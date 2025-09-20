Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες
Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Ζελένσκι
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ρωσική επίθεση σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε δήλωσή του, ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε «40 Κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 580 drones διαφόρων τύπων κατά τη διάρκεια της νύχτας».
«Κάθε τέτοια επίθεση δεν αποτελεί στρατιωτική αναγκαιότητα, αλλά μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας για να εκφοβίσει τους πολίτες και να καταστρέψει τις υποδομές μας», δήλωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας μια ισχυρή διεθνή αντίδραση.
Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο την πόλη Ντνίπρο και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις περιοχές Μυκόλαϊβ, Τσερνίγιβ, Ζαπορίζια και κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο.
Σύμφωνα με τον Ζελένσκι: «Ο εχθρός στόχευσε τις υποδομές μας, τις κατοικημένες περιοχές και τις επιχειρήσεις μας. Στην πόλη Ντνίπρο, ένας πύραυλος με βόμβες διασποράς χτύπησε απευθείας μια πολυκατοικία».
