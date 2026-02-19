Αρχεία Έπσταϊν: Αστυνομικοί στο Σάντρινγκχαμ, όπου μένει ο Άντριου - «Κανείς υπεράνω του νόμου»

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου στα γόνατα πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα. Οι εικόνες περιλαμβάνονταν στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 30/01/2026

Αναστάτωση επικρατεί στο Σάντρινγκχαμ, το κτήμα του Βασιλιά Καρόλου στο Νόρφολκ, όπου διαμένει ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, μετά τον εκδιωγμό του από το Ουίνδρορ, όταν νωρίς το πρωί έφτασαν περιπολικά.

Η αστυνομία εμφανίστηκε στο Σάντρινγκχαμ καθώς ο Σερ Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» στο Ηνωμένο Βασίλειο και εννέα αστυνομικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου αξιολογούν εάν θα ξεκινήσουν έρευνες για καταγγελίες που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής επίθεσης.

Η περίφημη φωτογραφία του Έπσταιν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Ο Άντριου, ο οποίος επιμένει παρά τις αποκαλύψεις, ότι δεν έχει κάνει κάποια παράβαση, δεν έχει ακόμη μιλήσει με τους ντετέκτιβ, οι οποίοι αξιολογούν μια σειρά από ισχυρισμούς που σχετίζονται με σωματεμπορία και ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα και σωματεμπορία.

Ο δεύτερος γιος της Βασίλισσας μπορεί να έχει μεταβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν στο πλαίσιο του ρόλου του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί ότι μπορεί να έχει λαθραία μεταφέρει μια γυναίκα στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, η οποία μπορεί να έχει διακινηθεί στη Βρετανία με το τζετ «Lolita Express» του Έπσταϊν.