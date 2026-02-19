Συναγερμός από Γερμανό στρατηγό: «Η ΕΕ θα βιώσει πράγματα που δεν μπορεί καν να φανταστεί»

Ο Γερμανός υποστράτηγος Βολφ-Γιούργκεν Σταλ θεωρεί πως η Γερμανία δέχεται ήδη επίθεση από τη Ρωσία, εκφράζει φόβους ωστόσο ότι θα διεξάγει έναν πολύ ισχυρότερο επιθετικό πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Συναγερμός από Γερμανό στρατηγό: «Η ΕΕ θα βιώσει πράγματα που δεν μπορεί καν να φανταστεί»
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα προκαλέσει στην Ευρώπη «πράγματα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε αυτή τη στιγμή», προειδοποίησε αξιωματούχος του γερμανικού στρατού. Ο Υποστράτηγος Βολφ-Γιούργκεν Σταλ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ακαδημίας Πολιτικής Ασφαλείας της Γερμανίας , επιτέθηκε επίσης στον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τον «εγωμανή, ναρκισσιστή, ασταθή διαπραγματευτή με αυταρχικές τάσεις».

Ισχυρίστηκε ότι η Γερμανία δέχεται ήδη επίθεση από τη Ρωσία , αλλά αναμένει ότι θα διεξάγει έναν πολύ ισχυρότερο επιθετικό πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Μιλώντας στη Γερμανο-Βρετανική Εταιρεία, είπε: «Θα βιώσουμε πράγματα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπω πώς έχει ενεργήσει ο Πούτιν μέχρι τώρα και τον τρόπο που τον αξιολογώ σε μια αποστολή εναντίον της Δύσης, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα. Αν του δοθεί η ευκαιρία, θα τα χρησιμοποιήσει».

Εξέφρασε ανησυχία για το πώς θα αντιδρούσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες εάν η Ρωσία εισέβαλε σε έδαφος του ΝΑΤΟ και είπε ότι η φιλελεύθερη δημοκρατική τάξη της χώρας απειλείται. «Οι άνθρωποι θα έλεγαν αμέσως :"Ε δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε καθόλου. Πρέπει να το λύσουμε διπλωματικά. Δεν μπορούμε να το λύσουμε στρατιωτικά. Δεν ξέρω τι συζητήσεις, τι ρεύματα μπορεί να εξαπολυθούν εδώ στη Γερμανία. Έχω μια κάποια ανησυχία γι' αυτό.»

1771498780375-770854321-t.jpg

Πρόσθεσε: «Εάν έδαφος του ΝΑΤΟ καταληφθεί από Ρώσους στρατιώτες, τότε το ΝΑΤΟ πρέπει να πει: "Πώς θα τους διώξουμε ώστε το έδαφος να επιστραφεί στο ΝΑΤΟ, όχι μόνο de jure αλλά de facto;". Στην ομιλία του ο Σταλ προειδοποίησε ότι οι τέσσερις πυλώνες της ασφάλειας της Γερμανίας - η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, η εθνική οικονομική ισχύς και η κοινωνική συνοχή - δέχονταν έντονες πιέσεις. «Ο κόσμος διαλύεται κατά κράτος», είπε. «Είναι ταραγμένος. Είναι άγριος. Είναι άνομος, βρίσκεται σε κατάσταση αταξίας... Πρέπει επειγόντως να εργαστούμε για να ενισχύσουμε τα θεμέλιά μας».

Ο Σταλ δήλωσε ότι ήταν βέβαιος ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν την «πυρηνική ομπρέλα» στους Ευρωπαίους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, ακόμη και αν αποσύρουν ορισμένες από τις συμβατικές τους δυνάμεις από την ήπειρο, αλλά αυτές οι διαβεβαιώσεις ήταν δύσκολο να συμβιβαστούν με τη χαοτική επιθετικότητα του Τραμπ απέναντι στους εταίρους του.

«Η μεγαλύτερη πνευματική μου πρόκληση είναι ο πρόεδρος», είπε. «Είδα στη διάσκεψη ασφαλείας [του Μονάχου] ότι δεν είμαι ο μόνος που αντιμετωπίζει δυσκολίες εδώ. Και οι Αμερικανοί έχουν. Έχουν έναν ασταθή πρόεδρο. «Και έτσι είναι δύσκολο για μένα κάθε φορά που όλοι λένε: "Όχι, μένουμε στην Ευρώπη, μια σταθερή Ευρώπη είναι ζωτικής σημασίας για εμάς και την χρειαζόμαστε για την ασφάλειά μας", και μετά βιώνουν έναν πρόεδρο σαν κι αυτόν».

Η Γερμανία φιλοξενεί την ετήσια άσκηση Steadfast Dart του ΝΑΤΟ, κατά την οποία περίπου 7.300 στρατιώτες αναπτύσσονται από την κεντρική και νότια Ευρώπη για να ελέγξουν πόσο καλά ο υλικοτεχνικός κόμβος της συμμαχίας θα χειριζόταν με ταχύτητα κινήσεις στρατευμάτων μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, η άσκηση λαμβάνει χώρα σε ένα φόντο αβεβαιότητας μετά από ένα πολυσυζητημένο πολεμικό παιχνίδι στο οποίο έμπειροι Γερμανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες δίστασαν ενώ η Ρωσία εισέβαλε και κατέλαβε το «Κενό Σουβάλκι», μια λωρίδα 40 μιλίων των πολωνο-λιθουανικών συνόρων που αποτελεί την μοναδική χερσαία γέφυρα του ΝΑΤΟ με τις χώρες της Βαλτικής.

nato.jpg

Πηγή: Associated Press

Στην άσκηση επί χάρτου, η οποία μεταδόθηκε από την εφημερίδα Die Welt ως σειρά podcast με τίτλο Ernstfall (Έκτακτη Ανάγκη), η Λιθουανία προσπάθησε να επικαλεστεί την αμυντική ρήτρα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, αλλά οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να ανεχθούν αυτό το βήμα, παραλύοντας ουσιαστικά την αντίδραση της συμμαχίας.
Όταν ρωτήθηκε για αυτό το σενάριο, ο Σταλ είπε ότι ανησυχεί για το πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι Γερμανοί πολιτικοί εάν η Ρωσία ξαφνικά καταλάβαινε ένα κομμάτι γειτονικού εδάφους του ΝΑΤΟ , όπως η εσθονική συνοριακή πόλη Νάρβα.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από τους Times αν πιστεύει ότι είχε έρθει η ώρα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να αρχίσουν να σκέφτονται πώς θα υπερασπίζονταν τη συμμαχία χωρίς τις ΗΠΑ , ο Σταλ επέμεινε ότι οι Αμερικανοί εταίροι του τού είχαν πει ότι παρέμεναν «πλήρως αφοσιωμένοι».

Είπε ότι θα ήταν αντιπαραγωγικό να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις στις δομές διοίκησης του ΝΑΤΟ και δεν υπήρχαν ερωτηματικά σχετικά με τις πυρηνικές εγγυήσεις των ΗΠΑ προς την Ευρώπη. «Είναι σχεδόν αδιανόητο πώς οι Πολωνοί συζητούν ξαφνικά την απόκτηση του δικού τους πυρηνικού αποτρεπτικού μέσου», είπε. «Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των Αμερικανών».

Την Τετάρτη, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέκλεισε την κατασκευή εθνικού πυρηνικού οπλοστασίου, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι τα γερμανικά αεροσκάφη κρούσης θα μπορούσαν «θεωρητικά» να μεταφέρουν βρετανικές ή γαλλικές πυρηνικές κεφαλές, καθώς έχουν πιστοποιηθεί για τη μεταφορά αμερικανικών ατομικών βομβών.
Ο Μερτς δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς το οπλοστάσιο της Βρετανίας, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από βαλλιστικούς πυραύλους Trident D5 που εκτοξεύονται από υποβρύχια, θα μπορούσε να προσαρμοστεί για αερομεταφερόμενη παράδοση από τον στόλο των F-35 της χώρας του.

