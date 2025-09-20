Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Ζελένσκι

Newsbomb

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ρωσική επίθεση σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δήλωσή του, ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε «40 Κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 580 drones διαφόρων τύπων κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Κάθε τέτοια επίθεση δεν αποτελεί στρατιωτική αναγκαιότητα, αλλά μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας για να εκφοβίσει τους πολίτες και να καταστρέψει τις υποδομές μας», δήλωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας μια ισχυρή διεθνή αντίδραση.

Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο την πόλη Ντνίπρο και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις περιοχές Μυκόλαϊβ, Τσερνίγιβ, Ζαπορίζια και κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι: «Ο εχθρός στόχευσε τις υποδομές μας, τις κατοικημένες περιοχές και τις επιχειρήσεις μας. Στην πόλη Ντνίπρο, ένας πύραυλος με βόμβες διασποράς χτύπησε απευθείας μια πολυκατοικία».

Δείτε φωτογραφίες:

Ουκρανία
Ουκρανία
Ουκρανία
Ουκρανία
Ουκρανία
Ουκρανία
Ουκρανία
Ουκρανία

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι πολίτες στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι χρήστες του X αηδίασαν με την παραγωγή του χαβιαριού: «Αυτό δεν είναι σύμβολο γαστρονομικής πολυτέλειας»

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλούκας: «Στοίχημα η χημεία για το κυνήγι των τριών τίτλων»

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tα διηγήματα του Newsbomb.gr: «Με θέα στην Κέα» - Διαβάστε το 3o μέρος «Τα τρία σενάρια»

11:59ΚΟΣΜΟΣ

To NATO στις επάλξεις: Στόχευαν το Ταλίν τα ρωσικά αεροσκάφη; «Στο κόκκινο» η κατάσταση στη Βαλτική

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Ολική καταστροφή από τη φωτιά στο εργοστάσιο στο Μενίδι – Ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς

11:33LIFESTYLE

Το «GNTM» επέστρεψε λαμπερό και ανανεωμένο - Τι τηλεθέαση έκανε

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Το TasteAtlas αποθεώνει τα ελληνικά γλυκά: Η λίστα με τα 16 καλύτερα, ποιο είναι στην κορυφή

11:24WHAT THE FACT

Μακαρόνια με κιμά: Οι Ιταλοί βάζουν…βέτο για το πώς τρώγονται σωστά  

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος από κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Στόχος τα συστήματα check-in και επιβίβασης

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλπερέν Σενγκούν: Η επική αντίδραση του ιδιοκτήτη του ελληνικού εστιατορίου – «Τώρα θα σε φτιάξω…»

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στην Τουρκία: Στις φλόγες περιοχές στην Αττάλεια - Διώχνουν τους τουρίστες άρον άρον - Βίντεο

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το πεντάχρονο αγοράκι που είχε εξαφανιστεί στην Αθήνα – Τον είχε αρπάξει η μητέρα του

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φωτιά στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων μετά από καβγά δύο τροφίμων

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «κόλλησε» η έκδοση νέων πινακίδων στα ΙΧ: Σε αναμονή χιλιάδες οχήματα – Το πρόβλημα με τον τσίγκο

10:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή επισκέφθηκε την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο ανήλικης - Πώς ενεπλάκη το όνομα του γνωστού τραγουδιστή D4vd - Οι υποψίες από το τατουάζ

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

10:05ΕΘΝΙΚΑ

Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ινδίας στο Αιγαίο Πέλαγος – Εντυπωσιακές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

08:27ΕΛΛΑΔΑ

O Πίρι Ρέις, το πλοίο «Πίρι Ρέις» και η ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο το 1987

11:59ΚΟΣΜΟΣ

To NATO στις επάλξεις: Στόχευαν το Ταλίν τα ρωσικά αεροσκάφη; «Στο κόκκινο» η κατάσταση στη Βαλτική

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλπερέν Σενγκούν: Η επική αντίδραση του ιδιοκτήτη του ελληνικού εστιατορίου – «Τώρα θα σε φτιάξω…»

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Ολική καταστροφή από τη φωτιά στο εργοστάσιο στο Μενίδι – Ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει τέλος στο μποτιλιάρισμα – Τι προανήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κέρκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος από κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Στόχος τα συστήματα check-in και επιβίβασης

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στην Τουρκία: Στις φλόγες περιοχές στην Αττάλεια - Διώχνουν τους τουρίστες άρον άρον - Βίντεο

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «κόλλησε» η έκδοση νέων πινακίδων στα ΙΧ: Σε αναμονή χιλιάδες οχήματα – Το πρόβλημα με τον τσίγκο

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Το TasteAtlas αποθεώνει τα ελληνικά γλυκά: Η λίστα με τα 16 καλύτερα, ποιο είναι στην κορυφή

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνουν το Σαββατοκύριακο και οι ισχυροί βοριάδες - Πότε θα έλθουν καταιγίδες

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη - Μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

11:33LIFESTYLE

Το «GNTM» επέστρεψε λαμπερό και ανανεωμένο - Τι τηλεθέαση έκανε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ