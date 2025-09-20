Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη - Μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

Έντονη δραστηριότητα μαχητικών σκαφών - τόσο πολωνικών όσο και συμμαχικών αεροσκαφών σήμερα τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

??Polish Airforce Jets scrambled again after Russian drones and missiles in Western Ukraine — Tony (@Cyberspec1) September 20, 2025

Επίσης ένα αεροσκάφος Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) του ΝΑΤΟ, της Βασιλικής Αεροπορίας της Ολλανδίας, βρίσκεται επί του παρόντος πάνω από την Ανατολική Πολωνία, πιθανώς για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών στο πλαίσιο της επιχείρησης Eastern Sentry του ΝΑΤΟ.

Ο Πολωνός πρόεδρος υποστήριξε την ανάπτυξη γαλλικών πυρηνικών όπλων στη χώρα του

Στο μεταξύ ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι υποστηρίζει την ανάπτυξη πυρηνικών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ στη χώρα του.

Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα LCI.

Ερωτηθείς από τον παρουσιαστή αν ελπίζει ότι τα γαλλικά πυρηνικά όπλα θα αναπτυχθούν στην Πολωνία, ο Ναβρόκι είπε ότι η Πολωνία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

«Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, πιστεύω ότι η Πολωνία θα πρέπει να συμμετέχει στην κοινή χρήση πυρηνικών όπλων. Θα πρέπει να διαθέτει τις δικές της πυρηνικές, ενεργειακές, πολιτικές και στρατιωτικές δυνατότητες. Η συνεργασία μεταξύ Πολωνίας και Γαλλίας βασίζεται ακριβώς σε αυτό», δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος

