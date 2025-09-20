Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ρωσική επίθεση σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δήλωσή του, ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε «40 Κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 580 drones διαφόρων τύπων κατά τη διάρκεια της νύχτας».

All night, Ukraine was under a massive attack by Russia. The enemy launched 40 missiles – cruise and ballistic – and about 580 drones of various types. I thank all our warriors who defended the skies throughout the night, and our F-16 pilots, who once again proved their prowess… pic.twitter.com/ajjQV3XwnI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2025

«Κάθε τέτοια επίθεση δεν αποτελεί στρατιωτική αναγκαιότητα, αλλά μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας για να εκφοβίσει τους πολίτες και να καταστρέψει τις υποδομές μας», δήλωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας μια ισχυρή διεθνή αντίδραση.

Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο την πόλη Ντνίπρο και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις περιοχές Μυκόλαϊβ, Τσερνίγιβ, Ζαπορίζια και κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο.

Ukrainian suicide drones have struck the Russian oil refinery in Saratov, setting it on fire pic.twitter.com/2IxhRVsHGX — Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2025

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι: «Ο εχθρός στόχευσε τις υποδομές μας, τις κατοικημένες περιοχές και τις επιχειρήσεις μας. Στην πόλη Ντνίπρο, ένας πύραυλος με βόμβες διασποράς χτύπησε απευθείας μια πολυκατοικία».

