι, ο κ. Πατούνας απέρριψε αυτό τον ισχυρισμό λέγοντας ότι ήταν ένα υπερσυγκεντρωτικό άτομο που τα οργάνωνε όλα.

«Η προσφορά που απέρριψε και θα αποφεύγαμε την τραγωδία»

«Έχουμε μια προσφορά τον Ιούλιο του 2025, που περιγράφονται οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν αναφορικά με τον χαλύβδινο σωλήνα του αερίου και με τις δεξαμενές. Το έλεγε ρητά ότι θα αντικατασταθεί. Περιγράφει τον τρόπο, τα υλικά κτλ.

Προφανώς επειδή αναφέρεται στον χαλύβδινο σωλήνα είχαν δει το σημείο, είχαν σκάψει και είχαν εντοπίσει ότι έχριζε αντικατάστασης. Για καθαρά οικονομικούς λόγους την απέρριψε.

Όλα τα γνώριζε, όλα τα σχεδίασε, ήταν άνθρωπος που λειτουργούσε με συγκεντρωτικό τρόπο, και υπάρχουν μια σειρά παρατυπίες στην επιχείρηση αυτή. Έχω ακούσει και για άλλες δύο επιχειρήσεις που έχουν παρατυπίες. δεν ξέρω κάτι παραπάνω.

«Σαφώς υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι»

«Θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων, όλα τα πρόσωπα που έχουν αναφερθεί στην υπόθεση. Μηχανικοί, αρχιτέκτονες κι όλα τα φυσικά πρόσωπα. Στις 19/1/2025 είχε δοθεί προσωρινή άδεια στην επιχείρηση προκειμένου να μετατοπίσει κατά δύο μέτρα τις δεξαμενές, και με τον τρόπο αυτόν θα αποκαλύπτονταν οι σωλήνες που έχριζαν αλλαγής. Δεκατρείς μήνες αργότερα έρχονται οι υπάλληλοι κάνουν μια δήθεν αυτοψία, λένε ξαφνικά ότι δεν χρειάζεται, ότι όλα είναι σύννομα, χωρίς να αιτιολογούν, να μετρούν. Οι ίδιοι υπάλληλοι της διεύθυνσης ανάπτυξης Τρικάλων, άλλαξαν μια δυο λέξεις και ξαφνικά είπαν ότι δεν χρειάζεται να μεταφερθούν οι δεξαμενές. Αυτοί αδειοδότησαν και γνωμάτευσαν, όχι απλώς με ενδεχόμενο δόλο, σαφώς, ψευδώς κι ευθύνονται εξίσου με τους υπολοίπους.

