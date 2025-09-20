To NATO στις επάλξεις: Στόχευαν το Ταλίν τα ρωσικά αεροσκάφη; «Στο κόκκινο» η κατάσταση στη Βαλτική

Η Πολωνία έχει θέσει από το πρωί σε επιφυλακή την πολεμική αεροπορία της μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία.

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί για να ασφαλίσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο, μετά τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας και τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης με ραντάρ έχουν τεθεί σε μέγιστη ετοιμότητα», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση σε ανακοίνωσή της.

Νωρίς το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου, εκδόθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή σε σχεδόν ολόκληρη την Ουκρανία, αφού η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε για ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Λίγο μετά τις 7:00 π.μ. τοπική ώρα, οι πολωνικές και συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την επιχείρηση μετά την παύση των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στην Ουκρανία, ανέφερε η πολωνική διοίκηση, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες ήταν «προληπτικού χαρακτήρα και στόχευαν στη διασφάλιση της ασφάλειας του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη».

Η εισβολή (;) της Ρωσίας στην Εσθονία είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες

Στο μεταξύ το ΝΑΤΟ έχει τεθεί σε συναγερμό έπειτα και από την χθεσινή νέα... περιπέτεια.

Χθες το ΝΑΤΟ αναχαίτισε τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα σε μια εισβολή διάρκειας 12 λεπτών, χαρακτηρίζοντάς την ως απόδειξη της «απερίσκεπτης» συμπεριφοράς της Μόσχας.

Η εισβολή της Ρωσίας - την οποία η ίδια πάντως διεύψευσε- στον εναέριο χώρο της Εσθονίας είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες. Παρόμοιες παραβιάσεις αναφέρθηκαν και στην Πολωνία και τη Ρουμανία αυτό το μήνα.

Ο ανταποκριτής του Skynews στην Ευρώπη, Alistair Bunkall, αναφέρει ότι, ενώ η Ρωσία συχνά πετά κοντά στον εναέριο χώρο άλλων χωρών, αυτό που συνέβη στην Εσθονία είναι διαφορετικό. «Το να πετάς πραγματικά στον εναέριο χώρο μιας χώρας – και σε αυτή την περίπτωση, τα ρωσικά αεροσκάφη πετούσαν κυριολεκτικά προς την πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν – αποτελεί σοβαρή παραβίαση», δήλωσε ο Bunkall.





